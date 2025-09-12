Borderlands 4 : le guide complet pour bien débuter

Vous avez déjà préchargé Borderlands 4 ? Comptez environ 30 Go avant de lancer l’aventure.

Borderlands 4 arrive enfin, prêt à enflammer vos sessions de looter-shooter. Cette nouvelle épopée transporte les joueurs sur la planète Kairos, un vaste monde ouvert rempli de mystères. De nouveaux chasseurs de coffres rejoignent l’action, accompagnés d’un arsenal illimité à collectionner. Voici les points essentiels à retenir avant de plonger dans le jeu.

Borderlands 4 sort ce 12 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store. Soit onze jours d’avance sur le calendrier initial.

Les joueurs sur Nintendo Switch 2 devront patienter jusqu’au 3 octobre 2025. Vous aurez droit à une version adaptée, pensée pour la portabilité tout en préservant l’expérience de jeu.

Le déverrouillage est prévu à 10 h heure du Pacifique, soit 19 h en France métropolitaine sur consoles. Les gamers PC pourront accéder au titre dès 18 h CEST.

À noter qu’aucun accès anticipé n’accompagne Borderlands 4, même pour les éditions premium. Le préchargement vise uniquement à fluidifier le lancement en limitant les pics de connexion aux serveurs.

Selon PlayStation Game Size, Borderlands 4 occupe 28,168 Go sur PS5. Un poids léger comparé aux 52,927 Go de Borderlands 3 sur la même console.

Sur Xbox Series X|S, l’empreinte grimpe à 29,5 Go. La version PC atteint 65 Go, en raison des textures haute résolution, de l’audio non compressé et d’assets graphiques plus poussés.

Ces chiffres concernent la version de base 01.002.001. Un patch du jour 1 pourrait toutefois ajouter entre 20 et 30 Go supplémentaires, portant l’espace requis entre 50 et 100 Go selon la plateforme.

Gearbox explique cette optimisation par la conception d’un monde persistant, sans écrans de chargement entre les régions. Une prouesse technique qui réduit la pression sur les SSD tout en conservant l’immensité de la planète Kairos.

Les différentes éditions disponibles

Toutes les éditions numériques de Borderlands 4 donnent accès au préchargement, mais choisir une version supérieure via le site officiel (borderlands.com) débloque des bonus exclusifs dès le lancement.

L’édition Standard, proposée à 70 dollars, inclut le jeu de base et le Pack Gloire Dorée. Ce lot est composé d’un skin pour Vault Hunter, d’un skin d’arme et d’une personnalisation pour le drone ECHO-4.

L’édition Deluxe, à 100 dollars, ajoute le Skin d’Arme Fureur du Faucon de Feu et le Pack Bounty. Le tout offre quatre zones inédites avec missions, boss, défis, équipements, cosmétiques et véhicules personnalisés.

L’édition Super Deluxe, à 130 dollars, regroupe le Pack de Commandes Ornées (quatre skins, têtes et corps pour Vault Hunters) ainsi que le Pack Vault Hunter, comprenant deux nouveaux personnages jouables, deux extensions narratives, deux régions supplémentaires et des cosmétiques étendus pour ECHO-4.

Ces DLC seront déployés progressivement, en accord avec la philosophie looter-shooter de la saga. En Europe, les prix s’ajustent à 69,99 € pour la Standard sur PC et Switch 2, 79,99 € sur consoles, et 99,99 € pour la Deluxe.

