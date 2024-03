Suno AI : le studio de musique basé sur l’IA

Écrire les paroles, créer les mélodies, arranger le tout, avec un seul et même outil. Oui, ces étapes complexes ne seront plus qu'une partie plaisir avec Suno AI.

Quand l'IA entre dans le domaine musical, ça donne Suno AI. Pour certains, c'est un outil de création musicale. Mais pour d'autres, cette intelligence artificielle est un véritable studio tout-en-un. Suno AI explore des milieux encore méconnus dans le secteur musical. Oui, l'utilisateur aura la possibilité de manipuler tous les éléments pour avoir un morceau unique. Ici, l'imagination sera la seule limite. Partez alors à la découverte de cet outil, qui sera bientôt une référence dans sa sphère de prédilection.

Suno AI : qu'est-ce que c'est ?

L'intelligence artificielle est partout, même dans le domaine musical. Et parmi les IA de référence, Suno AI figure en tête de liste. Cette IA permet de composer des chansons complètes à partir des prompts. L'usager saisit des requêtes textuelles pour lancer le projet.

L'IA intervient ensuite tout au long du processus. Elle génère les paroles, crée la musique, et procède à l'arrangement. L'utilisateur peut ajuster le rendu pour avoir la chanson parfaite.

L'outil est disponible gratuitement, mais il existe des options payantes afin d'avoir des fonctionnalités spécifiques. Un studio complet, destiné à tous les passionnés de musique.

Pour qui ?

Tout le monde peut utiliser Suno AI. Certes, l'outil se focalise principalement sur la création de musique. Mais ce concept sera exploitable dans tous les secteurs.

Logiquement, les musiciens sont les plus sollicités avec Suno AI. Des débutants aux professionnels, chaque profil aura des fonctionnalités adaptées à son niveau. Ceux qui entament leurs premiers pas dans le domaine artistique peuvent tester les arrangements des mélodies sur l'outil. Pour les experts, Suno AI permet d'accélérer le processus de réalisation.

Et ce n'est pas tout. La plateforme de création musicale a sa place dans le domaine de l'éducation. Les étudiants en école de musique peuvent l'exploiter pour améliorer leurs performances. Pour les éducateurs, l'outil représente une occasion pour élargir les horizons afin de donner des cours de qualité aux apprenants.

Enfin, l'outil trouve aussi des preneurs dans les études de langues. En effet, l'utilisateur a la possibilité de créer des paroles selon la langue voulue. Une opportunité considérable pour accélérer la compréhension. De plus, c'est un moyen pour propager une culture à travers la planète.

Les fonctionnalités de Suno AI

Création de mélodies

Suno AI se base surtout sur les prompts des utilisateurs. L'IA analyse alors ces requêtes textuelles afin de fournir une piste instrumentale de départ. Cependant, l'algorithme ne se contente pas de générer une musique aléatoire. Le résultat s'adapte parfaitement aux attentes de l'utilisateur. De ce fait, l'IA remplit certaines conditions pour devenir un artiste confirmé.

Par ailleurs, l'intéressé aura la possibilité d'ajuster le rendu si ce dernier ne convient pas à ses besoins. L'arrangement figure alors parmi les fonctionnalités de référence de Suno AI.

L'audio et les paroles

Une bonne musique doit avoir une qualité audio exceptionnelle. Suno AI tient compte de cette condition. L'utilisateur bénéficie d'un son net, immersif, afin de transporter son public vers une ambiance atypique.

Quant aux paroles, l'IA peut générer des textes adaptés à la mélodie, et aussi le thème de départ. Afin de séduire plusieurs profils de mélomane, l'utilisateur peut créer des paroles sous différentes langues.

La polyvalence et la maniabilité

Oui, il est tout à fait possible de créer des sons rythmés, ou des musiques douces avec Suno AI. Il suffit d'avoir les bons prompts et l'IA prend en charge le reste. Cette polyvalence figure alors parmi les fonctionnalités phares de l'outil.

Et grâce à son interface conviviale, l'utilisateur peut accéder à toutes les options en quelques clics. Pas besoin de suivre des formations poussées pour maîtriser l'outil. Toutefois, il faut avoir une connaissance de la création musicale pour aider l'IA durant le processus. Et les professionnels du milieu exploitent cette stratégie pour avoir un morceau unique.

Quels sont les avantages de Suno AI ?

L'interface conviviale est l'avantage principal de cet outil. L'utilisateur aura une vue d'ensemble des différentes étapes de création. Il n'a plus qu'à se lancer pour composer son premier single sur Suno AI.

Les multitudes d'options sont des atouts majeurs pour l'utilisateur. En effet, l'IA peut proposer différentes musiques sur les prompts de départ. Il ne reste plus qu'à choisir celle qui se rapproche le plus du résultat attendu.

C'est aussi un gain de temps considérable, surtout pour les professionnels de la musique. Toutefois, il faut toujours assurer la qualité artistique des rendus, même si le processus sera de plus en plus rapide.

Enfin, la gratuité est le dernier avantage de Suno AI. L'utilisateur aura accès à 50 crédits (10 chansons) par jour sans dépenser de l'argent. Mais pour bénéficier des fonctionnalités spécifiques, il est recommandé de souscrire aux abonnements payants.

Et les droits d'auteur dans toute cette histoire ?

Suno AI est un outil tout-en-un pour créer de la bonne musique. Cependant, la question des droits d'auteur plane toujours sur cette intelligence artificielle. En effet, certains spécialistes critiquent l'approche de Suno AI concernant le sujet. Il existe peu d'informations à propos de sa base de données exploitée par le Machine Learning de la plateforme.

Et cette situation est assez délicate dans le domaine de l'IA. Les entreprises de référence, comme OpenAI, ont déjà été obligées de s'expliquer concernant les datas utilisées par l'IA. D'ici peu, Suno AI devrait aussi se lancer dans cette voie.

Cette IA est assez facile à manipuler. Cependant, il faut suivre un guide précis pour mieux utiliser Suno AI dès la première connexion.

Commencez par vous diriger vers le site web de Suno AI. Il suffit de vous rendre sur la plateforme officielle. Cliquez sur « créer une chanson » pour lancer un projet. La création de comptes est facultative au début, mais fortement recommandée. Et afin de partager le rendu, il est possible de lier Suno AI avec d'autres plateformes comme Google, Discord, ou Microsoft.

Sur l'interface, vous pourrez voir les tendances des chansons. C'est un moyen de trouver une source d'inspiration.

Focalisez-vous ensuite sur les prompts. Configurez Suno AI en « mode simple ». Ici, vous n'aurez qu'à rédiger les requêtes textuelles et c'est tout. Mais privilégiez la langue anglaise afin que l'IA déchiffre mieux vos prompts. Après environ 30 secondes, l'IA va vous donner votre chanson. Elle crée aussi une pochette pour avoir un rendu professionnel.

Par ailleurs, vous pourrez utiliser le « mode avancé » pour avoir un certain contrôle de la constitution de musique. Ici, vous allez écrire les paroles. En cas de besoin, vous pourrez choisir le style de musique que vous voulez.

Enfin, téléchargez et partagez vos chansons. Il est possible de l'extraire en format vidéo, ou audio.

Focus sur les abonnements

Afin d'attirer les passionnés de musique vers l'IA, Suno AI fournit un plan gratuit. Ici, l'intéressé aura droit à 50 crédits par jour. C'est l'équivalent de 10 chansons. Cependant, l'utilisation est assez limitée.

Pour débloquer les fonctionnalités spécifiques de Suno AI, l'usager doit souscrire à un abonnement payant. Le plan Pro est le plus recommandé pour débuter. À 7,31 euros par mois, l'intéressé bénéficie de 250 crédits par mois, soit 500 chansons. Cette offre respecte aussi les conditions commerciales générales. Il est alors possible de monétiser les rendus. Par ailleurs, les projets sont prioritaires dans la file d'attente. Et enfin, l'usager peut s'occuper de 10 tâches simultanément.

Mais si ces avantages ne suffisent pas, l'intéressé peut souscrire à l'abonnement Premium. Cette offre coûte 21,93 euros par mois. Mais la facturation se fait une fois par an. Toutes les fonctionnalités sont alors à la portée de l'utilisateur. Le nombre de crédits sera à 10 000/mois, l'équivalent de 2000 chansons. Bien sûr, les privilèges du plan Pro seront aussi au rendez-vous.

L'avenir de Suno AI

L'intelligence artificielle musicale n'en est qu'à ses débuts. Elle a encore de belles années devant elle. Quelques mois après son lancement, Suno AI a déjà décroché un partenariat avec Microsoft. L'IA musicale pourra alors s'associer avec Copilot. Cette collaboration ouvre de nouvelles portes à ces deux outils. En effet, l'utilisateur aura la possibilité de créer des paroles originales avec l'algorithme de Copilot.

Par ailleurs, Suno AI va attirer de nouveaux passionnés de musique. Même si l'utilisateur ne maîtrise aucun instrument, il peut toujours créer une chanson complète avec l'IA. De plus, le système de partage permet d'élargir les horizons. Un artiste IA peut composer une musique, et la lancer sur les différentes plateformes. C'est une autre manière de créer un lien entre tous les passionnés à travers la planète.

Suno IA va aussi apporter une diversité musicale considérable d'ici peu. En effet, la performance de l'algorithme donne accès à la conception de plusieurs styles. Il sera envisageable d'avoir de nouveaux types de musiques d'ici quelques années.

Même avec ses atouts, Suno AI n'est pas destiné à remplacer les artistes humains. L'IA sera, et restera un outil. L'utilisateur est le maître à bord. En effet, il pourra toujours ajuster le rendu à sa guise.

