Comment tester l’IA révolutionnaire Google Gemini dès maintenant sur Bard ?

Google, avec sa nouvelle IA Gemini, a surpris le monde du high-tech. Selon les spécialistes, cette intelligence artificielle pourrait être l’avenir des smartphones. L’entreprise américaine a aussi affirmé que Gemini IA pourra booster Google Bard. Et il est possible de tester cette fonctionnalité dès maintenant.

Le bras de fer entre Google et OpenAI continue. Cependant, l’entreprise Californienne pourrait avoir une petite avance face à ChatGPT. L’IA Gemini, la dernière innovation de Google, propose des options particulières. De plus, la version Gemini Pro s’associe à Bard. Voici comment accéder à cette fonctionnalité phare de ces outils de Google.

Des fonctionnalités pratiques pour tous

Le modèle LLM de Google, Gemini Pro est disponible à l’intérieur de Bard. Cette association va booster la précision de ces outils. Il est alors possible de créer des réponses intelligentes avec le chatbot Bard.

Cependant, les utilisateurs européens doivent patienter pour bénéficier des fonctionnalités de Gemini IA. Fidèle à son habitude, Google veut d’abord passer par le marché américain avant de se lancer en Europe.

De plus, l’IA n’est disponible qu’en anglais. Même si ce n’est pas un inconvénient majeur, Google prévoit d’ajouter différentes langues dans ses prochaines mises à jour. Mais il faut attendre 2024 pour profiter de ces innovations.

La création d’un compte Google est une étape incontournable pour utiliser cette fonctionnalité. Toutefois, vous devez vous servir de votre compte personnel pour accéder à Gemini Pro à partir Bard. Commencez par demander à l’IA de consulter vos mails. Il suffit de taper la commande « @gmail ». L’intelligence artificielle Bard va alors résumer vos mails, et Gemini IA peut ensuite donner une réponse intelligente en cas de besoin.

Comme vous le savez déjà, Bard peut aussi exploiter tous les services Google. Prenons l’exemple de YouTube. Vous pourrez utiliser la commande « @youtube » pour que l’IA analyse des vidéos afin de vous fournir la meilleure réponse à vos requêtes. Cependant, cette association de Gemini IA et Bard n’est pas la version officielle. Les réponses ne sont pas encore très précises à l’heure actuelle.

Google prévoit de lancer une version encore plus performante : Gemini Ultra. Cette IA surpuissante peut gérer des textes, des images, des vidéos, des audio, et même des lignes de code.

Par ailleurs, Gemini Nano, la version pour le Pixel 8 Pro sera aussi une innovation majeure. Google envisage des moyens pour répandre cette technologie à tous les smartphones Android.

Gemini IA X Bard : des outils performants, mais à moindre prix

Gemini IA Pro est accessible gratuitement à tous les utilisateurs. Avec cette approche, Google est en train de surpasser ChatGPT. En effet, GPT-4, une version plus performante de l’outil d’OpenAI est disponible sous abonnement mensuel. Vous devez débourser 20 dollars par mois pour utiliser cette IA. Et c’est juste l’offre la plus abordable.

Mais dans le futur, Google pourra aussi facturer son produit. Selon les spécialistes, la prochaine version Ultra de Gemini sera au même prix que GPT-4.