Lyria : Google Gemini peut maintenant créer des musiques, c’est bluffant

Votre prochaine chanson pourrait naître d’un simple prompt. Grâce à Lyria intégré à Google Gemini, créer des musiques devient plus simple et rapide que jamais.

Composer une musique demandait jusqu’ici des compétences techniques ou des logiciels complexes. Lyria 3 simplifie ce processus. Ce mercredi 18 février, Google a officiellement lancé ce nouveau modèle, avec un déploiement initial dans l’application Gemini sur ordinateur. Ce nouveau modèle de génération musicale est capable de transformer du texte ou des images en chansons d’environ 30 secondes.

Lyria 3 s’intègre directement dans l’application Gemini comme un générateur musical multimodal. Sur son blog officiel dédié à Gemini, la firme de Mountain View explique que ce modèle permet de créer des chansons de 30 secondes à partir d’un prompt ou d’une image.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à décrire une ambiance, un style ou un moment précis après avoir sélectionné « Créer de la musique » sur Gemini. L’IA compose ensuite un morceau complet, avec voix, paroles et illustration générée. L’outil sort une piste prête à être téléchargée ou partagée par lien. Oui, c’est tout !

Cette approche s’appuie sur la capacité de Gemini à comprendre plusieurs formats d’entrée, notamment texte et visuels. Le but est de générer un contenu audio adapté. L’expérience s’inscrit aussi dans la continuité des outils visuels déjà présents. Mais ici, la firme ouvre la porte à la génération musicale grand public.

Les premiers tests montrent un outil ludique et rapide. La prise en main surprend par sa simplicité vu qu’une phrase suffit pour lancer la production audio. Pourtant, quelques bugs subsistent, surtout lors de requêtes complexes.

Lyria 3 s’adresse à qui ?

Ce qui fait la différence avec Lyria intégré dans Gemini est sa facilité d’usage, comme le rapporte Tom’s Guide. Cette IA est donc adaptée à tout le monde, mais elle cible surtout les créateurs de contenus et les curieux de l’IA sonore.

Les vidéastes, par exemple, peuvent produire des jingles rapides pour leurs Shorts sur YouTube. Les utilisateurs lambda y trouvent aussi un terrain de jeu amusant pour transformer souvenirs ou blagues en chansons partageables.

Introducing Lyria 3, our latest and most advanced music model, available in the Gemini App starting today : )



Go from idea, image, or video to music in seconds! pic.twitter.com/TkK9jpepHA — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) February 18, 2026

Les abonnés aux offres premium de Google bénéficient de quotas plus élevés, ce qui attire les profils créatifs réguliers. Lyria 3 s’adresse autant aux pros du contenu qu’aux amateurs qui veulent tester la musique générée par IA sans compétences techniques.

Toutefois, sachez que la musique générée ne cherche pas à rivaliser avec des productions studio. Elle ajoute plutôt une couche sonore personnalisée aux moments du quotidien. Une blague devient chanson. Un souvenir se transforme en bande-son partageable. Et une simple idée se mue en morceau complet en quelques secondes.

Lyria 3 n’est pas seulement sur Gemini

Lyria 3 ne reste pas cantonné à Gemini. Le modèle s’intègre aussi à Dream Track sur YouTube. Les créateurs peuvent ainsi générer des bandes-son personnalisées pour leurs Shorts. Cette connexion ouvre un terrain intéressant pour les vidéastes, comme une musique sur mesure, produite en quelques secondes, directement liée au thème de la vidéo.

Le déploiement démarre d’abord sur ordinateur via l’application Gemini. Google prévoit ensuite une arrivée progressive sur mobile, afin d’accompagner les usages nomades des créateurs.

I was messing around with Lyria 3, Google's new music generation program. Here is a mashup between Korean death metal and gangster rap#lyria #deathmetal #rap pic.twitter.com/xhgqxBd7uy — 8SecondAI (@8SecondAI) February 18, 2026

La fonctionnalité ne concerne que les utilisateurs majeurs. Elle prend aussi en charge plusieurs langues importantes, dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le japonais ou encore le portugais. Cette ouverture linguistique élargit évidemment le potentiel créatif et favorise l’adoption dans différents marchés.

Filigrane SynthID et droit d’auteur : Google anticipe les critiques

La question des droits ne tarde jamais avec l’audio génératif. Parce que ces IA qui créent de la musique apprennent à partir de vastes catalogues musicaux. Ce qui soulève rapidement des interrogations sur l’inspiration, la reproduction de styles et la protection des artistes originaux

Google anticipe ce type de problème. La firme ajoute donc SynthID, un filigrane imperceptible intégré à chaque morceau. Ce marquage identifie l’origine IA du contenu. Les utilisateurs peuvent aussi importer un fichier audio dans Gemini. Le système analyse alors la présence de ce filigrane pour confirmer sa provenance.

La firme précise que Lyria 3 vise l’expression originale, pas l’imitation directe d’artistes. Si un nom de chanteur apparaît dans le prompt, Gemini l’interprète comme une inspiration générale. Des filtres et des outils de signalement surveillent les abus potentiels. Cette approche cherche à rassurer les ayants droit, tout en laissant de la liberté créative.

Bref, Lyria dans Gemini semble avoir tous les ingrédients pour trouver son public. L’outil réunit simplicité, rapidité et intégration directe dans l’écosystème de Google. À terme, la génération musicale pourrait devenir aussi banale que la création d’images par IA. Mais est-ce que le filigrane sur le contenu arrive à à garantir une traçabilité fiable ?

