Comment l’IA va bouleverser le monde de la musique ?

Comme sur tous les d’art, l’émergence de l’IA a un impact sur la musique. Cet outil facilite la production et propose différentes compositions pour les artistes. Toutefois, il faut toujours l’utiliser avec de bonnes intentions.

L’intelligence artificielle domine le quotidien de nombreuses personnes. Certes, cet outil est un incontournable dans les industries, et aussi dans la création de contenus. D’autres secteurs, telle que la finance, commencent à se lancer sur cette voie. Mais l’IA tente d’innover la musique. Une situation délicate, qui met encore les professionnels du secteur dans le doute. Mais comme dans les autres domaines, l’intelligence artificielle sera toujours un grand atout.

IA révolutionne la musique : les débuts de la tendance

Récemment, le monde d’internet a été bouleversé par un single de Drake. Ce rappeur américain surprend toujours ses fans avec de bonnes musiques. Mais cette fois, l’artiste n’y est pour rien. C’est un internaute qui a composé le son, avec l’aide d’une intelligence artificielle et le single s’intitule “Fake Drake« . Cela prouve que l’IA pourra bel et bien améliorer la musique.

D’autres créations ont ensuite inondé internet, mais sans l’âme artistique de la musique. Ces catégories se focalisent surtout sur l’humour.

Paul McCartney, le bassiste du groupe « The Beatles » va aussi contribuer à cette révolution. En effet, il a déclaré sur BBC Radio 4 qu’une chanson est en cours de composition. Et cette œuvre se fera avec le groupe au complet. Une question se pose : qui fera la voix du regretté John Lennon ? C’est ici que l’IA va faire ses preuves pour la musique. En effet, cet outil triera les anciens enregistrements de John Lennon quand il était en vie. Ces morceaux seront ensuite utilisés pour faire une nouvelle chanson.

Une conception de musique plus facile avec l’IA

Autrefois, les musiciens composaient leur musique dans un garage. Des mois de travail pour trouver la bonne mélodie et arranger les notes. Ensuite, ils font des concerts dans des bars avant de percer aux yeux du monde entier. C’était un peu la voie du succès des dernières décennies.

Mais depuis l’ère du numérique, la production est devenue de plus en plus facile. Avec une IA performante, un utilisateur pourra créer une musique professionnelle.

L’application Boomy est la plus connue du grand public. Il existe plusieurs options d’instruments pour lancer une production. Les bases du hip-hop, comme le Rap Beats ou Global Groove, sont les plus exploitées sur internet. En quelques secondes, l’IA pourra générer un son complet. Il ne reste plus qu’à trouver les paroles. Certains sont plus méticuleux, et tentent de réarranger jusqu’à comprendre l’association parfaite.

En alternative, il y a SongStarter. Cette deuxième application repose sur des textes pour créer une musique. Lancé en mai dernier, ce type d’outil facilitera le travail des compositeurs. Les écrivains pourront aussi ajuster leurs textes avec les bons sons.

Modification des instruments et des voix

L’IA peut créer de nouvelles œuvres musicales. Cependant, elle peut aussi modifier des notes afin d’avoir la tonalité voulue. Des algorithmes précis entrent alors en jeu pour former un « transfert de son ». Ici, l’utilisateur pourra transformer, ou transposer des notes d’une musique à une autre.

Cette innovation de l’IA dans le domaine de la musique a été exploitée par Yaboi Hanoi, un musicien et ingénieur thaïlandais. Ce spécialiste s’est illustré par sa chanson « Enter Demons & God ». Yaboi Hanoi voulait une mélodie qui représente son pays avec des instruments traditionnels.

Tous les sons qui imitent l’art occidentale ont été transformés. Une intelligence artificielle a alors modifié les notes pour avoir cette connotation. Mais la performance de l’IA repose surtout sur sa représentation d’une sonorité atypique. En effet, Yaboi Hanoi a réussi à reproduire le son du pi nai, un instrument à vent de son pays. Le rendu était si extraordinaire que l’artiste a remporté le concours international de chanson IA en 2022.

Mais il est aussi possible de restituer les voix des artistes célèbres avec une IA. Les logiciels de synthèse vocale à l’instar de Vocaloid exploitent cette alternative.

Des développeurs ont conçu d’autres applications pour imiter les voix d’artistes par une IA. Et cette tendance pose problème, d’un point de vue éthique et juridique. Pour résoudre ce fléau, de différentes plateformes légales privilégient les droits d’auteurs.

Entre de mauvaises mains, cet outil constitue un danger. Récemment, des hackers ont utilisé la synthèse vocale pour soutirer de l’argent aux internautes. Mais cette situation se présente surtout hors du domaine musical.

La musique sur internet, des algorithmes contrôlés par l’IA

Tout le monde connaît les géants du Streaming, comme Spotify. Cette dernière est la plus célèbre du secteur, et la plus utilisée sur la planète. L’algorithme de Spotify est assez complexe. Le site exploite une IA pour recommander la musique adéquate aux préférences de l’utilisateur.

En effet, l’intelligence artificielle analyse les instruments et le tempo. Elle propose ensuite des chansons et des playlists aux utilisateurs. Des ingénieurs en Machine Learning tentent alors de perfectionner cet IA afin de donner les meilleures recommandations possibles. En se basant sur ce concept, tous les types de musiques trouveront des adeptes sur Spotify. Une opportunité pour les artistes émergents.

Les IA des plateformes musicales permettent aussi d’exploiter toutes les musiques à disposition. Prenons l’exemple de Spotify. Ce site est doté de plus de 70 millions de titres. La majorité des morceaux seraient inaccessibles aux utilisateurs sans l’IA. L’algorithme pourra ainsi proposer des chansons, et des listes de lectures personnalisées en fonction des préférences.

Désormais une nouvelle ère de la musique façonnée par l’IA

Depuis des décennies, le secteur musical a été dominé par quelques entreprises. Ces dernières se concentrent sur la promotion des artistes. Elles engendrent alors les bénéfices du marché. Le reste est distribué aux autres producteurs émergents.

Toutefois, les analystes financiers ont émis l’hypothèse de la « dilution des parts de marché ». Effectivement, si l’IA continue à se perfectionner, elle pourra créer une chanson professionnelle. Tout le monde aura alors la possibilité d’œuvrer dans le secteur sans matériel hors de prix. Le nombre d’offres musicales a dupliqué et les recettes seront ensuite distribuées entre les producteurs indépendants. Les bénéfices des grandes entreprises vont diminuer d’ici peu. Cependant, l’intervention des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle est toujours de mise.