Attention ! Les algorithmes des médias sociaux influencent votre fil d’actualités

Dans une expérience révélatrice menée par les reporters de « The Guardian », les algorithmes des réseaux sociaux Instagram et Facebook, ont montré des tendances préoccupantes. En créant de faux profils masculins, ils ont constaté que les algorithmes de ces réseaux proposaient rapidement un flot ininterrompu de contenus sexistes et misogynes.

Les reporters ont commencé l'expérience avec un smartphone inutilisé, associé à une nouvelle adresse e-mail. Ils ont ensuite créé des profils sur Instagram et Facebook pour un faux homme de 24 ans. Sur Facebook, ils n'ont ajouté personne, tandis que sur Instagram, ils ont suivi seulement cinq comptes recommandés, comme l'application l'exige pour les nouveaux inscrits.

L'inondation de contenus sexistes

Sans aucune interaction de l'utilisateur, des contenus de plus en plus sexistes ont rapidement envahi les fils d'actualité des comptes. Sur Facebook, l'expérience a commencé par des mèmes et des blagues innocentes. Sans aucune action de la part de l'utilisateur, le fil d'actualité s'est rapidement rempli d'images choquantes et misogynes.

Sur Instagram, le compte a été bombardé d'images de femmes en bikinis et de vêtements à peine présents.

Réactions des experts

Face aux questions de The Guardian, Meta a choisi de ne pas faire de commentaire officiel. Stephanie Wescott, maître de conférences en sciences humaines et sociales à l'Université Monash, n'a pas été surprise par les résultats de l'expérience. Elle a déjà étudié des influenceurs masculins toxiques tels qu'Andrew Tate. Elle a déclaré que : « c'est dégradant pour les hommes que l'algorithme fasse cette supposition sur leurs intérêts… vous allez aimer ce genre de mèmes misogynes.«

Nicholas Carah, professeur associé en médias numériques à l'université du Queensland, a ajouté que les algorithmes semblent intentionnellement conçus pour afficher ce type de contenu aux hommes. « Nous devons sérieusement réfléchir à l'environnement informationnel dans lequel baignent les jeunes hommes. Il est urgent de s'interroger sur les plateformes qui rendent cet environnement opaque et éphémère pour les autres » a-t-il expliqué.

L'impact sur les attitudes des jeunes hommes

L'impact exact de ces algorithmes sur les jeunes hommes reste peu connu. Cependant, des sondages montrent que les jeunes hommes deviennent plus conservateurs que les femmes. Ils sont probablement influencés par des figures comme Tate, qui sait manipuler les réseaux sociaux. Les contenus sexistes et misogynes proposés par les algorithmes pourraient renforcer ces tendances.

Solutions pour les parents inquiets

Pour les parents préoccupés par ces influences toxiques, la meilleure solution pourrait être de déconnecter totalement de ces plateformes. En éloignant les jeunes des contenus nuisibles, ils peuvent espérer réduire l'impact des algorithmes sur leurs attitudes et comportements.

L'expérience de The Guardian met en lumière les dangers potentiels des algorithmes des réseaux sociaux. L'exposition à des contenus sexistes et misogynes, imposée aux jeunes hommes, contribue à ancrer en eux des attitudes négatives. À terme, cela risque d'influencer leur vision du monde et de façonner leurs comportements futurs. Pour contrer cette tendance, il est essentiel de sensibiliser le public et d'encourager des pratiques plus saines en ligne.

