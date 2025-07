Le Game Boy en Lego est enfin dispo (mais il y a un gros mais)

Le moment tant attendu par beaucoup est enfin arrivé. Lego a officiellement dévoilé le Game Boy en Lego. Et il a tout pour séduire à un détail près.

Attirer l’attention des collectionneurs de Lego et faire vibrer la fibre nostalgique des inconditionnels du Game Boy. Telle est la double promesse du très attendu Game Boy en Lego. Il n’a pas encore officiellement rejoint les étagères des magasins. Mais ce set unique en son genre suscite déjà un débat animé parmi les passionnés. S’il est certain de devenir une pièce de collection emblématique, un détail précis risque fort de décevoir plus d’un.

Le Lego Game Boy : Fidèle aux Détails

Le tout nouveau set Lego Game Boy, composé de 421 pièces, reproduit la célèbre console portable de Nintendo. Une fois assemblé, ce modèle offre une réplique à l’échelle 1:1, capturant l’essence même du design original.

First look at Lego Game Boy, coming in October. pic.twitter.com/7i8eoO41Jp — The Game Awards (@thegameawards) July 24, 2025

Chaque élément emblématique de la Game Boy est méticuleusement recréé. De la croix directionnelle (+) aux boutons A et B, en passant par les classiques boutons Select et Start, tout y est. Bref, l’ensemble reproduit à la perfection la véritable console.

Toutefois, Lego ne s’est pas contenté de soigner l’esthétique. Car oui, on peut vraiment appuyer sur les boutons, comme sur la console d’origine. Mieux encore, le Game Boy en Lego embarque un port cartouche. Un vrai, conçu pour accueillir deux mini-cartouches en briques. Chacune d’elle contient un écran lenticulaire.

Ainsi, quand on les insère, on a l’impression de voir s’afficher Super Mario Land ou The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Ce qui rajoute un couche de nostalgie et de réalisme à cette pièce de collection

Et le hic ?

C’est là que le bât blesse pour certains. Le seul et unique bémol du LEGO Game Boy est qu’il ne permet pas de jouer à de véritables jeux vidéo, contrairement à la console originale. Oui, ça peut décevoir. Surtout pour les puristes ou ceux qui espéraient revivre pleinement la nostalgie des sessions de jeu d’antan.

Alors, une fois la console montée, on fait quoi ? Déjà, réussir à aller jusqu’au bout de la construction, c’est une fierté, non ? Mais au-delà de ce plaisir de construction, les possibilités pour cette réplique sont nombreuses. Elle peut, par exemple, devenir une véritable pièce de déco. Elle a sa place sur un bureau, une étagère ou dans une vitrine. Certes, une pépite pour les collectionneurs.

Malgré ce détail non négligeable, vous êtes toujours prêt à ajouter le Game Boy en Lego à votre collection ? Si oui, sachez qu’il vous faudra débourser 59,99 euros. Mais pas besoin de courir en magasin tout de suite. La sortie officielle est prévue pour le 1er octobre 2025. Par contre, les précommandes sont déjà ouvertes sur le LEGO Store en ligne.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.