Cet émulateur Nintendo Switch est dispo sur Play Store ! Mais dépêchez-vous car..

Eden Simulator, un émulateur de la Nintendo Switch, fait une entrée surprise sur le Google Play Store. Ce, depuis la mi-août. Oui, cette apparition a de quoi surprendre les habitués du monde du jeu vidéo.

Oui car désormais, plus besoin de bidouiller, de passer par des sites obscurs ni de chercher des forums cachés. L’app est là, en plein jour, sous le nez de Google. Attention toutefois !

Si l’histoire des émulateurs Switch nous a appris quelque chose, c’est que Nintendo ne laisse jamais passer ce genre d’intrusion bien longtemps. Eden Simulator risque donc de disparaître aussi vite qu’il est apparu.

C’est quoi, un Eden Simulator ?

Eden Simulator n’est pas qu’un petit programme amateur. Il s’agit d’un fork de Yuzu, l’un des émulateurs Switch les plus connus. Pourtant, on ignore encore par quel miracle il a réussi à se faufiler dans la boutique officielle de Google.

Et en plus, il est du genre transparent. Captures d’écran de jeux Switch, descriptif sans ambiguïté… bref, Eden assume totalement sa fonction.

Son fonctionnement est identique aux autres émulateurs de la console hybride. Pour en tirer profit, vous devez installer les fameuses clés prod et firmware, ainsi que des ROMs de jeux. Des fichiers qu’il n’est pas bien difficile de trouver sur le web.

Rien de nouveau donc, si ce n’est le fait que ce logiciel ait osé s’installer au cœur même du Play Store. Là où Nintendo a déjà mené bataille contre des projets similaires. Pour rappel, la firme japonaise a déjà mis fin à Yuzu et Ryujinx, les deux émulateurs phares de la Switch. Ce qui prouve qu’elle surveille de très près ce marché gris.

Quoi qu’il en soit, la situation est en train de changer. La lumière braquée sur cette application ne peut que déclencher une réaction rapide de Nintendo. On connaît la détermination de la société à protéger ses licences et son écosystème.

Et il est difficile d’imaginer qu’elle restera silencieuse face à une telle provocation. Si Eden disparaît du Play Store, il restera néanmoins accessible depuis son site officiel. Open source, le logiciel tourne aussi bien sur Android que sur Windows et Linux. Ce qui garantit sa survie.

