Bing : tout savoir sur le moteur de recherche de Microsoft

Bing est le dernier moteur de recherche développé par Microsoft. Utilisé depuis 2009, il est devenu le concurrent principal de Google. Découverte.

Bing ! C’est une exclamation lorsqu’on trouve quelque chose (comme dans bingo!). C’est la raison pour laquelle Microsoft a adopté ce nom pour son moteur de recherche. Mis à la disposition des internautes depuis plus d’une décennie, Bing a connu une longue histoire avant d’être née. Voici ce qu’il représente aujourd’hui. Quels sont ses avantages ainsi que ses limites ?

Bing : historique

Avant d’avoir déployé son dernier moteur de recherche, Microsoft a connu une longue histoire qui s’étale sur plusieurs décennies. Microsoft a commencé les recherches sur ce domaine depuis la fin des années 1990.

MSN Search était le premier moteur de recherche de Microsoft, développé en 1999. C’était le début d’une série d’invention de différents noms de moteurs de recherche.

Après MSN Search, il y a eu Windows Live Search, puis Live Search avec divers services inclus, Live Search QnA ou Live Product Upload entre autres. Tout cela a abouti en 2009 par la naissance de Bing.

En effet, Microsoft Bing, ou Bing a été présenté pour la première fois par le PDG de l’entreprise, Steve Ballmer en mai 2009. La présentation a eu lieu à San Diego lors d’une conférence intitulée « All Things Digital ».

Pourquoi ce nom ?

Ce nom n’a pas été choisi au hasard. En fait, il a plusieurs significations et raisons, selon un groupe de discussion. Bing a la particularité d’être facile à retenir. De plus, presque tout le monde le prononce lorsqu’il fait une nouvelle découverte.

Bien que des blagues circulent sur l’internet selon lesquelles « Bing n’est pas Google », l’histoire de ce nom est totalement différente. Au départ, les chercheurs avaient opté pour Bang. L’idée a rapidement été abandonnée, car jugée moins pertinente.

Bing a donc été retenu pour sa facilité à être converti en verbe lors d’une recherche sur internet.

Actuellement, Bing peut être consulté une fois sur le site de recherche Bing.com. Ce moteur de recherche est également inclus par défaut dans le navigateur Microsoft Edge, qui est, soit dit en passant, le navigateur de Microsoft.

Toute recherche sur Edge aboutit alors à des résultats de recherche provenant de Bing. Ce moteur de recherche dispose également d’une version pour les appareils mobiles.

Bing, le déploiement d’une intelligence artificielle à grande échelle ?

Bing est un exemple du déploiement d’une intelligence artificielle à grande échelle. Il présente la prochaine génération de capacités mais aussi d’expériences en matière d’IA.

Ceci s’explique par le fait que la société a développé des réseaux neuronaux dont MT-DNN, Unicoder et UniLM. Ceci dans l’objectif de faciliter, et donc de maximiser les recherches via ce moteur.

Le langage Microsoft Turing, étant open source, se trouve au centre de ces apprentissages. A la base, on retrouve le modèle de présentation en langage naturel (LNR) multilingue à grande échelle.

Une réponse intelligente disponible dans plusieurs langues

D’après Microsoft, Bing s’efforce de trouver une réponse intelligente en parcourant tous les documents disponibles lors de chaque recherche.

Pour cela, Bing a opté pour une approche multi tâche résultant de la fusion de deux tâches différentes mais complémentaires. Avec une telle approche, le moteur de recherche affiche un résultat Oui/Non qui résume plusieurs sources.

Le modèle déduit, à partir des mots clés tapés sur la barre de recherche, et affiche une conclusion en tenant compte des différentes sources disponibles.

Cette réponse intelligence a débuté aux Etats-Unis en 2019 avant de s’étendre à l’échelle planétaire, suite à l’adoption d’une approche zéro-shot.

Cependant, dans ce modèle, seules les données en anglais peuvent afficher des réponses aux questions avec Bing. Néanmoins, celui-ci améliore les réponses en s’inspirant des connaissances stockées ainsi que des nuances de langages apportées par NLR.

Caractéristiques principales de Bing

Bing possède plusieurs fonctionnalités, mais certaines d’entre elles revêtent une plus grande importance. La première concerne la manière dont il est programmé pour catégoriser les recherches avant de les afficher.

Pour les recherches sur certains domaines, Bing affiche un menu appelé le volet d’exploration sur le côté gauche de l’écran. Dans ce volet, l’utilisateur peut voir les résultats classés par catégories pertinentes telles que des images, des citations, des biographies, etc.

Selon Microsoft, l’objectif consiste à faciliter les recherches des internautes. Il affiche les résultats connexes les plus probables en fonction des recherches effectuées.

Ces catégories de recherche sont également disponibles dans la section principale des résultats.

Bing possède également d’autres caractéristiques qui le différencient de ses concurrents, notamment Google. L’interface, l’optimisation de la recherche et certaines fonctionnalités sont clairement différentes pour les deux moteurs de recherche.

Vie privée sur Bing

La meilleure façon de veiller au respect de votre vie privée lorsque vous utilisez Bing est de vous connecter à un compte Microsoft. En effet, il est recommandé d’utiliser Microsoft Edge avec Bing.

Sur Bing.com, vous pouvez cliquer sur le menu des trois lignes horizontales en haut à droite de la page. Ensuite, appuyez sur Historique de recherche et voir l’option permettant d’afficher et d’effacer votre historique de recherche. Mais la page de confidentialité de Microsoft indique ceci : « vous pouvez effacer les données de navigation que nous recueillons lorsque vous utilisez Cortana et Microsoft Edge. » Donc, alors que vous pouvez effacer votre historique de recherche avec seulement Bing.com, vous devrez peut-être utiliser Edge pour voir et effacer les données de recherche collectées – ce qui fait une différence.

Vous pouvez accéder à vos contrôles de confidentialité en allant sur le lien ci-dessus et en cliquant sur Sign In With Microsoft. La section Historique de navigation explique comment Edge enregistre des informations sur les sites Web que vous visitez à l’aide du navigateur. Elle indique également comment afficher et supprimer cet historique de navigation. Là encore, elle ne précise pas ce qu’il advient de vos données si vous utilisez uniquement Bing.com, même si vous êtes connecté à votre compte Microsoft. Pour être aussi sûr que possible, nous vous suggérons d’utiliser Bing avec Edge.

A propos de l’application de Recherche Bing

Bing semble plutôt approprié pour ceux qui effectuent la majorité de leurs recherches sur un appareil mobile avec son application Recherche Bing. Cette application est disponible pour les appareils utilisant un système Android et iOS.

L’avantage avec celle-ci réside dans le fait qu’elle affiche les mêmes résultats qu’avec le site Web de bureau de Bing. L’application de Recherche Bing fournit également d’autres fonctionnalités supplémentaires, « Near Me », « Fun » ou « Gas » en l’occurrence.

« Near Me » permet aux internautes de trouver facilement les restaurants les plus réputés qui se situent à proximité ainsi que les attractions locales.

Avec la fonctionnalité « Fun », Bing offre des jeux et des quiz amusants adaptés aux mobiles, histoire de se divertir de temps en temps.

« Gas », quant à elle, est une fonctionnalité propre à Bing, qui met à la disposition des internautes les stations-services les plus proches, avec leur adresse et les prix actuels de l’essence.

Qu’est-ce que l’API de Recherche web Bing ?

L’API de recherche Web Bing constitue un véritable outil RESTful. Il fournit des résultats instantanés aux recherches des utilisateurs. Parmi ces réponses figurent des images, des pages web, des vidéos, des traductions, des actualités. L’API de recherche Web Bing présente les résultats sous forme JSON en fonction de la pertinence de la requête.

Ce service s’avère optimal pour accéder à des données complètes. En effet, la solution ne se contente pas de présenter des résultats instantanés. Elle offre également des fonctionnalités et des caractéristiques complémentaires qui permettent de personnaliser les résultats de recherche individuels.

Cela permet de créer des expériences de recherche personnalisées et sans publicité pour les sujets qui intéressent les utilisateurs. En outre, il est possible de définir les domaines et les pages Web sur lesquels Bing effectue des recherches. Il permet également d’épingler, de renforcer et de rétrograder un contenu spécifique. Cela crée une vue personnalisée du Web qui aide les utilisateurs à trouver rapidement du contenu pertinent.

La personnalisation des résultats obtenus dépend de la localisation de l’utilisateur ou de son marché. L’emplacement peut d’ailleurs être déterminé via l’adresse IP ou configuré explicitement.

L’API de recherche Web Bing peut facilement être lancée à partir de n’importe quel langage de programmation capable d’analyser les réponses JSON et de traiter les requêtes HTTP.

Qu’est-ce que Bing Places for Business ?

Bing Places for Business est un portail Bing permettant aux propriétaires d’entreprises locales de répertorier leurs entreprises sur le moteur de recherche. Lancé en 2013, Bing Places partage de nombreuses similitudes avec Google My Business en tant qu’annuaire d’entreprises. Il permet aux utilisateurs de trouver un éventail d’entreprises dans leur région.

Bing Places For Business affiche les listes d’entreprises à deux endroits :

Les résultats de recherche de Bing

Bing Maps

Chaque fiche contient le nom de l’entreprise, son adresse physique, son numéro de téléphone, l’URL de son site Web et ses heures d’ouverture. Bing Places permet également de gérer votre fiche en ligne ou via une application, de télécharger des images, de partager des offres et de créer des liens vers des profils de médias sociaux.

Bing Places For Business offre la possibilité d’obtenir une plus grande visibilité et de générer du trafic vers l’entreprise, que ce soit en ligne ou dans un lieu physique.

Que fait Bing mieux que Google ?

Se fier à Google pour trouver des informations est devenu une évidence pour la plupart des internautes. Cependant, il existe plusieurs domaines dans lesquels Bing, le moteur de recherche de Microsoft, est meilleur que Google.

Absence de captchas

Les utilisateurs de Bing ne risquent jamais de tomber sur un panneau captcha pendant leur recherche de données. Or, ce problème est récurrent avec Google. Même les utilisateurs d’Android seront confrontés à ce problème sur une application de navigateur tierce.

Pour ceux qui en ont marre de justifier à Google leur identité, Bing offre la possibilité d’effectuer des recherches excessives. Cet espace ne signale pas votre recherche à partir d’une source VPN/Tor comme une activité suspecte.

Un défilement d’images moins pénible

Bing facilite la recherche de belles images. En fait, l’écran est entièrement occupé par le panneau à défilement horizontal ressemblant à un diaporama. Pour retourner rapidement aux vignettes, il suffit de cliquer sur le bouton Fermer situé en haut de l’écran.

Alors que Google ouvre les images horizontales dans un volet latéral occupant la moitié de l’écran. Cela signifie qu’il n’est possible de consulter que 5-6 photos sans devoir défiler la page.

Interface conviviale

Google jouit d’une interface spartiate, tandis que Bing affiche un look plus riche et plus inspirant. Les fonds d’écran sont fréquemment changés. Bien sûr, si vous souhaitez une interface plus ciblée, vous pouvez facilement l’activer dans la fenêtre « Paramètres ». Il existe également des thèmes supplémentaires que vous pouvez activer sur la page d’accueil du moteur de recherche, et vous pouvez même ajouter votre propre fond d’écran.

Changement facile de pays et de région

Les algorithmes de Google détectent votre emplacement en fonction des paramètres de votre ordinateur et de votre adresse IP. Cette fonction est très utile pour vous proposer des recommandations de recherche locale. Mais cela vous cantonne à une certaine géographie.

À l’inverse, Bing ne se limite pas à un lieu et à une région spécifiques pour la recherche d’informations. Vous pouvez facilement modifier la région de votre moteur de recherche dans les paramètres.

Paramètres de confidentialité supplémentaires

Bing offre la possibilité de désactiver la publicité ciblée dans la rubrique « autres paramètres de confidentialité ». Même si ce service est rattaché à Skype, Windows, l’utilisateur peut choisir de ne pas utiliser son profil Microsoft. Il a d’ailleurs le contrôle absolu de sa confidentialité en tant qu’utilisateur.

Microsoft, à la différence de Google, ne pratique pas la publicité en fonction du contenu. Par conséquent, les courriels, les discussions, les fichiers ne sont pas surveillés pour des raisons publicitaires.

Fonction avancée pour la recherche de vidéos

Bing organise les résultats des recherches vidéo en vignettes qui peuvent être parcourues en utilisant les flèches horizontales. Cependant sur Google, il faut faire défiler plusieurs pages pour afficher le même nombre de vidéos.

Mais les différences ne s’arrêtent pas là. Il est possible de lire les séquences vidéo directement sur Bing en plein écran, sans passer par Facebook ou YouTube.

Extension à Office 365

Le moteur de recherche Bing fonctionne parfaitement avec les applications Microsoft Office 365 (Word, Outlook, PowerPoint, Excel ou OneDrive). À titre d’exemple, il suffit d’utiliser Bing pour trouver les mots clés adéquats pour une présentation sous PowerPoint. Les résultats de la recherche seront immédiatement récupérés à partir de Creative Commons et seront insérés directement dans votre présentation. En outre, vous disposez d’options pour lancer une recherche sur Bing lors d’une discussion Skype.

Recherche dans la barre latérale à partir d’un clic droit

La recherche dans la barre latérale de Google n’est pas disponible par simple clic droit, sauf avec des extensions. Cela constitue un inconvénient lorsque vous rencontrez un terme difficile, et que vous devez le rechercher dans un nouvel onglet. Bing permet la recherche latérale par un simple clic droit, et les résultats sont immédiatement visibles sur un panneau de droite. Vous pouvez désactiver cette barre latérale très facilement. Encore une fois, cette fonction est basée sur le nouvel « algorithme de la page entière » de Microsoft pour l’indexation des recherches.

Intégration des réseaux sociaux

Pour ce qui concerne l’intégration des réseaux sociaux au sein des SERPs, le grand gagnant est Bing. Grâce à un meilleur accès aux données sociales, les résultats de Bing présentent les tendances des médias sociaux dans les résultats de recherche d’actualités.

En outre, les utilisateurs de moteurs de recherche s’accordent à dire que Bing présente tout simplement un meilleur aspect. Bien que les résultats de la recherche principale soient très similaires, d’autres types de requêtes, telles que les actualités, ont tendance à être beaucoup mieux traitées dans les résultats de Bing.

Des articles gratuits

Bing offre un système de récompenses utilisant des points. Intitulé Microsoft Rewards , il consiste à accorder aux utilisateurs des points à chaque recherche. Ces derniers peuvent être échangés contre divers articles, allant de Starbucks en passant par Amazon. La quantité de points obtenus par recherche ne semble pas considérable, mais elle s’additionne.

Recherche d’images et de vidéos

Bing a toujours l’avantage en matière de filtres. Contrairement à Google, il est possible de rechercher différentes dispositions d’images – haute, large ou carrée. Hormis cette fonctionnalité, Google offre généralement les mêmes options de filtrage que Bing, bien qu’il soit nécessaire de fouiller un peu plus pour les trouver.

Bing a vraiment réussi son pari avec ses résultats de recherche vidéo. Présentés sous la forme d’une grille de vignettes, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos sans même quitter les SERPs.

Des panneaux de recherche infographiques dans les résultats

Bing a introduit un nouvel algorithme de page entière. Ce dernier convertit l’ensemble de la page de résultats de recherche en un affichage infographique. Il existe de nombreux éléments riches dans un résultat de recherche, tels que des boîtes de vidéo, des boîtes d’images et des panneaux de vue étendue. La page de résultats de recherche dynamique est basée sur un algorithme d’IA appelé Space Partition Tree And Graph (SPTAG), qui rend les résultats plus rapides et plus interconnectés qu’auparavant.

Ces nouvelles fonctionnalités ne réduisent pas l’utilité des résultats de recherche de base. En fait, les hyperliens bleus sont aussi clairement visibles qu’auparavant. Cela prouve que les développeurs de Bing font un peu plus de recherches sur les habitudes de recherche des utilisateurs modernes. Au lieu d’effectuer une recherche par « mot-clé », vous pouvez désormais effectuer une recherche par « concept ».

Ouverture des liens dans un nouvel onglet

Voici l’avant-dernière fonctionnalité de la recherche Bing, l’une des plus intéressantes. En effet, tous les hyperliens d’une page de résultats de recherche Bing peuvent être dirigés vers un nouvel onglet/fenêtre. Vous n’avez pas besoin de cliquer avec le bouton droit de la souris pour ouvrir dans un nouvel onglet.

Avantages et limites de Bing par rapport à Google

Google est le principal concurrent de Bing, bien qu’il en existe plusieurs autres moteurs de recherche tels que DuckDuckGo et Dogpile.

Les atouts et faiblesses de ce moteur de recherche de Microsoft vont donc être analysés en le comparant à Google.

La taille de l’index de recherche et de l’exploration

En termes d’indexation web, Bingbot utilise un algorithme afin de définir les sites à explorer. Bing vise à minimiser l’empreinte d’exploration sur les sites Web tout en offrant les contenus les plus récents possibles.

Pour Google, l’exploration n’est pas uniforme pour tous les URL. Certains sont explorés quotidiennement pendant que d’autres ne le sont que bimensuellement. Il existe même des URL qui restent inexplorées pendant un semestre.

Les politiques d’indexation restent aussi différentes pour les deux moteurs de recherche. Si Google adopte le mobile-first, Bing adopte l’index unique optimisé pour tous les types d’appareils (ordinateurs, appareils mobiles).

Les deux moteurs de recherche proposent d’autres produits. Gmail, YouTube, Chrome OS, Android OS ou encore Google Maps sont des produits de Google. En revanche, les internautes peuvent bénéficier de Outlook, OneDrive et Office Online avec Bing.

A noter que Bing ne possède pas son propre système d’exploitation, il utilise Windows Phone 8 ou iOS sur les appareils Apple.

Bing vs Google, différences entre les interfaces utilisateurs et les outils

Bing, autant que Google, affichent une interface utilisateur facile à consulter. Tous deux affichent les images et les entreprises connexes à toute recherche.

Toutefois, à première vue, la page de recherche de Google semble plus simplifiée. La barre de recherche se trouve au centre de la page.

Pour Bing, c’est tout à fait le contraire. La page de recherche dispose d’images et de liens vers les dernières nouvelles. La barre de recherche se trouve plus excentrée par rapport à celle de Google. La page d’accueil de Bing est également personnalisable.

Bing, tout comme Google, possèdent des outils de recherche de mots clés, permettant d’obtenir les résultats les plus performants possibles.

Le plus avec Bing est qu’il permet d’importer les données à partir de Google Search Console. Bing donne également des rapports SEO. Les rapports SEO sont ainsi générés toutes les deux semaines avec des conseils sur les points à améliorer ou à examiner.

La qualité des résultats de recherche sur Bing par rapport à Google

En général, la qualité est plus ou moins similaire pour les deux moteurs de recherche, mais à une différence près. Lors d’une recherche d’informations urgentes telles que des articles de presse ou des articles d’actualités, Bing prend un retard sur Google.

La date de publication n’est pas toujours affichée avec les résultats. Il n’est donc pas possible de savoir précisément quel article est le plus récent.

Par exemple, si vous recherchez le meilleur VPN pour sécuriser votre navigation sur le net, Google affichera les plus récents résultats. Bing se contente de les lister tous sans distinguer les plus récents résultats.

Et comme Bing n’affiche pas les dates de publication, les articles les plus anciens tendent à être affichés en haut, de même pour les vidéos.

De son côté, Google se soucie des dates de publication. Il affiche en haut de la liste, dans les résultats de recherche, les articles les plus récents.

Google présente aussi un avantage sur en termes de recherches avancées. En naviguant sur Bing, il faut sélectionner un onglet de résultats différents (vidéos, images) pour voir les autres options de recherches.

Changer son principal moteur de recherche par défaut pour passer de Bing à Google est un jeu d’enfant. Le processus varie légèrement en fonction du navigateur. Certains navigateurs comme Chrome et Firefox définissent automatiquement Google comme page d’accueil, mais dans le cas contraire, il est possible de le changer.

Passer de Bing à Google dans Firefox

Après avoir utilisé Yahoo ! pendant des années, Firefox adopte désormais Google comme navigateur par défaut. Ceux qui ont changé Google pour Bing ou un autre moteur de recherche peuvent en revenir facilement. Pour y parvenir, il faut ouvrir Firefox afin de repérer le bouton de menu (trois lignes) et le cliquer. Ensuite, il faut faire défiler l’écran jusqu’à Options et choisir l’option Recherche. Une fois que l’option Moteur de recherche par défaut a été trouvée, il faut sélectionner Google dans la liste. Cette opération fera instantanément de Google le moteur de recherche par défaut dans le navigateur Firefox.

Changer le moteur de recherche dans Chrome

Chrome étant une application de navigation appartenant à Google, Google constitue la recherche par défaut avec les paramètres d’usine. Cependant, il se peut qu’à un moment donné, l’utilisateur soit passé à Bing et qu’il veuille rétablir les paramètres principaux du navigateur sur Google. De ce fait, il n’a qu’à sélectionner Paramètres dans la partie inférieure du menu déroulant. Dans la rubrique « Moteur de recherche », il faut sélectionner la liste déroulante afin de choisir Google comme recherche principale. La barre affichera également Bing, Yahoo, Ask et AOL comme options.

Changer Bing en Google dans Microsoft Edge

Microsoft a introduit son navigateur Edge avec Windows 10 pour remplacer Internet Explorer comme moteur de recherche par défaut. Edge définit Bing comme le navigateur par défaut. Pour le remplacer par Google, il faut d’abord cliquer sur les trois points dans le coin supérieur droit de votre navigateur. Dans le menu, il faut choisir Paramètres avancés. Sous Rechercher dans la barre d’adresse, l’utilisateur doit également cliquer sur le bouton Changer de moteur de recherche. Bing, DuckDuckGo, Google, Twitter et Yahoo Search sont facultatifs. Après avoir appuyé sur Google, il doit choisir « Définir par défaut ». Le moteur de recherche par défaut passe ainsi de Bing à Google.

Pour supprimer Bing du navigateur Edge

Pour retirer Bing du navigateur Web Edge, il faut sélectionner les trois points horizontaux dans le coin supérieur droit. Ensuite, il faut choisir Paramètres et cliquer sur Avancé dans le volet de gauche. En outre, l’utilisateur doit appuyer sur Changer de fournisseur de services de recherche et sélectionner Définir par défaut.

Remplacer Bing dans Internet Explorer

Pour supprimer Bing d’Internet Explorer, il faut se rendre dans l’icône Paramètres. Ensuite, il faut cliquer sur Gérer les modules complémentaires pour sélectionner les fournisseurs de services de recherche. En bas de cette fenêtre, il convient de choisir Trouver d’autres moteurs de recherche et de sélectionner le navigateur souhaité. Il existe peu d’options, mais la fonction de recherche Google est disponible.

Ensuite, il faut cliquer sur Ajouter et répéter l’opération. Il faut sélectionner le bouton Fermer dans la fenêtre Gérer les modules complémentaires.

Pour continuer, l’utilisateur doit appuyer sur le bouton Paramètres et cliquer à nouveau sur Gérer les modules complémentaires pour choisir Fournisseurs de recherche. Il faut ensuite définir le moteur de recherche ajouté à l’étape précédente et cliquer sur Définir par défaut avant de fermer.

Passer de Bing à un autre moteur de recherche dans Firefox

Pour remplacer Bing en tant que moteur de recherche dans Firefox Naviguez, il faut utiliser le moteur de recherche, comme indiqué dans la section précédente. Puis, sélectionner les trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit et choisir “Options” afin de cliquer sur Recherche. Il faut par la suite appuyer sur la flèche à côté du moteur de recherche indiqué, puis choisir celui à utiliser. Pour cette étape, pas besoin de cliquer sur Enregistrer ou Fermer.

Remplacer Bing dans Chrome

Pour supprimer Bing du navigateur Web Chrome, dans Chrome, il faut accéder au moteur de recherche à utiliser. Il faut aussi sélectionner les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur et choisir Paramètres. Avant de terminer l’opération, il faut choisir la flèche à côté du moteur de recherche actuel et sélectionner celui à utiliser.

Microsoft a transféré le Bing News PubHub de son microsite à la plateforme Bing Webmaster Tools, a annoncé la société ce matin. Cela facilite l’accès aux fonctionnalités du PubHub pour les éditeurs qui ont déjà vérifié leurs sites avec Bing Webmaster Tools.

Bing News PubHub a été lancé pour la première fois en juin 2016. Ce portail permet aux éditeurs de nouvelles de soumettre leurs sites, à l’adresse pubhub.bing.com. Bien que pubhub.bing.com soit toujours en ligne, il indique désormais aux éditeurs « Nous avons intégré Bing Webmaster, veuillez vous rendre sur Bing Webmaster Tool. »

Bing News utilise les critères suivants pour aider à évaluer les sites d’actualités :

Actualité

Cette rubrique comprend les rapports sur des événements et des sujets d’actualité qui intéressent les utilisateurs des services. Le contenu qui n’est pas axé sur le reportage, comme les articles pratiques, les offres d’emploi ne sont pas considérés comme intéressants.

Originalité

Cela inclut des faits ou des points de vue uniques. En fait, l’originalité ou l’unicité devient un moyen essentiel de déterminer la valeur d’une histoire individuelle pour un utilisateur.

Autorité

Les sites d’actualités avec autorité maintiennent le plus haut niveau de confiance et de respect de la part de nos utilisateurs. Les soumissions doivent identifier les sources, les auteurs et l’attribution de tout le contenu.

Lisibilité

Cette dernière regorge de contenus contenant une grammaire et une orthographe correctes et qui facilite la navigation dans la conception du site. La publicité ne doit jamais interférer avec l’expérience du site.

Bing intégré à d’autres produits Microsoft

Edge /Internet Explorer

Le navigateur par défaut installé sur tous les PC, Edge ou Internet Explorer de Microsoft, est utilisé par un nombre important d’utilisateurs. Il représente 8 % et 6,7 % du marché américain des navigateurs de bureau. Avec cette part de marché combinée de 15 %, Bing constitue également leur moteur de recherche par défaut.

Parmi ceux qui ont recours à ce navigateur par défaut, très peu envisagent de changer de moteur de recherche par défaut.

Navigateur Bing

Les 1,2 milliard d’utilisateurs d’Office utilisent Bing sans s’en rendre compte. Et ce, qu’ils tapent dans la barre de recherche ou qu’ils fassent un clic droit sur un mot clé pour effectuer une recherche dans un e-mail ou un document. Outre Office, d’autres applications Microsoft comme Skype et Teams intègrent également Bing pour leurs résultats de recherche.

Xbox

Même loin du bureau et de leurs ordinateurs, Microsoft bénéficie de l’attention de plus de 65 millions de joueurs actifs qui se détendent à la maison avec leur console Xbox. Entre deux actions, lorsque les joueurs font une pause pour chercher les derniers jeux, ils se retrouvent à chercher Bing sur leur Xbox.