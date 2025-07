South Park : le pénis de Donald Trump est-il généré par IA ?

Quand South Park déshabille Trump, l’IA est-elle responsable ? Le moins qu’on puisse dire, c’est que les showrunners n’ont pas manqué d’audace pour cet épisode.

Les fans en sont déjà conscients. South Park tape sur tout le monde, sans exception. Mais ce que la série a osé dans le premier épisode de sa 27e saison, personne ne s’y attendait. On y voit le président des États-Unis tout nu errer dans le désert. Il exhibe (littéralement) un « tout petit pénis » sans la moindre once de pudeur. Mais alors, comment cette scène, qui a tant fait parler, a-t-elle été réalisée ?

South Park attaque (à nouveau) Trump

Après deux ans de pause, les fans de South Park sont à nouveau servis. Parce que cette série animée pour adultes est de retour sur les écrans depuis le 23 juillet avec sa 27e saison. Et comme toujours, elle ne fait pas dans la dentelle. Humour provocateur, vulgarité assumée et satire sans filtre sont au rendez-vous. Autant dire que le premier épisode ne fait pas dans la demi-mesure.

En effet, l’épisode se moque de Trump dépeint comme un président prétentieux et inutile. Jusque-là, rien de très surprenant pour South Park. Sauf que la scène finale a choqué même les habitués. Trump y apparaît entièrement nu, rampant dans le désert. À un moment, il supplie même Satan de coucher avec lui. Mais le diable refuse, en disant que son pénis est « trop petit ».

Comme vous l’avez vu dans la vidéo ci-dessus, oui, le fameux pénis de Trump sur l’épisode South Park est bien visible. Et non, il n’est pas flouté. Au Comic-Con de San Diego, les showrunners du dessin animé, Trey Parker et Matt Stone, ont raconté leur décision sur ce pénis présidentiel.

« Ils disaient : « OK, mais on va flouter le pénis ». Et moi je disais : « Non, vous n’allez pas flouter le pénis », a raconté Parker au public. Après quatre jours de discussions, ils ont trouvé une solution. Ils ont finalement opté pour une solution créative, celle d’ajouter des yeux.

Des coulisses encore plus absurdes

Beaucoup pensent que la scène finale du premier épisode a été créée par l’IA. Eh bien, pas du tout ! Elle a bel et bien été tournée, pour de vrai, avec une vraie équipe de production sur le plateau.

Non, rassurez-vous, Donald Trump n’a pas fait de caméo pour South Park. Quand même ! Les showrunners ont fait appel à un sosie. Quant au fameux « petit pénis », ce n’est autre qu’un doigt de l’un des cocréateurs. Judicieusement utilisé pour l’occasion.

En revanche, les producteurs ont choisi d’utiliser l’IA pour intégrer le visage de Donald Trump. Comme souvent avec les deepfakes, le résultat est d’un réalisme bluffant.

Cette séquence n’est évidemment pas passée inaperçue. Même du côté de la Maison Blanche, on a exprimé un certain désarroi. Ce qui est d’ailleurs tout à fait compréhensible !

« Cette série n’est plus pertinente depuis plus de 20 ans et se maintient à grand-peine avec des idées sans inspiration dans une tentative désespérée d’attirer l’attention », a déclaré une porte-parole, Taylor Rogers.

Et vous, qu’en pensez-vous de cette scène ? Trouvez-vous que South Park va trop loin ? Est-ce encore de la satire ou juste de la provocation gratuite ? Donnez votre avis en commentaire !

