Microsoft Copilot : tout savoir sur l’IA qui va transformer Windows

Oubliez Clippy, l’ancien assistant de Microsoft Word. Copilot, la nouvelle révélation de Microsoft lors du Surface Event 2023, est prêt à révolutionner la manière dont nous interagissons avec nos ordinateurs. C’est plus qu’un simple utilitaire, c’est une intégration profonde qui promet de changer la donne.

Windows Copilot pourrait bien être le tournant décisif pour Microsoft et son système d’exploitation de longue date, Windows 11. Présenté au Surface Event 2023, cet assistant intelligent s’intègre profondément dans l’expérience utilisateur, redéfinissant la manière dont nous interagissons avec nos PC.

Pas juste un ajout, mais un composant central

Dès le 26 septembre, la mise à jour de Windows 11 inclura un aperçu de Copilot. Cet ajout, loin d’être une simple application, s’apparente plus à un compagnon intelligent. Plus qu’un utilitaire, Copilot est comme une conscience pour Windows 11. Il sait ce que vous faites et comprend les capacités du système. Alors, pourquoi cette importance ? Car Copilot s’appuie sur l’expertise en intelligence artificielle de Microsoft pour comprendre le texte, le contexte et même dialoguer grâce à Bing Chat.

L’activation par copier-coller : simplicité et effcacité

Une des spécificités de Copilot réside dans sa manière de s’activer. En effet, il vous suffit de copier du texte pour le réveiller. Dans une démo, copier du texte d’une liste de choses à faire à Paris dans un document Word a suffi à activer Copilot. Ce dernier a ensuite demandé comment il pourrait aider à utiliser le texte. C’est une manière subtile, mais efficace, de vous assister dans les tâches du quotidien.

Copilot : plus qu’un plugin, une réelle intégration

Contrairement à un simple plugin, Copilot est intégré au cœur même de Windows 11. Et c’est d’ailleurs pourquoi il possède sa propre combinaison de touches pour l’activer ou le désactiver : le bouton Windows et « c ». Ce n’est pas tout. Comme il se connecte à Bing Chat, Copilot peut même chercher des réponses sur Internet, synthétiser les informations et vous fournir des citations et des liens.

À côté de cela, il dépasse souvent les attentes. Par exemple, lorsqu’une photo de nourriture a été glissée dans le chat, il a non seulement identifié le plat mais a également fourni des instructions de cuisine. De même, pour des questions aussi variées que les problèmes mathématiques ou la concentration au travail, Copilot utilise ses intégrations pour fournir des réponses utiles et pertinentes.

Lorsque l’on parle d’organisation du bureau, il montre aussi ses compétences. Il peut rapidement réorganiser vos fenêtres et vous donner des conseils pour mieux gérer votre espace de travail.

Ainsi, il ne se contente pas de fonctionnalités basiques. Il vous accompagne de manière proactive, cherchant à comprendre et à anticiper vos besoins. Ce faisant, il établit une nouvelle norme pour l’interaction utilisateur-système.

Copilot ne requiert aucune installation supplémentaire; il est là, prêt à être utilisé dès que vous mettez à jour vers le nouveau Windows 11. Ignorer Copilot pourrait signifier manquer une opportunité de découvrir une nouvelle manière de travailler avec le système d’exploitation de bureau le plus populaire au monde.