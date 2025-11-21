Vous n’aimez pas l’IA ? Microsoft a une très mauvaise nouvelle pour Windows 11

Microsoft ne recule devant rien pour imposer l’IA au cœur de son système d’exploitation le plus populaire, Windows 11. L’entreprise célèbre les 40 ans de Windows en le transformant en un véritable « système d’exploitation agentique ». Préparez-vous, car l’IA ne va plus seulement vous assister, elle va agir pour vous, que vous le vouliez ou non.

Lors de sa conférence Ignite 2025, Microsoft a dévoilé sa vision radicale pour le futur de Windows 11. Ainsi, ils vont intégrer des agents IA directement dans la barre des tâches. Oubliez la simple assistance. Ces nouveaux outils sont conçus pour prendre en charge des tâches complètes de A à Z. Si vous faites partie de ceux qui grimpent aux rideaux dès qu’on parle d’IA, cette nouvelle est une très, très mauvaise surprise.

Le cauchemar de ceux qui détestent l’IA est arrivé sur Windows 11

Fini de basculer entre les apps ou d’ouvrir un navigateur pour lancer votre modèle d’IA préféré. Désormais, le système d’exploitation agentique est au cœur d’une nouvelle approche. Selon Pavan Davuluri, directeur de Windows, l’objectif est de les « intégrer pleinement à l’expérience utilisateur« . Microsoft veut donc que l’IA devienne aussi naturelle que le menu Démarrer.

Vous accédez à ces super-assistants via Ask Copilot, en tapant juste le symbole « @ » ou même par commande vocale. Ensuite, vous lui donnez une instruction en langage naturel. Par exemple « trie mes fichiers de la semaine par projet », « réponds à ce mail en expliquant que je suis indisponible » ou encore « recherche les dernières infos sur X et fais-moi un résumé ».

L’agent IA de Microsoft s’exécute en arrière-plan pendant que vous continuez votre travail. Une petite icône dans la barre des tâches, avec un indicateur visuel, vous permet aussi de suivre sa progression en temps réel. C’est l’équivalent de ChatGPT, mais avec un accès natif à vos fichiers, vos applications et vos paramètres.

La pilule de sécurité et confidentialité est difficile à avaler

Évidemment, l’intégration profonde de l’IA pose toujours problèmes chez certains, mais Microsoft assure que la sécurité est primordiale. Chaque agent s’exécute dans un environnement isolé, avec un compte distinct de celui de l’utilisateur. De plus, les agents doivent être signés par des sources fiables, et l’IA demande une autorisation explicite avant d’accéder à vos dossiers. Vous pouvez même révoquer ces autorisations à tout moment.

AI is now built in. “Every Windows 11 PC is now an AI PC – with Copilot at the center of it all.” pic.twitter.com/RTFw1YqcpB — Windows (@Windows) October 19, 2025

Pour beaucoup, cette vision d’un Windows piloté par l’IA, avec ses fonctionnalités poussées comme la Fluid Dictation ou l’aide à la rédaction intégrée, ressemble à une intégration forcée. Les utilisateurs qui veulent un OS léger et stable, sans être harcelés par OneDrive ou noyés sous les fonctionnalités IA non sollicitées, sont de plus en plus critiques.

Mais Microsoft affirme que l’IA est désormais l’essence de Windows, de l’ordinateur Copilot+ au Windows 365 for Agents dans le cloud. Pour ceux qui n’aiment pas l’IA, le message est on ne peut plus limpide. Il est temps de vous y habituer, car elle ne partira pas. C’est la nouvelle réalité de Windows 11.

