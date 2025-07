Pokémon : un parc d’attractions va ouvrir à Tokyo ! Tout savoir

Le rêve des dresseurs devient enfin réalité ! En 2026, Tokyo accueillera un parc d’attractions 100 % Pokémon. Il prendra place dans les collines verdoyantes de Yomiuriland.

Ce parc s’adresse à un public large, familles comme fans de la première heure. Il propose un parcours semé d’interactions avec des Pokémon grandeur nature. Ce sera l’occasion de retrouver l’émotion des premières herbes hautes sans se faire attaquer par un Rattata sauvage (quoi que…).

Notre enfance qui prend officiellement vie

Après le succès de Super Nintendo World, c’est au tour des créatures de Game Freak de sauter hors des consoles pour s’installer dans le monde réel.

Baptisé PokéPark KANTO, ce parc sera la toute première attraction permanente en extérieur consacrée à l’univers Pokémon. L’ouverture est prévue début 2026, et les billets commenceront à être vendus à l’automne 2025.

Et non, ce ne serait pas de montagnes russes à sensations fortes, des loopings dans tous les sens ou encore moins des Pikachu géants gonflables. Le PokéPark KANTO mise sur l’immersion pure, la balade poétique, la rencontre magique.

Le parc s’étendra sur 26 000 m². Il sera divisé en deux grandes zones. La première, la Forêt Pokémon, est un terrain d’aventure de près de 500 mètres de long.

On y arpente des sentiers rocailleux, des tunnels mystérieux et de hautes herbes. Exactement comme dans les jeux — sans les cris de désespoir en cas de KO général, bien sûr.

Plus de 600 Pokémon issus de toutes les régions y évoluent tranquillement. Certains dans les airs, d’autres camouflés derrière les feuillages.

L’autre moitié du parc, Sedge Town, quant à elle, est une reconstitution grandeur nature des fameuses villes Pokémon. On y trouve tout le confort des dresseurs modernes. Centre Pokémon, Arène, Poké Mart bien fourni (adieu salaire), marché, et même une parade.

C’est aussi l’endroit idéal pour faire des selfies avec Primarina à la fontaine emblématique ou croiser d’autres dresseurs du monde entier.

Pour ce qui est des combats endiablés et des Master Ball à jeter, vous pouvez directement oublier. On vient pour rêver, explorer et replonger dans l’univers qui a bercé nos consoles, nos dessins animés… et nos cours de récré.

Alors, vous êtes plutôt Forêt Pokémon ou Arène de Sedge Town ? Dites-nous tout en commentaire ! On veut tout savoir.

