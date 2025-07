Trump veut qu’on change le nom de l’intelligence artificielle, car…

Trump avoue ne pas aimer le nom « intelligence artificielle ». Pour lui, on devrait le remplacer. Il veut un terme qui reflète mieux les véritables capacités de cette technologie.

Cela fait déjà plusieurs années que l’IA s’invite dans presque tous les secteurs. Cette révolution a changé beaucoup de choses dans le quotidien de nombreuses personnes. Pourtant, c’est seulement maintenant que Donald Trump exprime son aversion pour l’appellation « intelligence artificielle ». Même si le terme ne dérange pas grand monde, lui, il a ses raisons de le détester. Et à vrai dire, il n’a peut-être pas complètement tort.

Pourquoi Trump n’aime-t-il pas le nom de l’intelligence artificielle ?

Lors d’un sommet prestigieux sur l’IA, ce mercredi, Trump a pris la parole. Mais pas pour parler politique, pour une fois. En effet, devant les grands noms du secteur tech, dont David Sucks d’AI Czars, il déclare qu’il veut que l’intelligence artificielle soit rebaptisée.

Sa raison ? Il n’aime pas le mot « artificiel ». Tout simplement. « Vous savez, je n’aime pas ce qui est artificiel, alors pouvons-nous clarifier cela, s’il vous plaît ? », a déclaré Trump, comme le rapporte l’Irish Star. Il a ajouté : « Nous devrions changer le nom. Je le pense vraiment. Je n’aime pas le terme « artificiel », car ce n’est pas artificiel. C’est du génie. Du génie pur. »

En gros, pour le président des États-Unis, le mot « artificiel » ne rendait pas justice à cette technologie. Selon lui, il minimise son ingéniosité et son potentiel. Un raisonnement compréhensible, vu ce que l’IA est capable de faire aujourd’hui. Elle compose de la musique et crée des images bluffantes. Elle aide même à diagnostiquer des maladies. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce qu’elle peut déjà accomplir.

Trump toujours prêt à se lancer dans l’IA

Bien que le nom d’intelligence artificielle ne plaît pas à Trump, il fait partie de ceux qui y voient un immense potentiel. Il veut même accélérer les choses. Lors de son discours au sommet, il a dévoilé son plan d’action pour l’IA. Ceci repose sur plusieurs piliers majeurs.

D’abord, le président des États-Unis prévoit d’alléger les règles environnementales. Le but ? Accélérer la construction des supercalculateurs et des centres de données d’IA. Une décision qui risque bien de faire polémique. Car ces installations sont souvent pointées du doigt pour leur impact environnemental.

Il prévoit aussi de booster les exportations de technologies d’IA « made in USA ». L’objectif est de faire des États-Unis un leader mondial incontesté dans le domaine. En plus, Trump veut aussi tirer un trait sur les règles mises en place sous Biden. Selon lui, évaluer l’IA à travers le prisme de la désinformation, du climat ou de la diversité n’est pas pertinent. Il veut tourner la page.

Et vous, vous en pensez quoi ? Vous trouvez que Trump va trop loin avec son idée de renommer l’intelligence artificielle ? Ou vous aussi, vous trouvez que ce mot sonne un peu faux ? Donnez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.