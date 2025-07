Comic-Con 2025 : films, jeux, animes… les annonces qu’il ne fallait pas manquer !

Le Comic-Con de San Diego s’est achevé pour cette édition 2025 ! Le verdict ? Pas de révélations explosives, mais de nombreuses nouveautés intéressantes.

Le Hall H a baissé le rideau. Le Comic-Con de San Diego 2025 s’est clôturé en beauté ce dimanche 27 juillet. L’ambiance, comme à l’accoutumée, était électrique. Les fans repartent les yeux pleins d’étoiles et les sacs remplis de goodies. Et vous, avez-vous tout suivi ? Pour ne rien manquer de ce que cet événement a offert, je vous résume ici les annonces les plus marquantes de cette édition riche en surprises.

Comic-Con 2025 : les trailers qui envoient du lourd !

Qui dit Comic-Con de San Diego dit pluie d’annonces et avalanche de bandes-annonces. Et cette année, on a été servis ! Que vous soyez fan de frissons, d’univers futuristes ou de super-héros bien musclés, chacun y trouvera son compte.

La nuit des angoisses revient avec Five Nights at Freddy’s 2

La suite très attendue de l’adaptation du célèbre jeu d’horreur a enfin dévoilé sa première bande-annonce. Toujours plus sombre, elle promet de nouvelles nuits d’angoisse avec les animatroniques les plus terrifiants du grand écran.

The Long Walk : le cauchemar de Stephen King prend vie

Ici, pas question de courir. Juste marcher sans jamais s’arrêter. Une marche forcée sous haute surveillance, où chaque pas peut être le dernier. Adapté du roman de Stephen King, The Long Walk promet d’être intense.

Le Chevalier Noir réinventé

Voilà une autre claque visuelle inattendue. Aztec Batman: Clash of Empires est l’une des surprises majeures du Comic-Con 2025. Batman est dans une version guerrier aztèque, masqué et armé d’une lame sacrificielle, prêt à affronter les conquistadors.

Pour les sériephiles

Les fans de l’univers DC seront ravis. Parce que Peacemaker revient avec une saison 2 explosive. Et du côté de Gen V, le spin-off de The Boys, attendez-vous à du sang et des super-pouvoirs. Mais aussi à des nouvelles têtes qui vont faire parler d’elles.

Des nouveautés qui ont de quoi surprendre

Les adeptes de Stranger Things ont eu droit à une surprise pleine de charme au Comic-Con édition 2025. Car LEGO a dévoilé de nouveaux sets inspirés de la série, dans un style chibi adorablement rétro.

Mais ce n’était pas la seule pépite signée LEGO ! Il y a aussi une réplique quasi parfaite de la célèbre Game Boy en briques. Compacte, stylée, et pleine de nostalgie, elle a fait sensation dans les allées du salon.

First look at Lego Game Boy, coming in October. pic.twitter.com/7i8eoO41Jp — The Game Awards (@thegameawards) July 24, 2025

Apple TV+ a aussi marqué les esprits avec l’annonce de Pluribus. Une nouvelle série de science-fiction très attendue. La première saison, composée de neuf épisodes, arrivera sur les écrans le 7 novembre 2025.

Bonne nouvelle pour les fans d’anime japonais. Crunchyroll a levé le voile sur les Anime Nights. Il s’agit d’un rendez-vous mensuel qui proposera des animés sur grand écran dans les cinémas. Cette initiative saluée rapproche encore plus les œuvres animées de leur public.

Le film Project Hail Mary, adaptation du roman d’Andy Weir, a aussi fait le show. Présenté en exclusivité, il a dévoilé des images impressionnantes qui ont laissé le public pantois. Il sortira en 2026, promettant un spectacle cosmique de grande envergure.

Enfin, le reboot de The Toxic Avenger, signé Macon Blair, a électrisé les fans. Et c’est l’un des moments que j’ai le plus adorés pendant ce Comic-Con 2025. Entre humour noir et gore assumé, le film s’annonce aussi trash que culte.

La sortie en salles est pour août 2025. Bref, avec toutes ces nouveautés, l’événement a une nouvelle fois prouvé pourquoi il reste le rendez-vous incontournable de la pop culture mondiale.

Et vous, quelle révélation vous a fait vibrer ? Et laquelle vous a laissé sur votre faim ? Dites-le en commentaire

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.