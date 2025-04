Google AI Music Sandbox : une plateforme IA pour créer de la musique digne de pros ?

Une IA qui jamme en temps réel, mixe des styles improbables et termine tes morceaux à votre place ? C’est la nouvelle version du Music AI Sandbox de Google, munie d’outils performants et un accès élargi.

Google continue de pousser les limites de la création assistée par IA, cette fois avec une ambition musicale bien affirmée. Le Music AI Sandbox, lancé discrètement en 2023, évolue et s’ouvre à un public plus large. Grâce à Lyria 2, un modèle conçu pour générer de la musique haute fidélité dans tous les styles, et à Lyria RealTime, un outil d’improvisation IA, Google propose un terrain de jeu innovant pour les artistes, beatmakers et créateurs de bandes-son.

Devenez un producteur de génie avec Google AI Music Sandbox

Depuis ce 24 avril, Google DeepMind ajoute une nouvelle couche de magie à son Music AI Sandbox, la plateforme IA pour créer de la musique comme un pro.

Le Music AI Sandbox est une vraie boîte à outils pensée pour les experts en musique comme les artistes, les producteurs, les compositeurs de BO pour films ou jeux vidéo… Et si vous faites partie de cette bande-là, sachez que Google commence enfin à ouvrir les portes de son labo, auparavant réservé à quelques élus.

Au cœur de la machine, nous retrouvons Lyria 2. Ce modèle est entraîné pour générer des pistes très détaillées et de haute qualité. Shoegaze rêveur ? Synthpop dansant ? Banjo-core lo-fi bizarre ? Lyria 2 s’adapte à tous les genres, même les plus inventés. C’est lui qui assure la base rythmique et mélodique de ce Music AI Sandbox nouvelle génération.

Trois outils pour créer, étendre, éditer

Par ailleurs, le Music AI Sandbox repose donc sur trois fonctions principales. D’abord, il y a Créer. Vous décrivez l’ambiance ou le style que vous recherchez, et l’IA génère des échantillons musicaux sur-mesure, parfaits pour lancer un projet ou relancer l’inspiration.

Ensuite vient la fonction Étendre, idéale si vous avez déjà une base, mais que vous ne savez pas comment continuer. Il suffit d’importer votre morceau et l’IA vous propose des prolongements dans la même veine.

Enfin, avec Éditer, vous pouvez transformer votre piste existante dans un autre style. Vous pouvez demander une version plus douce, plus bizarre, plus nostalgique, mais dansante… L’IA s’adapte à vos consignes et le résultat s’écoute presque en temps réel.

Tous les sons générés sont marqués avec SynthID, une technologie maison de Google. Ainsi, même si quelqu’un tente de faire passer un morceau IA pour un inédit de Frank Ocean, on pourra toujours remonter à la source.

Toutefois, laissez-moi vous rappeler que côté musique, ce genre d’outil avancé, ce n’est ni la fin de la créativité humaine, ni l’arrivée d’un jukebox magique. J’avoue que mal utilisée, l’IA peut devenir dangereuse. Mais bien maîtrisée, elle peut devenir un partenaire puissant.

