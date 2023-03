Bientôt un jeu Pokémon NFT ? Un expert Web3 recruté

La folie des NFT continue d’envahir le monde des jeux vidéo et Pokémon ne semble pas être en reste. Récemment, l’annonce du recrutement d’un expert Web3 par la société derrière Pokémon laisse présager un possible jeu Pokémon NFT à venir. Les fans de la franchise sont impatients de voir ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de leur série préférée.

Pokémon, la célèbre franchise de jeux vidéo, est sur le point de se lancer dans le monde passionnant des NFT. La société derrière Pokémon, The Pokémon Company, a récemment annoncé qu’elle recrutait un expert en technologie Web3. Cela sous-entend un projet innovant lié aux NFT. Cette nouvelle a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de la série, qui attendent avec impatience de voir ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de la franchise.

Pokémon NFT : la compagnie recherche un directeur du développement innovant

Actuellement, la Pokémon Company est en quête d’un responsable de développement afin d’explorer de nouvelles pistes d’innovation. Pour rappel, la Pokémon Company est une entreprise de divertissement japonaise, célèbre pour la création de la franchise Pokémon. Son siège social est situé à Tokyo, au Japon. La société est une coentreprise entre Nintendo, Game Freak et Creatures, et supervise la vaste gamme de jeux et de produits dérivés de la franchise Pokémon.

Il est requis pour le nouveau poste disponible qu’une personne possède une expertise avancée en Web3. Cela inclut une maîtrise des technologies liées à la blockchain et aux NFT, ainsi que du Metavers. Il est également spécifié que la personne soit fortement liée à un cercle d’investisseurs et d’entrepreneurs opérant dans les domaines technologiques mentionnés.

D’autres créateurs ont déjà essayé de concrétiser le concept de batailles de créatures dans le Web3. Toutefois, la compagnie de Pokémon n’a pas entrepris d’actions concrètes dans ce champ d’activité jusqu’à présent. En outre, cette nouvelle offre d’emploi suggère que cela pourrait changer à l’avenir. Nintendo, bien que n’étant pas propriétaire de la franchise Pokémon, édite tous les jeux vidéo pour consoles de la franchise en dehors du Japon.

Pokémon NFT: l’entreprise prête à révolutionner l’industrie du divertissement ?

Actuellement la liste de mouvements potentiels de Pokémon Company dans le Web3 reste encore floue. Cependant, elle suggère que l’entreprise de divertissement de renommée mondiale est prête à investir dans de nouvelles technologies pour stimuler l’innovation. Justement dans ce cadre, le responsable du développement de l’entreprise mettra en place un « défi d’innovation » en interne. Cette stratégie devra encourager la créativité et explorera les opportunités de partenariat avec des entreprises extérieures pour se développer davantage dans le domaine des nouvelles technologies.

L’entreprise japonaise n’a pas encore fait de commentaires sur ses ambitions pour le Web3. En revanche, elle est en mesure d’apporter des changements significatifs pour s’adapter à l’évolution de l’industrie. De même, le développeur de Pokémon Go, Niantic, explore également les technologies émergentes telles que la réalité augmentée. Cela permettra de créer un univers virtuel qui s’intègre parfaitement à notre monde réel pour les joueurs. Il est possible pour d’autres entreprises de concevoir des expériences qui utilisent les NFT sur la plateforme Niantic. L’exemple le plus proche est le jeu de Metavers musical Elynixr. Ces développements technologiques pourraient révolutionner l’industrie du divertissement dans les années à venir.