Et si vos prochains morceaux préférés étaient composés par une IA ?

Imaginez que vos futurs morceaux préférés ont été composée par une IA. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est possible. La technologie avance tellement que désormais elle permet à n’importe qui, amateur comme professionnel, de créer de la bonne musique.

Depuis près d’une décennie, Google cherche comment faire de l’intelligence artificielle (IA) un allié dans le processus créatif. Dans ce contexte, ce géant de la tech a créé MusicFX DJ, Music AI Sandbox et YouTube Shorts.

« Nous avons collaboré étroitement avec des artistes et partenaires pour garantir que nos technologies transforment de manière responsable la création musicale.» affirme l’entreprise.

Vos inspirations deviennent des parfaits morceaux avec l’outils d’IA MusicFX DJ

Avec MusicFX DJ, chacun peut générer de la musique en temps réel, et ce, sans aucune expérience musicale préalable. Grâce à une collaboration avec Jacob Collier, ce projet est pensé pour être à la fois intuitif et créatif. Vous n’avez plus besoin de maîtriser des logiciels complexes pour créer un morceau unique.

Cet outil puise son charme dans sa capacité à générer des morceaux inédits. Et ce, à l’inverse des outils DJ classiques qui mixent des pistes préexistantes. Il suffit d’une commande textuelle pour ajuster le style, le tempo et les instruments de vos créations.

En quelques clics, l’IA vous permet de composer une musique sur mesure, à partir de vos envies et de vos inspirations. Grâce aux innovations apportées à l’outil, vous avez un contrôle plus précis pour manipuler l’instrumentation et les textures sonores.

Par exemple, vous pouvez ajouter ou retirer des basses, des percussions ou encore changer le ton en un instant. Tout ça, avec une qualité sonore de niveau professionnel. Vous pourrez même organiser des sessions de jam avec vos amis, en partageant et modifiant vos créations en direct.

D’autres outils qui s’annoncent révolutionnaires

L’autre innovation marquante vient de Music AI Sandbox. Cette suite d’outils IA, encore en phase de test, s’adresse aux musiciens plus professionnels. Elle est pensée pour améliorer les flux de travail des producteurs et compositeurs, en intégrant les technologies les plus récentes de Google.

Bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour le grand public, ses résultats impressionnants annoncent une vraie révolution pour la création musicale. Pourquoi ? Music AI Sandbox va bien plus loin que le simple « générateur de musique ».

L’IA peut non seulement composer, mais aussi ajuster des détails comme la tonalité, le rythme, et même générer des boucles. L’objectif est de permettre aux musiciens d’ébaucher rapidement des idées et d’affiner leurs compositions à un niveau de précision jamais vu auparavant.

Avec une vue multipiste, chaque artiste pourra organiser sa chanson comme s’il travaillait dans un véritable studio professionnel.

YouTube Shorts, de son côté, propose aussi une approche ludique de cette technologie grâce à Dream Track. Désormais, les créateurs peuvent générer des bandes sonores instrumentales adaptées à leurs vidéos en quelques secondes.

Ce qui m’intrigue, c’est la capacité de cet outil à comprendre les nuances des instructions textuelles pour offrir un morceau en un mot : parfait.

Ensemble, ces outils ouvrent la voie à un monde où tout le monde peut devenir créateur. La musique composée par IA a de quoi fasciner, mais je me demande si elle peut vraiment rivaliser avec la créativité humaine ?

Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. N’hésitez pas à nous le partager en commentaire !

