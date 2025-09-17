Windows 10 : attention ! Votre PC va devenir inutilisable dans un mois

Les utilisateurs dont le PC tourne sous Windows 10 sont confrontés à un choix brutal. Soit ils paient pour la mise à jour, soit ils jettent leur machine pour en acheter une neuve.

Plus de 20 organisations tirent la sonnette d’alarme. Selon elles, Microsoft n’a pas laissé le temps nécessaire pour préparer ce changement. Pourtant, la firme de Redmond semble prête à passer à l’action dès le mois prochain. De ce fait, dans le monde entier, près de 400 millions de PC sous Windows 10 sont menacés de panne totale.

PC sous Windows 10 : votre appareil risque-t-il la poubelle ?

Le 14 octobre 2025, ça va piquer pour des centaines de millions d’utilisateurs. Parce qu’à partir de cette date, Microsoft arrête les mises à jour gratuites pour Windows 10.

Traduction ? Votre ordinateur ne recevra plus aucune amélioration ni correction de sécurité. Bref, votre PC devient obsolète. Et ce n’est pas rien. Puisque selon les estimations, près de 400 millions de machines dans le monde sont concernées. Dont une bonne part en France.

Non, ce ne sont pas seulement les particuliers qui sont dans le viseur. En effet, des hôpitaux, des administrations publiques mais aussi de nombreuses entreprises vont aussi devoir se préparer.

Alors, que faire pour bénéficier des mises à jour ? La seule option proposée par Microsoft est de s’abonner à un service payant. Comptez 52 euros la première année. Puis le tarif double chaque année pendant trois ans.

Pas le choix : votre machine doit évoluer

Oui, il n’y a plus d’issue. Microsoft force la main. Vous n’avez ainsi que deux options. Payer pour continuer les mises à jour de Windows 10 ou acheter un PC compatible Windows 11.

Sachez que ce n’est pas juste une question de confort. Les PC qui restent sous Windows 10 sans mises à jour présentent des risques pour la sécurité. Ils deviennent vulnérables aux cyberattaques et aux vols de données.

Microsoft : des centaines de millions d’ordinateurs qui fonctionnent encore sous Windows 10 ne pourront plus redémarrer à partir du 14 octobre. Des ONG ont lancé une pétition pour demander une mise à jour à Microsoft. September 17, 2025

Mais tout n’est pas perdu pour autant. Car plus de 20 organisations, parmi lesquelles Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) et UFC-Que Choisir, ont lancé une pétition. Elles demandent à Microsoft de maintenir les mises à jour gratuites de Windows 10 jusqu’en 2030.

Ces associations dénoncent cette décision comme une forme d’obsolescence programmée. Voire une « taxe Windows » pour forcer les utilisateurs à payer ou changer de machine. Reste maintenant à voir si Microsoft va céder face à la pression.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.