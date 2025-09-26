PS5 Slim Standard et Digital Edition : jusqu’à –125 € pendant les French Days chez Cdiscount

Sony frappe un grand coup avec une offre immanquable sur son modèle numérique : la PS5 Slim perd 100 € et s’affiche à seulement 399 €. Une occasion en or de sauter enfin le pas vers la nouvelle génération.

Depuis 2020, la PlayStation 5 s’est imposée comme la console de référence, capable de faire tourner les plus gros blockbusters avec fluidité et immersion. Avec sa déclinaison Slim, Sony propose un design plus compact et léger, mais toujours les mêmes performances. Et pour les French Days, les deux versions trouvent leur public : la Digital Edition pour ceux qui vivent 100 % en dématérialisé, et la Standard pour ceux qui tiennent encore à leurs jeux en Blu-ray.

PS5 Slim Édition Digital : la dématérialisation sans compromis

La version Digital, c’est la PS5 réduite à l’essentiel : pas de lecteur de disque, mais toujours la même puissance.

Son SSD ultra-rapide de 1 To garantit des chargements quasi instantanés. Les jeux se lancent en quelques secondes, même les plus lourds.

Graphiquement, la console envoie du lourd avec de la 4K HDR jusqu’à 120 FPS, un ray tracing qui sublime les reflets et une compatibilité HDMI 2.1 pour tirer parti des écrans les plus récents.

Côté immersion, le Tempest 3D Audio Tech transforme chaque partie en expérience sensorielle, et la manette DualSense apporte vibrations haptiques et gâchettes adaptatives pour ressentir chaque action.

Préinstallée avec ASTRO’s Playroom, elle permet de découvrir immédiatement tout le potentiel de la manette.

PS5 Slim Édition Standard : le plaisir du support physique

Pour les collectionneurs et les nostalgiques, la version Standard conserve un lecteur Blu-ray.

Elle donne accès non seulement aux nouveautés en boîte, mais aussi à plus de 4 000 jeux PS4 rétrocompatibles, parfois améliorés via le Game Boost.

Toujours compacte et élégante, elle embarque le même SSD de 1 To, de la 4K HDR fluide, du ray tracing et les optimisations HDMI 2.1 (VRR, ALLM).

C’est le compromis parfait : profiter des avantages du dématérialisé tout en gardant le plaisir de lancer un disque et d’entendre le petit “clac” rassurant.

Une réduction impressionnante : la PS5 Slim Digital à 374 € et la Standard à 474 €

Au lieu de 549 €, la PS5 Slim Standard tombe à 474 € avec le code COCORICO25. Quant à la PS5 Slim Digital, elle passe de 499 € à 374 €, soit 125 € d’économie. Ces prix en font les offres les plus agressives depuis plusieurs mois. À titre de comparaison, les deux modèles se vendaient encore plein pot il y a quelques semaines.

Sony et Cdiscount, un duo de confiance

Sony n’a plus rien à prouver : ses PlayStation dominent le marché depuis 30 ans. La PS5 Slim perpétue cette tradition, avec une architecture pensée pour durer et des exclusivités de prestige. De son côté, Cdiscount est un marchand français reconnu, proposant livraison rapide et garantie constructeur.

Pour qui est cette offre ?

La PS5 Slim Digital séduira les joueurs déjà tournés vers le dématérialisé et abonnés au PS Plus Extra/Premium. La Standard s’adresse à ceux qui veulent jongler entre achats physiques et numériques, ou qui possèdent encore une collection PS4. Dans les deux cas, c’est l’assurance de plonger dans la meilleure expérience console du moment.

