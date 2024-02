Sony prédit le futur de l’IA pour 2024, accrochez vos ceintures !

Les prédictions de Sony pour le futur de l’IA en 2024 sont assez encourageantes. Mais le développement de la technologie nécessite davantage d’encadrement.

L’équipe de Sony AI donne ses prédictions du futur de l’IA pour 2024. Celles-ci concernent principalement l’éthique, la politique, la créativité et les méthodes d’entraînement de l’intelligence artificielle. Cette année devrait être un tournant pour le développement et pour la recherche en matière d’intelligence artificielle.

Précisons que Sony AI est un laboratoire, fondé en avril 2020, pour mener des recherches en intelligence artificielle et en robotique dans le domaine du divertissement. Celui-ci explore les applications de l’IA et de la robotique dans différents secteurs, dont les jeux vidéo.

D’autre part, son équipe se compose principalement de chercheurs et d’experts ayant des compétences en apprentissage par renforcement profond et en science des données. Elle inclut également des spécialistes en droit, en confidentialité et en sécurité.

Sony dit que l’éthique va façonner le futur de l’IA en 2024

L’éthique dans l’intelligence artificielle va constituer une quête socio-technique complexe. Cette dernière nécessitera une compréhension profonde des algorithmes et systèmes d’IA, ainsi que des aspects sociétaux tels que le droit, la politique et les sciences sociales.

En 2024, les organisations chercheront à créer des systèmes d’IA éthiques en s’appuyant sur une collaboration multidisciplinaire pour des solutions plus holistiques et efficaces.

« Les considérations éthiques concernant les contenus générés par IA, ainsi que la nécessité de garanties et de réglementations seront au premier plan des discussions en 2024. Le paysage mondial assistera à l’essor des réglementations sur l’intelligence artificielle », explique Tarek Besold, chercheur de Sony AI.

Réglementations impossibles sans collaboration de tous les acteurs

Les décideurs et régulateurs doivent continuer de solliciter l’expertise en IA du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile. En effet, cette collaboration est nécessaire pour garantir une réglementation proportionnée et applicable.

Celle-ci doit tenir compte des risques émergents de la technologie. Il faut également que la régulation réponde aux préoccupations en matière de sécurité, de transparence, d’équité et de responsabilité.

Rappelons que l’an dernier, il y a eu un renforcement de la coopération internationale en matière d’IA. Des accords mondiaux et le travail continu des organisations internationales ont rendu cela possible. Cette année, il est crucial que les discussions sur l’IA incluent équitablement les perspectives des pays du Sud.

Un nouveau monde de possibilités pour les créateurs

Sony annonce le futur de l’IA pour 2024 comme une période passionnante. En effet, la technologie va désormais offrir aux créateurs des outils pour amplifier leurs idées et explorer de nouvelles possibilités.

« Nous verrons davantage d’exploration de l’IA parmi les créateurs, et de nouvelles opportunités et possibilités en matière de créativité et d’imagination seront révélées », raconte Peter Stone, directeur général de la branche américaine de Sony AI.

D’autre part, l’intelligence artificielle, accessible à tous, stimule l’innovation et la créativité. Cette année verra des créations autrefois jugées impossibles, ce qui va inspirer une nouvelle génération de créateurs.

Par ailleurs, l’apprentissage par renforcement va devenir une méthode clé en matière de développement de l’intelligence artificielle. Les systèmes d’IA se spécialisent avec des données limitées et des connaissances de domaine.

L’équipe de Sony IA annonce également l’émergence de l’intelligence artificielle neurosymbolique. Celle-ci fusionne l’apprentissage statistique et la représentation symbolique.

