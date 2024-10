Google permet maintenant la recherche web en filmant des vidéos !

À partir d’aujourd’hui, les internautes peuvent effectuer une recherche web sur Google simplement en filmant des vidéos. Pratique non ?

Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet une recherche en ligne en utilisant une vidéo. Les utilisateurs pourront pointer leur caméra vers un objet, poser une question à voix haute, et obtenir des réponses instantanément.

Google réinvente la recherche web

Disponible à partir de 17h GMT pour les utilisateurs d’Android et d’iPhone, cette fonctionnalité ne prend pour l’instant en charge que l’anglais. Pour y avoir accès, il suffit d’activer « AI Overviews » dans l’application Google.

C’est la dernière innovation de Google pour réinventer la recherche en ligne avec l’aide de l’intelligence artificielle.

La firme avait déjà intégré l’IA dans ses résultats de recherche en mai, avec des résultats parfois contestés pour leur inexactitude. L’algorithme de Google a conseillé aux internautes de faire coller le fromage à la pizza en utilisant de la « colle non toxique ».

Google assure toutefois que les résultats, comportant dorénavant moins d’inexactitudes, ont été améliorés depuis. Par exemple, Google a lancé de nouvelles initiatives intégrant l’IA, comme poser des questions sur des images fixes via Google Lens.

Selon l’entreprise, cette fonctionnalité a rendu Lens plus populaire dans l’application mobile, ce qui l’a incité à l’étendre davantage.

Une grande avancée technologique ?

Liz Reid, responsable de la recherche chez Google, illustre l’utilité de cette innovation. « Imaginez-vous dans un aquarium, curieux de savoir pourquoi les poissons nagent en groupe à l’unisson. »

Plutôt que de taper une recherche fastidieuse, il suffira de filmer les poissons et poser votre question oralement. L’IA de Google analysera la vidéo, identifiera l’espèce et fournira une réponse en quelques secondes.

Paolo Pescatore, analyste du secteur, qualifie cette innovation de « grande avancée ». « Nous voyons désormais l’IA partout et les gens se connectent mieux avec les visuels ».

Ce progrès montre encore de nouvelles méthodes pour rendre le contenu plus dynamique, notamment dans la recherche, activité quotidienne en ligne. Il estime que l’IA, couplée aux visuels, permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux informations souhaitées.

« C’est là que réside la possibilité pour l’IA d’être véritablement collaborative et innovante dans la vie quotidienne. Nous sommes sur le point de voir l’IA devenir personnalisée et unique en fonction de nos modèles et habitudes d’utilisation. »

Et la concurrence ?

Outre la recherche vidéo, Google a introduit d’autres nouvelles fonctionnalités. L’entreprise annonce avoir optimisé ses résultats d’achat, incluant désormais des avis et des comparaisons de prix.

Elle lance aussi une app d’identification musicale similaire à Shazam, celle d’Apple, pour renforcer ses services. Disponible via Circle to Search sur Android, elle permet d’identifier des chansons depuis un site ou une émission sans quitter l’application.

Cette annonce arrive trois mois après qu’OpenAI a révélé tester des recherches via chatbot. Il y a aussi SearchGPT qui offre la possibilité de réaliser des recherches en ligne en interrogeant un chatbot. Ce service est actuellement en phase de test pour un groupe restreint d’utilisateurs aux États-Unis.

D’autant plus qu’OpenAI ést actuellement valorisé à 157 milliards de dollars (120 milliards de livres sterling). Cela fait suite à une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars, réalisée auprès d’investisseurs majeurs, y compris Microsoft.

Ces nouvelles fonctionnalités de Google visent alors sans aucun doute à contrer l’essor des entreprises concurrentes. Et ce, bien qu’aucune d’entre elles ne menace réellement sa position dominante, avec plus de 90 % du marché mondial de la recherche.

