French Days 2025 : l’offre NordVPN à -74 % qui change tout pour votre sécurité en ligne

Du 24 au 30 septembre, les French Days 2025 battent leur plein. Pendant cette période, NordVPN dévoile une offre exceptionnelle : une réduction de -74 % sur ses abonnements longue durée. C’est l’occasion idéale de protéger vos données, sécuriser vos connexions et profiter d’internet sans limites à un prix jamais vu.

Les French Days 2025 sont le moment parfait pour renforcer votre sécurité numérique. Pendant seulement 7 jours, NordVPN propose trois formules imbattables :

Basique : NordVPN à 2,98 €/mois (28 mois, soit 83,43 €) → -74 %

: NordVPN à (28 mois, soit 83,43 €) → Avancé : NordVPN + NordPass + Protection Pro à 3,85 €/mois (28 mois, soit 107,73 €) → -74 %

: NordVPN + NordPass + Protection Pro à (28 mois, soit 107,73 €) → Ultime : NordVPN + NordPass + Protection Pro + NordLocker + Assurance cyber à 6,26 €/mois (28 mois, soit 175,23 €) → -74 %



En clair, vous bénéficiez des solutions de cybersécurité les plus performantes du marché pour le prix d’un café par mois. Mais attention : passé le 30 septembre à minuit, ces tarifs disparaissent.

Pourquoi NordVPN est le choix n°1 ?

Avec plus de 8000 serveurs dans 126 pays, NordVPN n’est pas seulement un le meilleur du VPN : c’est une véritable protection digitale. Vos données ? Inaccessibles. Votre navigation ? Privée. Votre liberté ? Totale. À la maison, au bureau ou en déplacement, le service est là.

Protection Anti-menaces Pro™ : bloquez pubs, traqueurs et malwares avant même qu’ils osent approcher. C’est notre mur. Vous passez, eux restent dehors.

Réseau Mesh : partagez vos fichiers, jouez, travaillez à distance… dans un réseau privé chiffré. Vos secrets restent vos secrets, point final.

Surveillance Dark Web : vos identifiants circulent sur le marché noir ? Nous le savons avant vous. Alerte immédiate, riposte instantanée.

IP dédiée : contournez restrictions et censure, naviguez comme si personne ne pouvait vous suivre.

À cela s’ajoutent des atouts essentiels : sécurité en cas de déconnexion (Kill Switch), Double VPN pour un chiffrement renforcé, SmartPlay pour vos contenus en streaming et la protection de jusqu’à 10 appareils en simultané.

NordPass et NordLocker : vos secrets, inviolables

Marre de courir après vos mots de passe ou de craindre qu’un fichier sensible s’échappe ? NordPass garde tous vos identifiants sous clé, organisés et accessibles uniquement par vous, mais impossibles à pirater.

NordLocker chiffre vos documents et les verrouille derrière un mur numérique impénétrable, que ce soit un fichier de travail, vos photos ou vos contrats confidentiels.

Partout, à tout moment, votre sécurité devient inattaquable et votre tranquillité totale. Avec ces outils, le service vous offre un contrôle absolu sur vos données : plus d’angoisse, plus de risques, juste la liberté de naviguer et de partager en toute confiance.

Une cyberassurance incluse avec l’abonnement Ultime



Avec l’offre Ultime, le VPN ajoute une garantie de cyber protection sans frais supplémentaires :

Remboursement en cas d’arnaque en ligne

Assistance et indemnisation en cas d’usurpation d’identité

Disponible pour les clients France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suède et États-Unis, cette couverture protège vos finances et vos données, 24h/24 et 7j/7. Une couche supplémentaire de sécurité, pensée pour les risques concrets que nous rencontrons tous aujourd’hui.

Profitez des French Days 2025 avant qu’il ne soit trop tard

Les French Days ne durent qu’une semaine. Ensuite, ces tarifs exclusifs s’évanouissent. Pour 2,98 € par mois, protégez vos données, gardez vos connexions privées et accédez au web sans frontière

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.