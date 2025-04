Samsung Galaxy : les contrefaçons explosent, comment les reconnaître ?

Qui ne serait pas tenté par un smartphone haut de gamme à prix réduit ? Selon Samsung, c’est compréhensible sur le marché de l’occasion. Toutefois, elle met en garde sur la vague de copies frauduleuses qui envahit certains marketplaces.

D’après SamMobile, Samsung a averti via sa page d’assistance australienne sur ce phénomène. Ces contrefaçons sont surtout visibles sur des plateformes en ligne telles que Facebook Marketplace et Gumtree. Pour aider les acheteurs à éviter les contrefaçons, la marque a ainsi partagé des recommandations, notamment du Galaxy S25 Ultra.

Des Galaxy contrefaits qui inondent les plateformes en ligne ? Samsung tire la sonnette d’alarme

Samsung a enregistré une recrudescence d’annonces trompeuses publiées par des vendeurs privés sur différentes plateformes en ligne.

Ces derniers proposent des téléphones prétendument authentiques qui reproduisent même les logos et les marques déposées du géant coréen.

« Veuillez noter qu’il y a eu des signalements de publications sur Facebook Marketplace, Gumtree et d’autres plateformes, où des vendeurs privés proposent des téléphones en les faisant passer pour des produits Samsung originaux. Ces appareils sont des contrefaçons », prévient l’entreprise.

Effectivement, le phénomène n’est pas nouveau, les contrefaçons ont toujours existé. Toutefois, les imitations deviennent de plus en plus sophistiquées.

D’ailleurs, certaines copies reprennent fidèlement le design des derniers modèles Galaxy. De ce fait, il est de plus en plus difficile de le détecter au premier regard.

Cependant, il faut savoir que seule l’apparence des appareils se ressemble. Ils dissimulent souvent des composants de qualité inférieure et l’absence des services Samsung, comme One UI ou encore les mises à jour de sécurité.

Pour éviter toute déconvenue, Samsung recommande d’acheter uniquement via ses canaux officiels. Vous pouvez acheter via son site de vente en ligne ou ses revendeurs agréés.

Par ailleurs, si vous cherchez une alternative plus fiable et plus abordable, la société recommande d’acheter via son programme « Certified Re-Newed », lorsqu’il est disponible.

Ce service propose des smartphones remis à neuf par la marque elle-même. Les appareils sont garantis avec une batterie neuve, des pièces d’origine et un nouvel IMEI. Il s’agit d’une solution idéale pour profiter d’un Galaxy certifié et éviter les risques liés aux contrefaçons.

En revanche, si vous envisagez d’acheter un smartphone auprès d’un vendeur particulier, la prudence est de mise.

Avant toute transaction, je vous conseille de prendre le temps de bien vérifier la réputation du vendeur. Vous devez consulter ses évaluations.

Soyez ensuite attentif aux signaux d’alerte comme les prix anormalement bas, les photos floues ou encore les descriptions vagues. Rappelez-vous, une offre trop belle pour être vraie cache souvent une arnaque.

Par ailleurs, il est conseillé d’inspecter l’appareil pour détecter un éventuel défaut de fabrication. Ensuite, vous devez vérifier les spécifications et tester les performances de l’appareil.

Alors, vous avez d’autres astuces pour reconnaître un Smartphone qui n’est pas authentique ? Partagez-le dans les commentaires !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.