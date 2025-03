Vultr déploie les GPU AMD Instinct MI325X pour l’IA

Vultr, leader du cloud privé, annonce l’intégration des GPU AMD Instinct MI325X dans son data center de Chicago. Ce partenariat avec AMD permet aux entreprises d’accéder à une solution performante et évolutive pour l’inférence et la formation de modèles IA. Avecan une mémoire de 256 Go et une bande passante de 8 To/s, ces GPU offrent un rapport prix/performances optimal.

Un pas de géant pour l’IA d’entreprise

Vultr franchit une nouvelle étape dans l’accélération des performances cloud destinées à l’intelligence artificielle. L’entreprise annonce la commercialisation des premiers GPU AMD Instinct™ MI325X. C’est une solution conçue pour répondre aux besoins croissants en inférence et en entrainement de modèles IA. Vultr confirme sa volonté de proposer des infrastructures toujours plus performantes et adaptées aux exigences des entreprises. Il devient ainsi le premier fournisseur cloud à déployer cette technologie de pointe dans son data center de Chicago.

Cette annonce intervient alors que Vultr vient de finaliser une levée de fonds stratégique. Cela porte sa valorisation à 3,5 milliards de dollars, et d’intensifier sa collaboration avec AMD. Ce partenariat offre à Vultr un accès privilégié aux technologies GPU de dernière génération, notamment la gamme AMD Instinct™ MI300X et l’écosystème logiciel ROCm™.

Une infrastructure IA performante et flexible

L’intégration des GPU AMD Instinct MI325X à l’offre cloud de Vultr ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises qui souhaitent développer et déployer des applications IA-natives à grande échelle. Ces GPU de nouvelle génération sont hébergés sur des serveurs Supermicro AS-8126GS-TNMR 8-U. Ils offrent une capacité de mémoire exceptionnelle de 256 Go HBM3E et une bande passante de 8 To/s. Cela garantit des performances accrues pour la formation et l’inférence des modèles d’IA.

Comme l’explique J.J. Kardwell, PDG de Vultr : « L’Instinct MI325X d’AMD établit de nouvelles normes pour l’industrie IA, offrant des performances et une efficacité inégalées pour l’inférence. Nos clients bénéficient ainsi d’un accès prioritaire à un hardware GPU de pointe, leur permettant d’étendre les déploiements d’IA à la production et de révolutionner leur stratégie IA. »

Une collaboration stratégique pour l’innovation en IA

Le partenariat renforcé entre Vultr et AMD s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme. Il vise surtout à démocratiser l’accès à des solutions IA avancées. L’intégration des technologies AMD Instinct MI325X permet aux entreprises de disposer d’une infrastructure cloud flexible. Celle-ci est compatible avec les principaux frameworks IA et optimisée pour un déploiement rapide des applications d’IA générative.

Negin Oliver, Vice-Président du développement commercial chez AMD, souligne : « Les accélérateurs AMD Instinct MI325X sont conçus pour répondre aux exigences des tâches IA les plus complexes, allant de la formation des modèles à l’inférence. Avec cette nouvelle infrastructure, Vultr met à disposition une technologie de pointe permettant aux entreprises d’accélérer leur transformation IA et d’optimiser leur puissance de calcul. »

Vultr confirme son ambition de repousser les limites de l’IA d’entreprise avec ces nouveaux GPU intégrés à son infrastructure cloud. Ce déploiement marque un pas stratégique pour le secteur. Il facilite l’accès à des ressources informatiques avancées et ouvre la voie à une innovation IA toujours plus performante.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.