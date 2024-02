Que retenir de l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle (IA) occupe une place importante dans notre société actuelle et continue de croître à un rythme rapide. De la recherche à l’analyse avancée des données, en passant par les applications grand public, l’IA nous aide à résoudre des problèmes complexes de manière plus efficace que jamais auparavant.

Découvrons davantage l’intelligence artificielle à travers son historique ainsi que les applications dans différents domaines. Ce dossier portera également sur les exemples d’IA, les enjeux sociétaux ainsi que les risques encourus.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle consiste à créer des machines capables d’apprendre et d’exécuter des tâches qui, jusqu’à présent, nécessitaient généralement l’intervention humaine. Cela comprend la compréhension du langage naturel, le traitement d’images et de vidéos, la reconnaissance vocale, et bien d’autres domaines liés à la cognition humaine. Tout compte fait, il s’agit de machines pouvant penser, apprendre et agir comme des êtres humains.

Historique de l’intelligence artificielle

Premières années : les années 1950 à 1970

Les origines de l’intelligence artificielle peuvent être retracées jusqu’aux années 1950, lorsqu’Alan Turing a développé le « test de Turing« . Ce test avait pour but de déterminer si une machine pouvait montrer un comportement équivalent à celui d’un être humain. Cependant, il a fallu attendre les années 60 pour que l’IA prenne véritablement son essor. Ce fut l’époque de la création de divers programmes capables d’apprendre et de résoudre des problèmes.

Les années 1970 ont été marquées par le développement du terme « systèmes experts« . Ces derniers rassemblaient les règles formelles définies par des experts dans un domaine spécifique. Ils permettent ainsi à la machine de simuler le raisonnement d’un expert humain.

Retour en grâce : les années 1980 à 1990

Le regain d’intérêt pour l’intelligence artificielle est intervenu dans les années 1980. Ce fut le temps où le machine learning (apprentissage automatique) a commencé à se développer. À travers l’utilisation de réseaux neuronaux artificiels et d’autres techniques, les machines pouvaient alors apprendre de manière autonome en ajustant leurs propres paramètres internes.

En outre, durant cette période, l’approche connexionniste a gagné en popularité. Elle soutient l’idée que l’intelligence peut découler de l’interconnexion simple de nombreux éléments simples, plutôt que de processus complexes.

L’avènement du deep learning au XXIème siècle

Au xxie siècle, l’intelligence artificielle moderne est passée à un niveau supérieur grâce au deep learning (apprentissage profond). Cette technique implique la création de modèles avec plusieurs couches de réseaux neuronaux. Elles peuvent traiter de grandes quantités de données pour résoudre des problèmes complexes.

Ce progrès a été rendu possible grâce à l’amélioration des capacités de calcul des ordinateurs. Il y avait aussi le développement de techniques d’apprentissage destinées à former plus efficacement des réseaux neuronaux profonds. Le deep learning a alors permis à l’IA de faire des avancées significatives dans divers domaines. L’avancée fut notable dans le traitement automatique du langage naturel, la reconnaissance vocale ou encore la vision par ordinateur.

Grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle et à de nombreux capteurs et caméras, les voitures … gèrent le stationnement et le changement de voies.

Les exemples d’utilisation de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle au cœur d’Internet

Google accélère la cadence dans la course à l’IA avec l’acquisition de la société DeepMind en 2014. Cette entreprise a développé l’algorithme AlphaGo qui a réussi à battre le champion du monde de jeu de Go, un exploit considéré comme impossible auparavant. Depuis, la firme de Larry Page est devenue l’une des leaders du marché de l’IA avec plusieurs produits et services à succès comme Google Assistant ou Google Translate. Autre exemple pertinent : Google Duplex est un service qui permet de simuler des conversations téléphoniques entre l’utilisateur et un interlocuteur humain, grâce à une IA.

Le modèle de traitement du langage comme un standard

OpenAI, une entreprise de recherche en IA cofondée par Elon Musk, développe des technologies révolutionnaires basées sur l’intelligence artificielle. Parmi elles, on peut citer ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). Il s’agit d’un modèle de traitement du langage naturel (NLP), qui génère automatiquement du texte dans un style humain à partir d’une phrase ou d’une question donnée. Cette application permet ainsi de répondre aux questions posées par les utilisateurs, les assister dans la rédaction de textes ou encore participer à des débats avec des idées argumentées et pertinentes.

L’intelligence artificielle embarquée et voiture autonome

Le constructeur automobile Tesla travaille sur des solutions d’intelligence artificielle pour améliorer l’autonomie et la sécurité lors de la conduite. Grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle et à de nombreux capteurs et caméras, les voitures sont déjà capables d’assister le conducteur lors de certaines manœuvres. Elles gèrent le stationnement ou le changement de voies. La fonctionnalité Autopilot proposée par Tesla est un autre exemple d’intelligence artificielle appliquée à la conduite. Elle permet de suivre le trafic, accélérer et freiner sans intervention humaine.

Les assistants vocaux intelligents et omniprésents

Aujourd’hui, nombre d’appareils électroniques et objets connectés sont équipés d’une IA sous forme d’assistant vocal. Des noms, tels qu‘Amazon Echo (avec Alexa), Google Home (avec Google Assistant) ou encore Apple HomePod (avec Siri), ont intégré cette technologie pour faciliter notre quotidien. Ces dispositifs peuvent nous aider dans diverses tâches en répondant simplement à nos commandes vocales. Ils peuvent répondre à des questions, chercher des informations sur Internet, contrôler nos objets connectés (lumières, thermostat, etc.) ou encore diffuser de la musique et des vidéos en streaming.

Midjourney imagine qu’Alexa, l’assistante vocale d’Amazon aurait ce visage si elle était humaine

Top des meilleures intelligences artificielles au monde ?

La course effrénée vient à peine de commencer et les entreprises de toutes tailles rivalisent d’ingéniosité pour proposer la meilleure intelligence artificielle qui soit. Parmi les incontournables, 5 programmes sont désormais utiles au quotidien.

5. Firefly endosse le rôle de l’assistant personnel intelligent

Doué d’intelligence artificielle impressionnante, Firefly est un assistant virtuel conçu pour faciliter les tâches quotidiennes et simplifier notre vie numérique. Du filtrage intelligent des courriels aux rappels opportuns des événements importants, en passant par la possibilité d’interagir avec d’autres objets connectés, il nous aide à rester organisés et productifs à chaque instant.

4. Google BERT règne sur le marché des moteurs de recherche

Acronyme de Bidirectional Encoder Representations from Transformers, Google BERT est un outil d’IA remarquable dans le domaine du traitement du langage naturel (NLP). Basé sur un réseau neuronal, BERT est aussi capable de comprendre un texte dans son ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur les mots individuels. Ce niveau de compréhension contextuelle a amélioré de manière significative la performance des algorithmes de recherche. Depuis 2018, ce programme open source permet à Google d’offrir des résultats plus pertinents et précis aux utilisateurs du monde entier.

3. Claude AI se considère comme l’incontournable allié des rédacteurs

Créé par Anthropic, Claude AI est un outil d’IA qui s’appuie sur des techniques avancées de NLP pour offrir un large éventail de services liés au traitement automatisé des textes. Que ce soit pour résumer des documents volumineux, générer des légendes attrayantes ou même détecter des erreurs et des améliorations possibles dans vos écrits, Claude AI est véritablement une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l’intelligence artificielle.

2. Midjourney revendique la place de leader dans la génération d’images

Actuellement à sa sixième version, Midjourney représente une innovation majeure dans le domaine de la génération d’images basée sur l’IA. Capable de créer des images nouvelles et uniques à partir de descriptions textuelles simples, Midjourney change la manière dont nous concevons la création de contenu visuel. Ses applications potentielles sont vastes, allant du design graphique à la publicité, en passant par le divertissement et bien d’autres domaines encore.

1. ChatGPT 4 donne une autre dimension au dialogue homme-robot

Le Chatbot Générateur Pré-entraîné Transformer (ChatGPT) développé par OpenAI est une véritable avancée dans le domaine de l’IA conversationnelle. Utilisant un modèle de « langage transformer » puissant et flexible, il est capable de générer des réponses contextuellement pertinentes, articulées et informatives en temps réel. Que ce soit pour répondre aux questions des utilisateurs ou pour engager une conversation fluide, ChatGPT est un atout précieux pour ceux qui cherchent à améliorer leurs interactions avec les clients ou simplement explorer les limites de l’IA.

A noter qu’à part ChatGPT et DALL-E, OpenAI a développé un générateur de vidéos par IA appelé Sora, capable de transformer des textes en vidéos ultraréalistes. Ses impressionnantes vidéos IA lui permettront à coup sûr de gagner une place de choix dans l’univers de l’intelligence artificielle.

La génération de vidéo par l’intelligence artificielle marque un tournant dans cette course technologique

Enjeux sociétaux et risques encourus avec l’IA

➕ Vers plus de compétitivité basée sur l’IA

L’utilisation de l’IA a également connu un essor dans les pratiques entrepreneuriales. Son intégration permet aux entreprises de rester compétitives. L’intelligence artificielle intègre les processus de décision et améliore l’efficacité opérationnelle. Par exemple, on peut noter l’adoption massive d’agents conversationnels (chatbots) pour la gestion de la relation client. Il y a aussi l’arrivée d’algorithmes prédictifs évolutifs permettant une analyse pertinente des données.

➕ Davantage de transparence et d’éthique

La transparence des mécanismes régissant les intelligences artificielles constitue un avantage. De plus, les diverses plateformes forment des sources inépuisables de savoir dans divers domaines. L’autre grand enjeu éthique concerne les risques de discrimination inhérents à cette technologie en forte croissance. En d’autres termes l’IA réduit de manière significative la fracture numérique. Elle amène même vers une réflexion et une refonte du système éducatif.

➕ L’apprentissage hybride : mélanger IA et savoir-faire humain

L’une des stratégies basées sur l’IA consiste à mélanger le savoir-faire humain et les puissantes capacités analytiques des algorithmes. L’intelligence artificielle permet de traiter rapidement de grandes quantités de données tandis que les experts métiers apportent leur expérience et expertise pour affiner les résultats obtenus. Ce type de synergie est particulièrement bénéfique pour la recherche scientifique et le développement industriel.

➖ Risque de piratage informatique et IA

Le piratage est un domaine où les avancées en matière d’IA peuvent représenter une véritable menace réelle. Les pirates informatiques utilisent déjà l’intelligence artificielle pour localiser les failles dans les systèmes. Cette menace est encore exacerbée lorsque l’on considère que les logiciels malveillants basés sur l’IA deviennent de plus en plus intelligents et adaptables.

➖ Ruine de réputation grâce au deepfake

Un autre problème important lié à l’intelligence artificielle réside dans la propagation croissante de vidéos truquées, aussi appelées deepfakes. Ces vidéos créées en utilisant des algorithmes permettent de substituer les visages d’individus. Ce qui rend la manipulation difficilement détectable. L’IA pourrait servir à diffuser de fausses informations ou à discréditer des personnages publics.

➖ Détournement des voitures autonomes

Les voitures autonomes, qui pourraient bien être le futur des transports en commun, sont également concernées par les menaces liées à l’intelligence artificielle. Tout d’abord, il y a le risque d’accidents potentiels causés par des erreurs de programmation, des technologies imparfaites ou des interférences extérieures. Des cybercriminels pourraient aussi prendre le contrôle à distance des véhicules autonomes.

➖ Dévalorisation des compétences humaines

L’intelligence artificielle pourrait également contribuer à une dévalorisation progressive de certaines compétences humaines, au profit de la technologie. Il deviendra alors indispensable de repenser notre approche de l’éducation et de la formation professionnelle afin de pouvoir s’adapter à ce nouvel environnement.

