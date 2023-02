Google Bard : le rival de ChatGPT connecté au web enfin disponible, tout savoir

Google Bard est un chatbot IA développé par le géant de Mountain View, présentant l’immense avantage d’être connecté au web. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le principal rival de ChatGPT, son fonctionnement, ses points forts, et comment utiliser ce nouvel outil !

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les GAFAM paniquent. Aux yeux de nombreux experts, cette IA au succès viral a le potentiel de remplacer les moteurs de recherche web. Et même Google, maître incontesté du secteur, est menacé.

Profitant de cette opportunité inespérée, Microsoft a décidé d’incorporer le chatbot à son propre moteur Bing. Face à ce concurrent sérieux, Google a même rappelé ses fondateurs à la rescousse.

Toutefois, en réalité, le géant californien développe son propre chatbot IA depuis de nombreuses années. Après avoir longtemps hésité, Google s’est finalement décidé à relâcher « Bard ».

Qu’est-ce que Google Bard ?

Bard est un chatbot basé sur l’IA et développé par Google. Il est présenté comme un service d’IA conversationnelle expérimental alimenté par LaMDA : le modèle de langage de Google conçu pour les applications de dialogue.

Depuis le 6 février 2023, Bard est accessible pour une sélection de testeurs triés sur le volet. Il sera bientôt ouvert à tous, dans le courant du début 2023.

Selon Google, Bard peut effectuer une large variété de tâches telles que la génération de texte, la réponse aux questions ou la synthèse d’informations.

À travers un billet publié sur son blog, la firme explique que Bard « extrait les informations du web pour fournir des réponses fraîches de haute qualité. Il peut servir à exprimer la créativité, et comme rampe de lancement pour la curiosité, à expliquer les nouvelles découvertes du télescope James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans, ou en apprendre plus sur les meilleurs buteurs actuels du football ».

Un chatbot IA connecté au web, contrairement à ChatGPT

Face à ChatGPT, le principal point fort de Bard est d’être connecté au web. Rappelons que le chatbot d’OpenAI puise ses informations dans une base de données qui s’arrête en 2021.

Ce n’est pas le cas de l’IA de Google, capable d’extraire directement les informations d’internet en temps réel. Elle pourra donc fournir des réponses sur des questions d’actualité et évoluer au fil du temps.

Les technologies de Google Bard

2/ Bard seeks to combine the breadth of the world's knowledge with the power, intelligence, and creativity of our large language models. It draws on information from the web to provide fresh, high-quality responses. Today we're opening Bard up to trusted external testers. pic.twitter.com/QPy5BcERd6 — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 6, 2023

Bard repose sur des technologies de pointe et des modèles de langage dernier cri. Ce chatbot est notamment basé sur LaMDA, le langage de modèle de Google rival du GPT-3 d’OpenAI et dévoilé en mai 2021.

En juin 2022, un ingénieur de Google avait créé le buzz en affirmant que l’IA de LaMDA était devenue consciente. Il avait été renvoyé par l’entreprise suite à cette déclaration…

Grâce à LaMDA, Bard est capable de comprendre et de répondre à des entrées en langage naturel avec un haut niveau de précision. Google précise que le chatbot utilise une version légère du modèle, nécessitant largement moins de puissance de calcul. C’est ce qui va permettre de l’étendre à davantage d’utilisateurs, pour recueillir plus de retours.

Tout comme OpenAI avec ChatGPT, Google prévoit de rendre la technologie sous-jacente accessible aux développeurs par le biais d’une API. Aucune date n’est précisée pour le moment.

Depuis combien de temps Google développe-t-il Bard ?

Google travaille discrètement sur Bard depuis plusieurs années. En outre, la firme investit massivement dans la recherche et le développement d’intelligence artificielle.

Toutefois, elle ne prévoyait pas de l’ouvrir au grand public à court terme. Suite au lancement de ChatGPT, le CEO Sundar Pichai a lancé une alerte rouge et demandé à ses équipes d’accélérer le développement de produits IA.

Il est probable que le chef d’entreprise ait décidé de précipiter le lancement de Bard, conscient du potentiel des chatbots IA et de leur menace pour les moteurs de recherche classiques. Reste à savoir si le géant de Mountain View pourra dominer ce nouveau secteur…

Parallèlement à l’annonce de Bard, Google prévoit d’ajouter des fonctionnalités basées sur l’IA à son moteur Google Search. Le but sera notamment de synthétiser les informations au sein de la page de recherche et de fournir des réponses approfondies aux requêtes d’utilisateurs.

Google Bard vs OpenAI ChatGPT

À l’heure actuelle, ChatGPT est le chatbot IA le plus populaire. Dès son lancement fin 2022, cet outil est très rapidement devenu viral grâce à ses capacités à répondre à toutes les questions et générer tout type de textes en un instant. De nombreuses personnes l’utilisent pour gagner de l’argent.

Toutefois, Bard pourrait bel et bien le surpasser. Ces deux chatbots devraient offrir les mêmes fonctionnalités, mais ce nouveau venu aura plusieurs avantages non négligeables.

Tout d’abord, il profite du soutien de Google : un géant de la technologie au budget et aux ressources illimitées. Ce chatbot est aussi basé sur le puissant modèle de langage LaMDA. De plus, une fois encore, il est capable de fournir des informations de dernière fraîcheur grâce à un accès à internet.

Selon Sundar Pichai, Google veut se montrer prudent dans le déploiement de ce chatbot IA. Sur les questions pour lesquels il n’y a pas de réponse unique et universelle, l’outil tentera de synthétiser les différentes opinions à travers une réponse complète.

Un service gratuit ? Combien coûte Google Bard ?

Pour l’heure, Google n’a pas précisé le prix de Bard. Il est probable que la firme propose une version gratuite, comme elle en a l’habitude pour les services et outils IA.

Par ailleurs, si le but de Google est de concurrencer OpenAI et ChatGPT, elle n’aura d’autre choix que de s’aligner sur son offre gratuite. Rappelons que ce chatbot est disponible gratuitement, avec une version payante optionnelle ChatGPT Plus facturée 20 dollars par mois.

Google Bard est-il disponible ? Date de lancement

À l’heure actuelle, Bard est encore en phase de test beta. Son accès est limité à un groupe de testeurs sélectionnés par Google. Il n’y a malheureusement pas de liste d’attente permettant de s’inscrire.

Cette IA devrait être lancée publiquement dans le courant du début 2023. Aucune date précise n’est annoncée pour le moment, mais Google évoque un lancement global « dans les prochaines semaines ».

Le 8 février 2023, Google organise un événement dédié au moteur de recherche Google Search et à l’application de navigation Google Maps. La firme compte annoncer des nouveautés visant à « réinventer la façon dont les personnes cherchent, explorent et interagissent avec l’information, permettant de trouver ce dont vous avez besoin de façon plus naturelle et intuitive que jamais ».

On ignore à l’heure actuelle si Bard et d’autres initiatives IA seront évoquées lors de cet événement. Dans tous les cas, la guerre des chatbots IA a bel et bien commencé et risque d’être l’un des sujets phares de 2023…