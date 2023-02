Microsoft ChatGPT Bing enfin disponible : guide complet du web browser dopé à l’IA

Microsoft a ajouté l’IA ChatGPT à son moteur de recherche Bing et à son navigateur Edge. À travers ce guide complet, découvrez tout ce que vous devez sur les avantages et le fonctionnement de ces nouveaux outils, mais aussi comment vous inscrire pour pouvoir les utiliser dès maintenant.

Dans le but de détrôner Google, Microsoft a fait le pari de se tourner vers l’IA. Grâce à un investissement de 10 milliards de dollars, le géant de Redmond a obtenu le droit d’incorporer le chatbot ChatGPT d’OpenAI à son navigateur Edge et à son moteur de recherche Bing.

Pour l’heure, il est nécessaire de s’inscrire sur une liste d’attente pour pouvoir tester ce nouvel outil. Il existe toutefois des astuces pour obtenir un accès plus rapidement…

ChatGPT Bing est une nouvelle version du moteur de recherche Microsoft Bing, basée sur la technologie d’intelligence artificielle ChatGPT.

Les utilisateurs peuvent directement consulter ChatGPT depuis une fenêtre de conversation intégrée remplaçant la barre de recherche. Ceci permet de solliciter l’IA depuis n’importe quel site web, afin de lui poser des questions ou de rédiger du contenu.

Le but est d’offrir des réponses plus complètes et précises aux recherches web des utilisateurs, ou d’automatiser la rédaction de textes. L’IA lui permet aussi de mieux comprendre les requêtes.

En outre, Sydney est basée sur une version propriétaire du modèle GPT plus avancée que ChatGPT : Microsoft Prometheus. Ceci lui permet notamment de consulter le web pour fournir des informations actuelles et pertinentes, avec une sécurité accrue.

Lors de l’annonce de ChatGPT Bing, Microsoft met principalement en avant sa capacité à générer du contenu comme des emails, des essais, ou encore des itinéraires de voyage incluant des liens pertinents.

On peut aussi l’utiliser pour créer des publications sur un réseau social comme LinkedIn ou pour un blog. En d’autres termes, ChatGPT vous accompagne partout sur le web.

Par ailleurs, l’IA est directement intégrée au moteur de recherche. Cela signifie qu’il est possible de formuler des requêtes de recherche et d’obtenir des réponses en langage naturel au lieu d’une succession de liens vers des sites web à parcourir.

Selon Microsoft, ce nouveau Bing est basé sur « une nouvelle version de prochaine génération du large modèle de langage d’OpenAI », plus avancée que ChatGPT.

Alors que ChatGPT est basé sur le LLM GPT 3.5, Bing utilise le modèle Prometheus. A priori, il ne s’agit toutefois pas encore de GPT-4 qui sera encore plus puissant.

Le modèle Prometheus répond aux besoins de Microsoft pour son navigateur web, puisqu’il est capable de consulter les dernières actualités pour fournir des réponses dans l’air du temps aux utilisateurs.

Au contraire, rappelons que ChatGPT est déconnecté d’internet. Ce chatbot se base uniquement sur une base de données fermée, et datée de 2021.

Microsoft a partagé plusieurs démonstrations du fonctionnement de ChatGPT Bing. Une barre de menu latérale permet d’accéder aux fonctionnalités de chat de Bing depuis n’importe quel site web.

Ainsi, il sera possible de l’utiliser pour vous aider à rédiger un texte pour un blog, un réseau social ou encore pour vos emails. En guise d’exemple, Microsoft montre un cadre exploitant l’outil pour créer « un paragraphe de taille moyenne avec un ton enthousiaste présentant les nouveaux Bing et Edge basés sur l’IA ».

La capacité à alterner entre différents tons, longueur de texte, styles d’écriture est un précieux atout. Ceci permet d’accélérer ce type de tâche.

Il pourrait s’agir d’un argument convaincant pour adopter Bing et Edge à la place de Google et Chrome. Ceci serait une réelle victoire pour Microsoft, car la firme n’a jamais vraiment réussi à percer dans ce domaine.

Pour rejoindre la liste d’attente de ChatGPT Bing, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site bing.com/new, et sélectionnez l’option « Join waitlist ».

Vous devrez fournir une adresse email valide, et Microsoft vous fera savoir quand vous pourrez accéder au nouveau moteur de recherche boosté par l’IA.

Une première vague d’invitation a été envoyée le 13 février 2022. Si vous vous inscrivez maintenant, vous devriez donc pouvoir obtenir l’accès prochainement. Toutefois, plusieurs millions d’internautes attendent déjà.

Hey all! There have been a few questions about our waitlist to try the new Bing, so here’s a reminder about the process:

We’re currently in Limited Preview so that we can test, learn, and improve. We’re slowly scaling people off the waitlist daily.

If you’re on the waitlist,… https://t.co/06PcyYE6gw pic.twitter.com/Lf3XkuZX2i

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 15, 2023