Borderlands 4 : votre PC rame ? Gearbox vous dit gentiment d’aller vous faire…

Vous voulez profiter de Borderlands 4 sur votre PC sans lag ? Même les machines les plus costaudes ont du mal à suivre. Et Randy Pitchford, le PDG de Gearbox, n’y va pas par quatre chemins. À vous de vous débrouiller.

Lancé à la fin de la semaine dernière, Borderlands 4 promet une action explosive et des heures de fun. Mais ceux qui ont déjà plongé dedans n’ont pas l’air vraiment ravis. Les plaintes s’accumulent après l’installation, avec des baisses de FPS, des ralentissements et des PC en surchauffe. Bref, le constat est clair, Borderlands 4 fait ramer presque tous les PC. Alors, que faire face à ce problème ?

Borderlands 4 sur PC : un problème pas moindre

Depuis sa sortie, Borderlands 4 fait parler mais pas forcément pour les bonnes raisons. Les joueurs sur PC rencontrent de multiples problèmes, surtout liés à la prise en charge des cartes graphiques.

En réalité, ce n’est pas totalement surprenant. Gearbox Software avait prévenu avant la sortie que le jeu exige un processeur avec 8 cœurs. Autrement dit, Borderlands 4 ne fonctionne correctement qu’avec un PC vraiment costaud.

BORDERLANDS 4 PC SPECS & FEATURES



Recommended PC Hardware Requirements:



– 64-bit processor and OS

– SSD required

– OS: Windows 10/11

– Processor: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

– Memory: 32 GB RAM

– Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT / Intel Arc… pic.twitter.com/JcfHjCIlap September 9, 2025

Mais la surprise vient du fait que même les cartes graphiques puissantes, qu’il s’agisse de NVIDIA, AMD ou Intel, semblent parfois incapables de suivre le rythme. Les joueurs rapportent des baisses de performance notables, malgré des machines haut de gamme.

Sur Steam, la réception du jeu confirme cette réalité. Car quelques jours après sa sortie, Borderlands 4 affiche seulement 67 % d’avis favorables, avec plus de 17 000 évaluations.

Comme quoi, Gearbox s’en fou royalement

Face aux critiques, Randy Pitchford n’est pas resté silencieux. Il a suggéré aux joueurs d’utiliser la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) pour améliorer les performances de Borderlands 4 sur PC.

Selon lui, le jeu est « vraiment optimal » et les processus inutiles ont été éliminés. Ce qui réduit l’utilisation du processeur.

Mais pour ceux qui restent insatisfaits, la réponse est radicale : écrire ses « propres outils ». Une manière polie de dire, en gros, que les critiques ne vont pas changer grand-chose.

Il rappelle aussi que Borderlands 4 tourne sur Unreal Engine 5, un moteur réputé pour ses exigences techniques élevées. Pas étonnant que ça rame sur certains PC.

Every PC gamer must accept the reality of the relationship between their hardware and what the software they are running is doing. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 15, 2025

Gearbox a quand même publié deux guides d’optimisation. Un pour les cartes NVIDIA et un pour les AMD. Ces guides permettent en effet d’ajuster les paramètres graphiques et d’améliorer leurs performances.

Pour Intel, par contre, c’est le vide. Aucun guide officiel, laissant certains joueurs complètement seuls face aux ralentissements.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.