NordVPN French Days : –74 % sur les abonnements 2 ans, dès 2,98 €/mois

Dernières heures pour profiter des French Days : NordVPN lance une offre choc ! La cybersécurité premium devient incroyablement accessible avec une remise de -74% sur l’abonnement 2 ans, qui s’effondre à seulement 2,98 €/mois. C’est le moment ou jamais de protéger vos données à un prix dérisoire.

Les smartphones, PC et clouds regorgent d’infos personnelles : photos, mots de passe, comptes bancaires… autant de cibles pour les hackers. Un VPN comme NordVPN agit comme un bouclier : il masque votre IP, sécurise vos connexions et brouille vos traces. Pendant les French Days, l’éditeur met tous ses abonnements 2 ans à prix choc, avec une réduction inédite de 74 %.

Les trois offres NordVPN en détail

Offre Basique : NordVPN seul à 2,98 €/mois (83,43 €)

Avec son offre Basique, NordVPN propose une protection complète pour l’essentiel. Pour moins de trois euros par mois, vous bénéficiez d’un service complet.

Ce dernier est capable de masquer votre adresse IP, de sécuriser vos transactions bancaires et même de débloquer des catalogues de streaming étrangers.

Le protocole maison NordLynx assure une vitesse de connexion impressionnante, tandis que le chiffrement AES-256 verrouille vos données comme un coffre-fort.

Le tout est utilisable sur six appareils simultanément, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur ou même d’une Smart TV.

Offre Avancée : NordVPN + NordPass + Protection Pro à 3,85 €/mois (107,73 €)

L’offre Avancée s’adresse à ceux qui veulent aller plus loin dans leur cybersécurité. En plus du VPN, elle intègre NordPass.

Il s’agit d’un gestionnaire de mots de passe qui génère, stocke et chiffre vos identifiants. Ce qui permet d’éliminer ainsi le risque d’oubli ou de piratage.

Elle inclut également une Protection Pro, une surveillance en temps réel qui détecte et bloque les menaces avant qu’elles ne vous atteignent. C’est une manière simple et efficace de sécuriser aussi bien vos connexions que vos accès.

Offre Ultime : écosystème complet à 6,26 €/mois (175,23 €)

L’offre Ultime concentre tout l’écosystème Nord Security dans un seul abonnement. On y retrouve bien sûr NordVPN, NordPass et Protection Pro.

Cette offre inclut également NordLocker, un espace de stockage chiffré qui garde à l’abri vos documents sensibles.

Elle propose aussi une assurance cyber pouvant couvrir jusqu’à 5 000 € en cas de piratage.

C’est la formule idéale pour ceux qui ne veulent prendre aucun risque et cherchent une protection totale de leur vie numérique, qu’il s’agisse de leurs fichiers personnels, de leurs mots de passe ou de leurs transactions financières.

Une réduction massive : jusqu’à –74 % sur NordVPN

Concrètement, l’abonnement passe de 322 € à seulement 83,43 € pour 28 mois dans sa version basique. Une économie de 238 €, soit près des trois quarts du prix initial. Même les formules avancées et ultimes bénéficient de la même remise, une rareté dans l’univers des VPN premium.

Pourquoi choisir NordVPN maintenant ?

Avec plus de 14 millions d’utilisateurs dans le monde, NordVPN s’impose comme une référence en cybersécurité. Fiable, rapide et simple, il est compatible avec tous vos appareils (PC, Mac, smartphones, TV connectées…). Et avec Amazon, Apple ou vos banques en ligne, vos transactions restent blindées. Ajoutez à cela une garantie satisfait ou remboursé 30 jours, et le risque est nul.

Profitez vite de l’offre French Days

Ces promotions sont valables jusqu’au 30 septembre seulement. Après cette date, les prix remonteront. Que vous vouliez juste sécuriser vos connexions ou verrouiller toute votre vie numérique, c’est le moment de franchir le pas.

