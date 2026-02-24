Cette IA a choqué les musiciens : Google vient de la racheter

ProducerAI rejoint Google Labs et promet de transformer la création musicale. Mais l’arrivée de cette IA soulève déjà des questions chez les musiciens.

Google Labs accueille désormais ProducerAI. Cette fusion pourrait bien changer la façon dont les musiciens créent. L’IA, capable de générer des morceaux à partir de simples instructions textuelles, devient en effet un partenaire de studio. En plus, avec le soutien de Lyria 3, la plateforme promet des compositions plus fluides et plus variées. Mais est-ce suffisant pour attirer les artistes ? Et qu’en est-il des droits d’auteurs ?

ProducerAI rejoint Google Labs

La firme de Mountain View a annoncé la nouvelle ce mardi 24 février 2026 via son blog officiel. Avec l’intégration de ProducerAI chez Google Labs, la rencontre entre l’IA et les musiciens prend une nouvelle dimension.

En effet, ProducerAI s’appuie aujourd’hui sur Lyria 3, développé par Google DeepMind. Ce modèle est capable de transformer textes et images en audio de haute qualité.

🚨 Big news: @producer_ai is officially joining Google Labs! 🎶



ProducerAI is a creative collaborator, whether you’re writing lyrics, developing a melody or experimenting with genres. With ProducerAI, you can turn your imagination into dynamic tracks.



We share ProducerAI’s… — Google Labs (@GoogleLabs) February 24, 2026

De ce fait, ProducerAI n’est plus seulement un générateur de boucles musicales. C’est désormais un moteur de composition complet qui est en mesure de produire des morceaux structurés, cohérents et modulables en temps réel.

Un créateur peut ainsi écrire « beat lofi mélancolique » et obtenir une base exploitable immédiatement. Cette approche rapproche l’IA d’un partenaire créatif pour les musiciens, selon Elias Roman, responsable produit chez Google Labs.

Google annonce aussi l’arrivée progressive de Lyria 3 dans son application phare Gemini. La firme cherche donc à unifier ses outils audio autour d’un même moteur. Cette intégration s’inscrit dans une stratégie plus large autour de la génération musicale assistée par IA.

La composition assistée de l’IA déjà testée par des musiciens

L’IA Lyria 3 n’est pas une découverte pour la plupart des musiciens. En effet, certains l’ont déjà testée, et les résultats se sont révélés convaincants. À titre d’exemple, le rappeur et producteur Wyclef Jean, triple lauréat des Grammy Awards, a utilisé le modèle pour sa chanson « Back From Abu Dhabi ».

Il raconte avoir ajouté en un instant une flûte dans un morceau déjà enregistré. Cela démontre ainsi l’efficacité d’un outil capable d’accélérer l’exploration sonore. Jeff Chang, responsable produit chez DeepMind, souligne d’ailleurs qu’il s’agit davantage d’un travail de sélection précis que d’un simple clic automatisé.

Create music on Gemini 🤩

Lyria 3 is rolling out in beta on desktop today & Gemini mobile app will get it soon. We saw this coming 😄 pic.twitter.com/EF5q5K5X6m — Salian (@ThePhoneFuel) February 19, 2026

En principe, Lyria 3 permet déjà d’expérimenter des mélanges de genres ou des morceaux personnalisés. Aujourd’hui, avec ProducerAI intégré à Google Labs, cette capacité est poussée plus loin. L’IA ne se contente plus d’exécuter des ordres. Elle propose aussi des pistes et des variations, ce qui accélère l’exploration sonore pour les musiciens.

Tout le monde n’est pas content

Cette avancée ne fait pas l’unanimité. De nombreux musiciens s’inquiètent de l’utilisation de catalogues protégés pour entraîner les IA. La question des droits d’auteur revient ainsi sur le devant de la scène dès qu’on parle d’IA générative.

En 2024, des stars comme Billie Eilish, Katy Perry et Jon Bon Jovi ont déjà signé une lettre ouverte contre ces outils, comme le rapporte TechCrunch. Ils accusent les entreprises technologiques de menacer la créativité humaine et la valeur du travail des musiciens.

Le cœur du conflit porte sur les droits d’auteur et la transparence des données utilisées. Les artistes redoutent une dilution de leur style dans des bases d’apprentissage opaques.

Le débat se durcit alors que la musique générée par IA atteint désormais un réalisme impressionnant. Des morceaux synthétiques se hissent déjà dans des classements populaires sur Spotify ou Billboard. Cette progression renforce la crainte d’une concurrence automatisée.

Les batailles juridiques s’intensifient

Le terrain judiciaire s’échauffe aussi. Un groupe d’éditeurs musicaux a attaqué Anthropic et réclame 3 milliards de dollars de dommages. Ils l’accusent d’avoir téléchargé plus de 20 000 chansons protégées sans autorisation.

L’affaire rappelle que la légalité de l’entraînement sur œuvres protégées reste floue. Le juge fédéral William Alsup a jugé l’an dernier que l’entraînement sur données protégées reste légal, mais que leur piratage ne l’est pas. Cette nuance nourrit une zone grise juridique majeure pour toute l’industrie.

Pour Google, cette incertitude aura sans doute un impact direct sur l’intégration de ProducerAI. Les musiciens et labels scrutent désormais chaque projet et chaque morceau généré. Cela pour vérifier que leurs droits sont respectés.

Alors, cette IA peut-elle séduire les musiciens sous l’aile de Google ?

Personne ne peut le dire pour l’instant. Toutefois, ce qui est certain, c’est que tous les musiciens ne rejettent pas ces technologies. Certains les utilisent pour restaurer ou améliorer des enregistrements anciens.

Paul McCartney a, par exemple, exploité des systèmes de réduction du bruit pour retravailler une vieille maquette de John Lennon. Le morceau final des The Beatles, « Now and Then », a même remporté un Grammy en 2025.

Ce succès montre que l’IA peut servir à préserver le patrimoine musical, et pas seulement à créer de nouvelles œuvres. D’autres exemples confirment l’impact commercial des outils génératifs. C’est le cas d’une jeune artiste du Mississippi a transformé ses poèmes en tube viral grâce à Suno. Elle a signé un contrat avec Hallwood Media pour environ 3 millions de dollars.

Au fond, même si Google devra composer avec des tensions autour des droits d’auteur, la firme ambitionne de positionner ProducerAI comme un studio virtuel. Gardez tout de même à l’esprit que l’IA n’est pas là pour remplacer les musiciens, mais pour étendre ce que les créateurs peuvent faire,

