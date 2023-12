La Game Boy Color fait son grand retour grâce au Raspberry Pi : Tout savoir

Ce passionné de retrogaming et d’informatique transforme la Game Boy Color grâce au Raspberry Pi. Il lance un crowdfunding pour financer son projet.

Transformer une ancienne console de jeu portable en ordinateur de poche, c’est ce que James Sargent a fait avec la Game Boy Color en y installant le Raspberry Pi. Cet ingénieur londonien a ouvert une page Kickstarter pour financer son projet, ReBoi.

« La Game Boy Color était un appareil magique pour moi. Je voulais créer un nouvel appareil dans sa coque, pour que ce mélange de technologie ancienne et oubliée puisse avoir une seconde vie, celle d’un ordinateur », explique Sargent en introduction de la page Kickstarter consacrée au ReBoi.

Game Boy Color avec le Raspberry Pi Zero dans le ventre

Le ReBoi est ainsi un ordinateur de poche avec la peau de la console portable légendaire de Nintendo. Voici tout ce que nous savons du projet :

Concept de base – La version Zero du nano-ordinateur monocarte dans la coque de la Game Boy Color.

dans la coque de la Game Boy Color. Accessibilité et facilité de montage – Le montage ne requiert aucune soudure.

Raspberry Pi Zero et RP2040 comme principaux composants – Le ReBoi fonctionne avec le Raspberry Pi Zero et d’autres composants électroniques supplémentaires. Ceux-ci concernent l’alimentation et l’affichage. Par ailleurs, le dispositif embarque un microcontrôleur RP2040 pour l’émulation du clavier.

et d’autres composants électroniques supplémentaires. Ceux-ci concernent l’alimentation et l’affichage. Par ailleurs, le dispositif embarque un pour l’émulation du clavier. Capacités de retrogaming – L’ordinateur de poche de Sargent intègre le RetroPie OS pour jouer à des titres rétro classiques.

pour jouer à des titres rétro classiques. Engagements environnementaux – L’ingénieur britannique a surtout conçu un projet porté sur la durabilité avec une conception open source. La conception du dispositif utilise des composants électroniques recyclables.

« En développant le ReBoi, je voulais que l’appareil soit quelque chose que tout le monde puisse fabriquer. Le dispositif s’emboîte et se visse, aucune soudure n’est nécessaire, et je prévois de créer un site avec beaucoup de documentation et de tutoriels pour faire du ReBoi un projet facile et accessible », peuvent lire les internautes sur la page Kickstarter.

La Game Boy Color transformée dès août 2024 ?

La Game Boy Color était un véritable phénomène à son lancement en 1998. Elle s’est vendue à plus de 32 millions d’exemplaires au Japon et a dépassé les 44 millions d’unités aux États-Unis. Ce succès reposait principalement sur l’affichage en couleur et l’amélioration significative de la netteté de l’écran.

Que serait une console de jeux sans des titres phares pour la porter. Pour la Game Boy Color, il y a eu Pokémon Or et Argent, ainsi que Pokémon Cristal. À noter que les trois jeux s’étaient vendus à presque 30 millions de copies.

Pour être clair, le ReBoi n’est pas une version de la Game Boy Color améliorée au Raspberry Pi Zero. Son créateur n’utilise aucun composant interne de la console de poche de Nintendo. En effet, l’ingénieur britannique ne récupère que la coque de l’appareil.

Les passionnés de retrogaming et d’informatique vont certainement apprécier d’avoir un ordinateur de poche avec l’apparence de la Game Boy Color. James Sargent offre le ReBoi à 94 dollars pour les premiers donateurs. La version Special Edition est à 164 dollars. Les premiers exemplaires devraient arriver en août 2024.