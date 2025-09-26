Un homme face à un dilemme pour acheter les ROG Xbox Ally et Ally X

ROG Xbox Ally : le prix enfin dévoilé, et il fait mal (mais voici les meilleures offres)

Dina R. 26 septembre 2025 3 minutes de lecture Bons Plans, Jeux vidéo

En partenariat avec les experts de ROG, Microsoft brise les frontières et officialise la ROG Xbox Ally. Disponible en précommande dès aujourd’hui, cette machine promet d’emporter tout l’écosystème Xbox et le Game Pass dans votre poche, redéfinissant le jeu nomade.

Après plusieurs mois de rumeurs et d’annonces fragmentées, c’est finalement en marge du Tokyo Game Show 2025 que Microsoft et Asus ont ouvert les précommandes. La sortie officielle est fixée au 16 octobre 2025, mais les premières unités commencent déjà à se raréfier sur les sites marchands. Fnac, Boulanger, Amazon et Cdiscount proposent chacun des offres, parfois avec des bonus de précommande.

Xbox dans la poche : une nouvelle ère du gaming

Avec ces deux modèles, Xbox ne se contente pas de poser son logo : l’interface est 100 % pensée pour l’écosystème Microsoft. 

Résultat : dès l’allumage, on retrouve le Game Pass, Xbox Cloud Gaming, mais aussi tout l’univers Windows (Steam, Epic, Battle.net). Une richesse logicielle incomparable face à la concurrence, qui donne accès aussi bien aux jeux indés qu’aux blockbusters AAA… y compris certains ex-exclusifs PlayStation.

YouTube video

Côté expérience, les deux ROG Xbox Ally visent des usages différents. Le modèle standard (Z2 A, blanc) mise sur la légèreté et le cloud gaming, parfait pour jouer en streaming avec une autonomie correcte. 

La version Ally X (Z2 Extreme, noire), plus musclée, embarque un processeur hybride Zen 5, une Radeon 890M, 24 Go de RAM, 1 To de SSD et une batterie 80 Wh. 

C’est clairement la déclinaison destinée aux joueurs exigeants qui veulent profiter de leurs titres les plus lourds en local, avec des sessions plus longues.

Une alternative aux Steam Deck et Switch 2

Avec ce lancement, Xbox vient marcher sur les platebandes du Steam Deck, de la Nintendo Switch 2 ou encore des consoles portables signées MSI et Lenovo. Mais son principal atout reste son catalogue illimité dès le jour 1, grâce au Game Pass et à l’intégration native du cloud.

YouTube video

Asus ROG Ally (Z2 A) : les meilleurs bons plans actuels

À la recherche d’une promo sur la puissante ROG Ally X ?

Tableau comparatif : ROG Xbox Ally vs ROG Xbox Ally X


Caractéristiques		ROG Xbox Ally (Z2 A)ROG Xbox Ally X (Z2 Extreme)
ProcesseurAMD Ryzen Z2 A (Zen 2, 4 cœurs)AMD Ryzen AI Z2 Extreme (hybride Zen 5, jusqu’à 5 GHz)
GPU intégréRadeon 670M (RDNA 2, 8 CU)Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 CU)

RAM		16 Go LPDDR5X-640024 Go LPDDR5X-8000
StockageSSD 512 Go + microSDSSD 1 To + microSD
Écran7″ FHD IPS, 120 Hz, 500 nits7″ FHD IPS, 120 Hz, 500 nits
Batterie60 Wh (1h30–4h env.)80 Wh (2h15–8h env.)
Poids670 g715 g
Prix599 €899 €

Xbox et Asus : un duo rassurant

Avec Asus côté matériel et Xbox côté écosystème, cette console portable a de quoi séduire. Livraison, garantie constructeur et SAV sont assurés par les grands marchands français (Fnac, Boulanger, Amazon, Cdiscount), de quoi précommander sans crainte.

Faut-il craquer dès maintenant ?

Le choix dépend de votre usage. Les joueurs nomades et amateurs de cloud gaming trouveront leur bonheur avec la version standard à 599 €, tandis que les passionnés de gros jeux PC préféreront la version Ally X, plus endurante et performante.

Les stocks de précommandes risquent de s’épuiser rapidement, surtout pour la version noire haut de gamme. Si vous voulez être parmi les premiers à tester la nouvelle console portable Xbox, mieux vaut réserver dès maintenant.

