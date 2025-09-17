Windows 11 : vous ne voulez pas l’IA Copilot ? Microsoft vous l’impose

Que vous le vouliez ou non, Copilot AI va s’inviter dans Windows 11 et les applications Office. Microsoft ne demande plus la permission, c’est déjà décidé.

L’assistant Copilot continue sa percée dans l’écosystème Microsoft. Après son arrivée cet été dans Excel, il s’apprête désormais à entrer par la grande porte sur des millions de PC. Seulement, cette fois, vous n’aurez pas votre mot à dire. A partir de l’automne 2025, l’installation se fera automatiquement

Microsoft Copilot débarque de force sur vos ordinateurs

Copilot n’est imposé qu’aux utilisateurs de Windows 11 et de Microsoft 365. Et pas de panique, le processus se fera en arrière-plan. Il n’y aura ni fenêtre intrusive ni redémarrage forcé. L’entreprise promet que les usages quotidiens ne seront pas interrompus. Ce serait comme si de rien n’était.

Bien entendu, pour les utilisateurs qui ne veulent absolument pas de ce copilote numérique, des solutions existent. Les administrateurs Windows Pro peuvent passer par l’éditeur de stratégie de groupe pour couper l’accès à l’assistant.

Les particuliers, eux, devront plonger dans le registre système et créer une valeur spécifique pour bloquer Copilot. Une manipulation réservée aux plus motivés, car l’opération est assez technique.

Et si malgré tout l’assistant finit par s’inviter sur votre bureau, il sera toujours possible de le désinstaller via les paramètres Windows. Une manœuvre simple, mais qui demandera probablement d’être répétée après chaque nouvelle mise à jour.

En Europe, fort heureusement, à moins que Copilot ne vous déragne pas bien sur, la situation sera différente. Les règles imposées par l’Espace économique européen empêchent Microsoft de forcer cette installation.

En gros, les utilisateurs européens, y compris les français donc, garderont un certain contrôle. Une petite victoire réglementaire, qui met en évidence le fossé entre l’EEE et le reste du globe.

