DeepNude : l’application qui déshabille les femmes en photo grâce à l’IA

DeepNude est une application qui permet de déshabiller n’importe quelle femme sur une photo en un clic et trente secondes. Elle repose sur l’intelligence artificielle, et a rapidement rencontré un succès fou. Cependant, par souci d’éthique, son créateur a préféré la supprimer au bout de quelques jours…

Parmi les différentes applications d’intelligence artificielle, DeepNude est sans doute celle qui risque d’intéresser le plus de monde. Cette appli permet tout bonnement de retirer les vêtements de n’importe quelle femme sur une photo en un seul clic…

Pour ce faire, les réseaux de neurones se basent sur la photo de la personne habillée pour en créer une nouvelle sur laquelle elle est entièrement nue. Ses vêtements sont automatiquement remplacés par des seins et un vagin. Le processus ne prend que 30 secondes.

Le logiciel est basé sur pix2pix, un algorithme open-source créé par l’Université de Californie en 2017. Cet algorithme utilise les réseaux génératifs antagonistes, qui peuvent être entraînés à générer de fausses images de type Deep Fakes à partir de données.

Dans le cas de DeepNude, l’IA a été entraînée sur plus de 10 000 photos de femmes nues. C’est pourquoi le tour de magie ne fonctionne que sur les images de femmes. Le développeur explique que les photos de femmes sont plus faciles à trouver sur le web, mais compte également développer une version fonctionnant sur les hommes.

Lancée le 23 juin 2019 sur Windows et Linux, l’application fonctionnait comme n’importe quel logiciel pour PC. Elle était proposée en version gratuite ou payante. La version gratuite laissait une watermark sur les images générées. La version payante, proposée pour 50 dollars, se contentait d’une inscription » FAKE » en haut à gauche de la photo.

DeepNude supprimée par son créateur, inquiet des dérives

En quelques jours seulement, l’application DeepNude a suscité un tollé général et un succès fulgurant. L’application a rapidement attiré l’attention mondiale, saturant les serveurs et déclenchant la colère de nombreux internautes, particulièrement de femmes, outrées par cette objectification facilitée.

Devant l’ampleur des critiques, le créateur de DeepNude, resté anonyme, a décidé de supprimer son application, craignant que sa technologie soit utilisée de manière abusive. Il avoue qu’il n’avait pas anticipé l’engouement mondial et craint désormais l’impact de sa création. Avant DeepNude, la production de deepfakes explicites n’avait jamais été aussi simple. Ce logiciel a ainsi marqué un tournant dans l’évolution des technologies de manipulation d’images.

Malgré les gains financiers potentiels, le développeur a préféré la voie de l’éthique. Il a refusé de profiter de son invention et assure qu’aucune nouvelle version ne verra le jour. Selon lui, « le monde n’est pas prêt pour DeepNude. » Cette déclaration souligne une prise de conscience des dangers que représentent les deepfakes non consensuels. On peut saluer ce choix responsable, même si l’existence même de DeepNude reste préoccupante.

Un futur incertain marqué par les deepfakes

Bien que DeepNude ait été retirée, le phénomène des deepfakes n’a cessé de se développer. En 2024, de nouveaux outils en ligne permettent de générer des images non consensuelles facilement. Par exemple, un site récemment mis en lumière par Wired offre un service similaire, permettant aux utilisateurs de soumettre des photos pour en retirer numériquement les vêtements. Ces pratiques inquiètent les experts, car elles exploitent des photos de femmes, parfois mineures, sans consentement.

Des plateformes comme Reddit et YouTube ont rapidement pris des mesures pour interdire la promotion de ce site, mais le défi persiste. L’anonymat des créateurs et l’absence de lois fédérales strictes aux États-Unis rendent le contrôle de ces contenus difficile, exposant de nombreuses personnes à des violations de leur vie privée.

Une législation en retard face aux nouvelles technologies

Les deepfakes ont mis en évidence le manque de protection légale face à ces abus. En France, par exemple, la loi contre les contenus haineux adoptée en 2020 vise à encadrer la diffusion de contenus manipulés. Cependant, l’absence de régulation dans d’autres pays laisse une grande marge de manœuvre pour les développeurs sans scrupules. Les experts soulignent l’importance de collaborations internationales et de campagnes de sensibilisation pour limiter l’usage abusif de l’IA et des deepfakes.

Une vigilance indispensable pour l’avenir

Bien que le créateur de DeepNude ait tenté de freiner le mouvement en supprimant son application, l’attrait lucratif et viral des deepfakes encourage d’autres développeurs à créer des outils similaires. Le besoin d’éthique et de régulation devient crucial pour éviter que ces technologies ne soient utilisées pour des actes malveillants. Dans cette course entre innovation et protection des droits, l’équilibre reste à trouver.

