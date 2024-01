Samsung lance le Galaxy S24 dopé à l’IA : une révolution pour les smartphones ?

Le Samsung Galaxy S24 est enfin dévoilé ! Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau smartphone haut de gamme, propulsé par l’intelligence artificielle pour offrir de nombreuses fonctionnalités innovantes…

Depuis plusieurs semaines, Samsung tease son nouveau Galaxy S en annonçant « une nouvelle ère IA pour les smartphones ». Ce 17 janvier 2024, le géant sud-coréen a enfin dévoilé son flagship en même temps que l’anneau connecté Galaxy Ring. Alors, révolution ou simple stratégie de communication ?

La première chose qui saute aux yeux, c’est le design du Galaxy S24 Ultra. Comme l’iPhone 15 Pro d’Apple, ce nouveau modèle est doté d’un cadre en titane. Selon le constructeur, cela permet une meilleure durabilité.

Toutefois, contrairement au Californien, Samsung n’a pas utilisé ce matériau dans le but de rendre son téléphone plus léger. Le titane est en effet plus lourd que l’aluminium. L’objectif est uniquement de ralentir l’usure.

Ainsi, le poids de 232 grammes est similaire à celui du S23 Ultra et légèrement plus lourd que celui de l’iPhone 15 Pro Max.

Un autre changement visible au premier regard concerne l’écran. Le S24 Ultra est doté d’une dalle de 6,8 pouces 1440p comme le S23 Ultra, mais s’est débarrassé des bordures incurvées pour un écran plat.

Les bordures demeurent légèrement incurvées, contrairement aux S24 et S24 Plus, mais vous ne risquez plus de faire déraper le stylet S Pen sur les côtés. Les utilisateurs de cet accessoire apprécieront.

En termes de photographie, un zoom x5 à 50 mégapixels vient remplacer le zoom x10 à 10 mégapixels du S23. Un rognage sans perte permet d’atteindre l’agrandissement x10, et Samsung affirme que la qualité d’image s’en trouve améliorée.

Pour le reste, les quatre autres objectifs restent inchangés. On retrouve donc un f/1.7 à 200 mégapixels, un téléobjectif x3 à 10 mégapixels, un objectif ultra-large 12 mégapixels à l’arrière, et une caméra frontale 12 mégapixels pour les selfies.

Toutefois, il ne s’agit là que de légères retouches par rapport au modèle de l’an dernier. La véritable nouveauté du S24 est l’intelligence artificielle. Alors, quelles sont les fonctionnalités basées sur cette technologie ?

L’IA générative Google Gemini pour la retouche photo et vidéo

Les trois variantes du S24 embarquent de nombreuses fonctions IA via le cloud ou en local, et peuvent même exécuter Google Gemini directement sur l’appareil ! Il s’agit donc d’une solide alternative au Google Pixel 8 Pro.

Plusieurs outils de montage photo et vidéo basés sur l’IA générative sont au menu. Il est possible d’entourer des éléments d’une photo pour les isoler et les redimensionner, les déplacer, ou même les supprimer intégralement du cadre.

Il est aussi possible d’ajuster la ligne d’horizon de la photo, ou encore laisser l’IA compléter les bords de l’image. Par ailleurs, n’importe quelle vidéo peut être passée à 120 FPS et l’IA se chargera de compléter les trames manquantes.

Aux côtés des Pixel 8 et 8 Pro, le S24 est aussi le premier smartphone à proposer la nouvelle fonctionnalité « Circle to Search » (encercler pour chercher) créée par Google.

Looking for that whatchamacallit? 🔎 Just circle it and find it. Introducing Circle to Search with Google on the Samsung #GalaxyS24 Ultra! #SamsungUnpacked



Learn more: https://t.co/h0d6Vi4VlQ pic.twitter.com/Q2ahRkDrFS — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 17, 2024

Dans n’importe quelle application, vous pouvez presser le bouton Home et entourer un élément sur l’écran afin d’effectuer une recherche web. Ceci est très pratique par exemple pour faire votre shopping en ligne plus rapidement !

Un grand nombre d’outils IA pour la traduction

Plusieurs fonctionnalités IA sont dédiées à la traduction. Votre téléphone peut servir d’interprète en temps réel pour vous appels téléphoniques en traduisant les mots de votre interlocuteur et vice-versa.

Au total, 13 langages différents sont pris en charge. Les conversations textuelles peuvent aussi être traduites directement via l’application de clavier Samsung, ce qui permet d’en profiter sur n’importe quel service de messagerie.

De même, le clavier peut suggérer du texte en se basant sur ce que vous êtes en train d’écrire afin de donner un ton plus professionnel ou au contraire plus décontracté.

Le dictaphone, lui aussi, s’enrichit de traductions en temps réel. Vos enregistrements audio pourront être retranscrits dans un autre langage automatiquement. L’application Notes quant à elle permet maintenant de formater et de résumer des pages automatiquement.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy S24 ?

Faut-il craquer pour ce nouveau flagship ? Notez que les nouvelles fonctionnalités IA seront prochainement ajoutées à la gamme S23, au Z Flip 5 et au Z Fold 5. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter ce modèle de dernière génération pour en profiter.

En revanche, le Galaxy S24 Ultra embarque le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3. Pour le S24 et le S24 Plus, ce sera le cas uniquement aux États-Unis. En France et partout ailleurs, ces appareils seront pourvus d’une puce Exynos.https://x.com/BFMTV/status/1747684003916775511?s=20

Si vous êtes en recherche de performances de pointe, par exemple pour le jeu vidéo, la version Ultra peut donc être un bon choix. Vous pourrez aussi apprécier la connectivité WiFi 7.

🚨📱 Samsung présente ses nouveaux Galaxy S24 dopés à l’IA pic.twitter.com/7WtDwmlHLn — BFMTV (@BFMTV) January 17, 2024

Soulignons aussi que Samsung promet sept ans de mises à jour de l’OS pour la gamme S24, notamment en ce qui concerne la sécurité. Une initiative inspirée par Google, qui permet au moins de garder le même téléphone pendant plusieurs années.

Et c’est un point important, car l’achat d’un S24 représente un investissement conséquent. La version basique avec 128 Go de stockage est proposée pour 899€, tandis que la version la plus onéreuse S24 Ultra avec 1To de mémoire atteint la coquette somme de 1829€…

Si vous souhaitez acheter ce téléphone dès sa sortie, les précommandes sont ouvertes dès à présent et le lancement est prévu pour le 30 janvier 2024 !