French Days : NordVPN à 2,98 €/mois + 4 mois offerts

Votre sécurité en ligne pour le prix d’un café ? C’est l’offre imbattable de NordVPN pendant les French Days. Profitez de 28 mois de protection pour un paiement unique de 100,12 €, et naviguez l’esprit tranquille. Essai sans risque pendant 30 jours !

Votre budget est mis à rude épreuve par des abonnements qui ne cessent d’augmenter ? Vous n’êtes pas seul. Entre les services de streaming et les logiciels indispensables, la facture mensuelle peut vite grimper. Mais pendant que tout augmente, NordVPN a décidé de casser les prix à l’occasion des French Days. Oubliez les tarifs habituels des services premium ! Le leader des VPN vous propose de sécuriser l’intégralité de votre vie en ligne pour un coût dérisoire : moins de 3 € par mois. Il ne s’agit pas d’un service au rabais, mais bien de l’un des outils les plus fiables et complets du marché, offert à un tarif défiant toute concurrence. Une véritable bouffée d’air frais pour votre portefeuille et une forteresse pour vos données personnelles.

Un usage simple qui change tout au quotidien

Concrètement, NordVPN sécurise votre connexion internet où que vous soyez, que ce soit à la maison, au bureau ou sur un Wi-Fi public. Vous n’aurez donc plus à craindre un piratage en consultant vos comptes bancaires depuis un aéroport ou un café.

Mais ses avantages vont bien au-delà, puisqu’il masque votre adresse IP. Cela vous permet également de naviguer anonymement et débloque les catalogues étrangers de Netflix, Prime Video ou Disney+.

Les gamers apprécieront également la réduction des latences grâce à des serveurs optimisés, tandis que la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils en simultané permet de protéger tous vos proches.

En pratique, l’ensemble de ces fonctionnalités se pilote depuis une application claire et intuitive, disponible sur smartphone, tablette, PC, Mac et même certaines Smart TV.

Des fonctions avancées pour les exigeants

NordVPN va bien plus loin que la simple navigation anonyme en s’appuyant sur une infrastructure mondiale inégalée de plus de 8 100 serveurs répartis dans 126 pays et 165 villes.

La confidentialité de vos données est assurée par un chiffrement AES-256, la même technologie de pointe utilisée par les institutions financières.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, le service propose des fonctionnalités avancées comme les serveurs Double VPN pour un chiffrement renforcé, le mode Onion Over VPN pour un anonymat maximal, ou encore des serveurs P2P optimisés pour le téléchargement.

Cette suite de sécurité est complétée par une protection anti-menaces active et un service de surveillance du Dark Web.

Une réduction impressionnante : NordVPN à 2,98 €/mois

Avant les French Days, l’abonnement NordVPN 2 ans coûtait bien plus cher. Aujourd’hui, il tombe à 2,98 € HT/mois, soit 100,12 € TTC payés en une fois pour 28 mois grâce aux 4 mois offerts.

Cela représente moins de 3,58 € TTC par mois, une économie considérable par rapport au tarif habituel. Les formules Plus et Ultime profitent aussi de la promo, respectivement à 4,62 €/mois et 7,51 €/mois TTC.

À ce tarif, NordVPN devient moins cher que la majorité des concurrents sérieux, tout en restant une référence du marché.

Une marque de confiance, un achat sans risque

NordVPN est l’un des VPN les plus réputés au monde, régulièrement audité pour garantir sa politique “no-log” et sa sécurité. L’abonnement inclut 30 jours de garantie satisfait ou remboursé, pour tester le service sans engagement. L’éditeur propose en plus un support client 24/7 et des mises à jour régulières.

Un deal à ne pas laisser filer

Si vous cherchez à protéger vos données, contourner les restrictions géographiques ou simplement profiter de plus de liberté en ligne, cette offre est taillée pour vous. Et attention : les French Days ne durent qu’un temps. Une fois la campagne terminée, le tarif remontera.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.