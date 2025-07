Nintendo Switch 2 : les jeux les plus attendus de 2025 (et au-delà)

Le catalogue de jeux Switch 2 pour 2025 s’annonce riche et varié.

Des titres phares comme Super Mario parfaits pour des soirées entre amis, aux portages ambitieux qui prouvent que la Switch 2 peut rivaliser avec les autres plateformes. Chaque joueur y trouvera son compte.

Jeux sur Switch 2, un lancement explosif en 2025

Le coup d’envoi de la Switch 2 donne le ton. Mario Kart World ouvre la danse avec une version repensée de la série culte.

Les circuits s’entrelacent dans un monde ouvert, de jungles luxuriantes en métropoles futuristes.

Le mode Balade invite à explorer librement ces paysages, tandis que le mode Survie propose des défis pour sauver des zones menacées.

Autre titre marquant en 2025, Suikoden I & II HD Remaster ravive la nostalgie avec deux RPG emblématiques.

Sorti le 17 juillet 2025, Donkey Kong Bananza plonge les joueurs dans une aventure déjantée au cœur d’une jungle truffée de surprises.

Parmi les jeux Switch 2 les plus attendus en 2025, Drag x Drive arrive le 4 août. Ce titre mise sur les nouveaux Joy-Con 2 et leur mode souris intégré.

On y incarne des pilotes d’élite dans un univers futuriste, glissant sur des tracés aériens avec une précision millimétrée pour ajuster ses tirs en plein vol.

Des exclusivités très attendues

L’année 2025 réserve des pépites pour Switch 2. Metroid Prime 4: Beyond marque le grand retour de Samus Aran dans une odyssée galactique.

La chasseuse de primes explore des planètes hostiles, affronte des créatures redoutables et une IA défaillante. Ses nouveaux pouvoirs psychiques lui permettent de manipuler l’environnement, résoudre des énigmes et combattre avec une précision renforcée par le mode souris des Joy-Con 2.

Prévu pour le 16 octobre 2025, Pokémon Legends ZA transporte les joueurs à Illumis, une ville inspirée de Paris, pour une aventure en monde ouvert. En tant que dresseur novice, on choisit entre Kaiminus, Pingoléon ou Gruikui. Puis, on participe à un programme pour harmoniser la coexistence entre humains et Pokémon.

The Duskbloods, prévu pour 2026 mais déjà teasé en 2025, s’ajoute à la liste en tant qu’exclusivité FromSoftware.

Dans un univers gothique, les joueurs incarnent des vampires Bloodsworn plongés dans une guerre brutale. Ce jeu multijoueur mise sur des affrontements PvPvE intenses, mêlant action sanglante et exploration sombre.

Des portages enrichissent le catalogue

En 2025, Nintendo étoffe la Switch 2 avec des portages de jeu attendus. Borderlands 4 embarque quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche sur des planètes chaotiques, à la recherche de trésors.

Humour décapant, action frénétique et coopération au cœur de l’aventure : un incontournable pour les amateurs de loot.

Dès le 4 septembre 2025, Assassin’s Creed Shadows et Star Wars Outlaws rejoignent les jeux Switch 2. D’autres titres comme Hollow Knight: Silksong ou Final Fantasy VII Remake Intergrade, sans date précise, maintiennent l’attente bien au-delà de 2025.

Grâce à la rétrocompatibilité, des classiques comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild profitent d’un lifting graphique, disponible à petit prix, seulement 9,99 euros.

