Samsung Galaxy S25 : le smartphone entièrement révélé par un leak !

Les smartphones Galaxy S25 de Samsung n’ont plus aucun secret. Alors que les fuites révèlent tout, des caractéristiques aux nouveaux designs, cette avalanche d’informations suscite autant d’excitation que de lassitude. Jusqu’où ira cette obsession pour les scoops technologiques ?

À l’approche du prochain événement Unpacked, Samsung n’a plus grand-chose à dévoiler ! En effet, les fuites ont, une fois de plus, gâché toutes les surprises. Si certaines rumeurs méritent d’être prises avec prudence, difficile d’ignorer une révélation directe d’une des plus grandes marques d’accessoires au monde. C’est précisément ce qui vient de se produire avec Dbrand. Connue pour son ton provocateur, la société a publié sur son site une série de rendus montrant les Galaxy S25, habillés de divers skins destinés aux fans.

Des ajustements subtils et des promesses divisées ?

Le Galaxy S25 Ultra se distingue légèrement avec un changement notable. En fait, ses angles vifs emblématiques laissent place à des contours plus arrondis. Certes, ce n’est pas le degré de finesse qu’Apple maîtrise depuis des années avec ses iPhone, iPad et Mac, mais cela reste un pas en avant pour Samsung.

Le design, cependant, laisse à désirer. Les Galaxy S25 standard et Plus paraissent presque identiques, non seulement entre eux, mais aussi avec leurs prédécesseurs des séries S24 et S23. Et même avec de nombreux modèles des séries Galaxy A et M. Une familiarité qui frôle l’ennui.

L’apparence des objectifs de l’appareil photo, l’esthétique de l’écran et le profil des boutons ou du port ne surprennent guère. La seule note positive pourrait être l’introduction de nouvelles teintes pour la vitre arrière, comme un bleu poussiéreux, d’après le leaker IceUniverse.

Quant à la prise en charge de la charge sans fil magnétique Qi 2, les rumeurs divergent. Le suspense reste donc entier sur cette potentielle amélioration pratique.

Quand l’innovation du design reste un vœu pieux

On pourrait écrire des pages sur le design conservateur des smartphones Galaxy, et bien que je sois souvent indulgent, il existe des avis tranchés parmi les fans. Sur Reddit et le forum communautaire de Samsung, les débats sont animés.

Certains défendent la marque : « Au moins, Samsung ne copie pas qui vous savez. » Cet argument a du vrai. D’autres soulignent que tout le monde n’a pas les moyens ou l’envie d’investir dans un flagship ultra-premium.

Mais un autre camp réclame une identité forte : un design unique qui ne fasse pas ressembler un téléphone à 1 000 $ à un modèle de milieu de gamme à 250 $. D’ailleurs, je partage cet avis. Pour le prix des flagships Galaxy S, on pourrait espérer plus qu’un simple rectangle de verre raffiné.

Si c’est la performance qui compte, des modèles comme le Red Magic 10 Pro offrent autant pour moins cher. De plus, ils ont des batteries impressionnantes. Si ce sont les appareils photo, les Pixel Pro ou iPhone restent des références.

Alors, pourquoi choisir un Samsung haut de gamme ? Pour la promesse d’une expérience complète, équilibrée, mais aussi, et surtout, pour un design qui inspire. Hélas, je dois reconnaître que les récentes fuites laissent penser que la série Galaxy S25 continuera sur une formule déjà vue.

On verra encore du verre, du métal et une palette de couleurs en grande partie réservée à la boutique en ligne.

Je pense que Samsung a besoin d’un peu plus d’audace. Imaginez un Galaxy S25 bicolore ou une finition unique qui ferait de votre flagship un objet de désir. Alors, qu’en pensez-vous ?

