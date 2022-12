Jasper AI est un logiciel d’intelligence artificielle, permettant de générer du contenu SEO (optimisé pour les moteurs de recherche) de manière automatisée. Cet outil est considéré comme la référence du marché, mais peut-il vraiment remplacer un rédacteur humain ? Découvrez la réponse à travers ce test.

Depuis plusieurs mois, le monde du SEO est pris d’assaut par l’intelligence artificielle. Des logiciels d’un genre nouveau ont vu le jour, et sont capables de générer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche.

Parmi ces solutions, l’une des plus populaires est Jasper AI. Pour savoir si cette IA a la capacité de remplacer les rédacteurs humains, nous l’avons testée.

À travers ce dossier complet, découvrez tout ce que vous devez savoir sur Jasper AI et ses fonctionnalités, mais aussi nos conclusions à l’issue de sa prise en main.

Qu’est-ce que Jasper AI ?

Jasper AI est un logiciel de rédaction basé sur une puissante IA, capable de produire du contenu 5 fois plus rapidement qu’un rédacteur humain moyen.

Cet outil permet de générer du contenu totalement original, sans aucun plagiat. Ce contenu est optimisé pour les moteurs de recherche (SEO), afin d’attirer davantage de visiteurs et clients potentiels.

Le logiciel propose aussi des templates pré-écrits dans différentes catégories spécifiques. On le considère comme l’une des meilleures IA de rédaction.

En utilisant Jasper AI, vous pouvez théoriquement hisser votre site web au sommet des résultats de recherche Google sans avoir à rédiger le moindre mot pas vous-même.

Il est possible de nourrir Jasper AI avec des blogs, des articles d’informations, des campagnes publicitaires, ou n’importe quel mot-clé. À partir de ces modèles, l’IA produit instantanément le contenu désiré dans le format le plus adéquat.

En plus de proposer une interface simple d’utilisation, Jasper AI prend en charge plus de 25 langages. Alors est-il capable de surpasser les rédacteurs humains francophones ?

A qui s’adresse Jasper AI ?

Jasper AI est pensé comme un assistant virtuel de rédaction, capable de travailler 24 heures sur 24 est sept jours sur sept. Il s’agit d’un outil fiable et flexible, adapté à de nombreux cas d’usage.

Ce logiciel peut être utile pour les Community Managers et les rédacteurs web, mais aussi pour les marketeurs, les blogueurs et tous producteurs de contenu ayant besoin de textes SEO sans plagiat.

En outre, les étudiants peuvent l’utiliser en guise d’aide pour rédiger leurs copies d’examen. Les chefs de petites entreprises souhaitant générer du contenu sans employer de rédacteur peuvent l’exploiter.

La technologie d’intelligence artificielle permet à tout un chacun de générer du contenu sur n’importe quelle thématique, et dans une large variété de formats. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement, étendant les cas d’usage possibles.

Comment utiliser Jasper AI ?

L’interface de Jasper AI est très intuitive, et de nombreuses fonctionnalités très utiles sont accessibles. Voici comment générer du contenu avec cette IA.

Tout d’abord, vous devez choisir parmi les nombreux templates de contenu proposés. Ces templates permettent de donner à Jasper AI un contexte pour écrire le contenu désiré. En guise d’exemples, on peut citer une histoire créative, un article long format ou encore un billet de blog.

La deuxième étape est de fournir des informations pertinentes pour le template. Le but est de le nourrir de données, sur lesquelles se baser pour rédiger le contenu. Il peut s’agir de textes sur le même sujet, ou sur le ton souhaité pour le contenu à générer.

Après avoir choisi le template et fourni les données, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Générer le contenu ». Il suffit ensuite d’une dizaine de secondes à Jasper AI pour produire le texte.

Les templates de contenu

Jasper AI regroupe une large variété de templates de contenu. Cette IA peut produire un résumé de texte à partir de mots-clés, ou transformer une liste de fonctionnalités d’un produit en liste d’avantages.

Elle peut générer une conclusion pour un billet de blog, étendre une phrase, ou améliorer un texte. L’outil peut écrire un article créatif, ou encore un texte conforme au framework AIDA pour un engagement maximal sur les blogs et réseaux sociaux.

En outre, Jasper AI peut suggérer des idées de billet de blogs à fort potentiel SEO. Elle peut aussi rédiger une description pour une vidéo, ou même des « bullet points » (puces promesses) persuasives.

Il ne s’agit-là que d’une sélection d’exemples parmi les nombreux templates de contenu disponibles sur Jasper AI. Ces différents modèles permettent de créer une très large diversité de contenus.

Qu’est-ce que Jasper AI Boss Mode ?

Le Boss Mode de Jasper AI permet d’écrire le contenu 5 fois plus rapidement. En utilisant ce mode, il est même possible de rédiger tout un livre à la vitesse de l’éclair.

Par ailleurs, le logiciel de vérification de grammaire Grammarly est inclus. On retrouve aussi un outil de détection de plagiat, permettant au contenu généré de passer tous les tests Copyscape avec succès.

Le Boss Mode permet aussi d’utiliser les Commandes Jasper très facilement. Ceci permet d’écrire directement des commandes pour Jasper, notamment pour perfectionner les textes générés par l’IA.

Pour utiliser le Boss Mode, il suffit d’ouvrir l’éditeur de Jasper et d’écrire la commande désirée. Dès qu’une commande ou un mot-clé est entré, le contenu est délivré en quelques secondes.

Jasper AI Recipes : qu’est-ce que c’est ?

A la manière de recettes de cuisine, les Recipes de Jasper AI servent de mode d’emploi pour l’écriture de commandes en Boss Mode. Ces commandes ne reposent pas sur le coding, et il n’est donc pas nécessaire de les mémoriser. Il suffit simplement de comprendre leur fonctionnement.

Les Recipes sont une série de commandes pré-conçues par les créateurs de Jasper, permettant d’utiliser le Boss Mode efficacement. Elles permettent par exemple d’écrire au sujet d’un mot clé, d’écrire une conclusion au sujet d’un mot-clé, ou encore d’écrire une description de vidéo autour d’un mot clé.

Ces recettes permettent de gagner un temps précieux, puisqu’il n’est plus nécessaire de passer des heures à diriger l’IA. Il s’agit donc d’un outil particulièrement utile.

Forces et faiblesses de Jasper AI

Jasper AI comporte plusieurs grands points forts. Ce logiciel permet de produire du contenu SEO capable de se placer au sommet des résultats de rechercher, ou d’optimiser le contenu pour le faire passer au prochain niveau.

Il s’agit d’un outil très facile d’utilisation, puisqu’il suffit de fournir quelques informations sur la thématique à couvrir et le format à adopter. L’IA se charge du reste.

Le Boss Mode permet de produire du contenu 5 fois plus vite, et le contenu est original à 80%. Les fonctionnalités comme le remplacement de phrase ou de mots sont aussi d’un précieux secours. Le prix reste relativement abordable.

Cette IA se révèle particulièrement performante pour les textes courts, comme les publications pour réseaux sociaux, les titres et descriptions SEO, ou autres contenus exigeant une limite de caractères.

Plus de 50 templates peuvent être utilisés, notamment pour générer des titres Facebook, des descriptions de vidéos YouTube ou encore des descriptions de produit.

Enfin, la prise en charge de plus de 25 langages grâce au traducteur DeepL éviter d’avoir à utiliser Google Traduction pour traduire un contenu dans différentes langues. Ce logiciel est capable de générer du contenu en français.

D’autres fonctionnalités comme les recettes de commandes, les leçons de SEO gratuites ou les guides d’utilisation de l’outil viennent parfaire ce tableau, au même titre qu’une interface intuitive et accessible aux débutants.

Bien évidemment, cet outil n’est pas parfait. L’un de ses principaux points faibles est une tendance à la répétition de mots. De plus, le contenu est forcément « déshumanisé » par rapport à un texte rédigé par un rédacteur humain.

De plus, le logiciel capture les informations en provenance d’internet sans réellement les vérifier. Ceci peut mener à l’inclusion de statistiques incorrectes ou de contenu erroné. Les sources n’étant pas indiquées, il n’est pas possible de les consulter par vous-même. Vous devrez donc vérifier toutes les informations manuellement, ce qui peut finalement prendre plus de temps que de rédiger le texte soi-même…

L’intégration Jasper AI + Surfer SEO

Depuis le mois d’avril 2021, Jasper a annoncé l’intégration avec l’outil de SEO on-page Surfer SEO. Cette intégration permet de créer du contenu SEO encore plus rapidement avec l’éditer de Jasper.

Il suffit d’activer le mode SEO pour recevoir des suggestions Surfer pour le même sujet sur la partie gauche de l’écran. Toutefois, il est impératif d’être abonné à Jasper AI et Surfer SEO pour profiter de cette intégration…

Qu’est-ce que Jasper Art ?

En août 2022, Jasper AI a lancé son nouvel outil Jasper Art. Il s’agit d’un générateur d’image basé sur l’intelligence artificielle, dans la lignée de DALL-E ou MidJourney.

À partir d’un simple texte entré par l’utilisateur, l’IA génère des images en quelques secondes. Ainsi, Jasper AI peut désormais produire à la fois des textes SEO et des images originales pour vos contenus.

Là encore, cet outil permet de gagner du temps et de s’émanciper des banques d’images. Ce service est proposé au tarif de 20 dollars par mois par utilisateur.

Combien coûte Jasper AI ?

Différentes offres d’abonnement sont proposées pour Jasper AI, en fonction de vos besoins et de votre situation. Le forfait Starter coûte 29 dollars par mois, et permet de générer 20 000 mots ou 50 contenus par mois. Vous retrouverez aussi le cours Jasper AI Bootcamp, la sauvegarde automatique et la prise en charge de 25 langages.

Le forfait Premium tarifé à 59 dollars par mois ajoute l’accès au Boss Mode, la production de contenu long format, la détection de plagiat et l’historique de révision. Vous pourrez aussi obtenir les certifications Jasper AI.

Enfin, le forfait Customizable permet d’augmenter le nombre de mots à volonté en fonction de vos besoins. Le prix de l’abonnement s’adapte en fonction. Par exemple, le coût s’élève à 49 dollars par mois pour un nombre de mots compris entre 25 000 et 30 000.

En cas d’abonnement annuel, le coût de l’abonnement Starter tombe à 24 dollars par mois et le prix du forfait Premim à 49 dollars par mois. Le tarif est donc plus intéressant, à condition d’être sûr d’utiliser cet outil pendant toute l’année. Notons qu’il est possible de demander un remboursement intégral en cas d’insatisfaction.

Les avis d’utilisateurs sur Jasper AI

Les avis d’utilisateurs sur Jasper AI sont généralement positifs. Sur G2 et Capterra, environ 500 personnes ont attribué à ce logiciel 4,9 étoiles sur 5. Le drapeau vert signale qu’une majorité d’usagers apprécient l’outil.

Sur Trustpilot, Jasper AI est qualifié d’excellent avec 5 étoiles sur 5 pour plus de 1000 avis. Tout porte à croire que cette IA est digne de confiance.

Que vaut le service client ?

Le service client d’un logiciel est un point important, et celui de Jasper AI est excellent. Vous pouvez obtenir une réponse à vos emails en approximativement 20 minutes. Il suffit d’envoyer vos messages à l’adresse hey@jasper.ai.

De plus, une fonctionnalité permet d’obtenir des réponses immédiates aux questions les plus fréquentes au sein de l’application. Vous ne risquez donc pas d’être pris au dépourvu en utilisant cet outil !

Pourquoi Jarvis a été renommé Jasper AI ?

À l’origine, Jasper AI s’appelait Jarvis. Toutefois, le logiciel a changé de nom à cause d’une requête de Marvel : le célèbre géant des comics et des blockbusters de super-héros.

En effet, Jarvis est le nom de l’assistant IA du personnage d’Iron Man alias Tony Stark incarné au cinéma par Robert Downey Jr. Pourtant, lors de la création de l’entreprise, ses avocats pensaient qu’il n’y aurait aucun problème.

Cependant, lorsque la popularité du logiciel a explosé, Marvel a commencé à se plaindre. Après mûre réflexion, l’équipe de Jasper a donc décidé de changer de nom, plutôt que de gaspiller des milliers d’euros dans une bataille juridique probablement perdue d’avance.

Notre avis sur Jasper AI

Sur la plupart des questions, Jasper AI délivre des réponses appropriées. Toutefois, l’IA ne comprend pas toujours les requêtes et peut fournir des opinions biaisées rendant un contenu confus ou incompréhensible.

L’interface est très intuitive, ce qui rend Jasper AI agréable et facile d’utilisation. Cet outil s’avère beaucoup plus réactif qu’un grand nombre de ses concurrents.

De plus, grâce à des mises à jour régulières, ce logiciel ne risque pas de tomber dans l’obsolescence. De nouveaux templates et fonctionnalités sont fréquemment ajoutés.

Les templates sont très utiles, puisqu’ils permettent de gagner du temps. Il suffit de fournir à l’IA des informations de référence, et le logiciel se charge de produire le contenu optimisé SEO en quelques secondes.

La promesse d’un contenu 100% original n’est pas totalement tenue. Le logiciel Grammarly détecte environ 20% de plagiat lors des évaluations. Il est d’ailleurs recommandé d’utiliser Grammarly comme extension pour éliminer les risques. On retrouve aussi des fonctionnalités de remplacement de mots.

La prise en charge de plus de 25 langages dont le français grâce au traduteur DeepL est un avantage évident. De manière générale, Jasper AI s’avère confortable et performant.

Exemples et démonstration

Afin d’évaluer les performances de Jasper AI, nous l’avons mis à l’épreuve en lui demandant de générer différents types de textes. Découvrez les résultats par vous-même, en notant que nous avons abrégé les textes manuellement.

Ecris un paragraphe « qu’est-ce que le Big Data » pour un site web, avec les mots clés « Big Data, données, base de données » :

Le big data est un terme qui décrit la grande quantité d’ensembles de données qui peuvent être rassemblés par les entreprises et les organisations, et analysés pour en tirer des informations précieuses. Il est devenu un concept particulièrement important récemment, à mesure que les progrès des capacités de stockage, les performances de traitement des données plus importantes et le cloud deviennent plus populaires. Les big data impliquent souvent des informations très volumineuses, très rapides et/ou très variées, créées à partir d’activités telles que les publications sur les médias sociaux, les habitudes d’achat en ligne, les recherches sur Internet et les interactions avec les sites Web. Les informations obtenues grâce au big data ont aidé de nombreuses entreprises à prendre des décisions plus avisées concernant leurs investissements et leurs opérations futures. Avec la bonne technologie en place, les entreprises sont en mesure d’utiliser le big data pour mieux comprendre les clients et mieux connaître les produits. Il s’agit certainement d’un atout inestimable pour toute organisation qui s’efforce de réussir à long terme à l’ère du numérique.

Le même texte traité par le « Content Summarizer » :

-Le terme « big data » fait référence à la grande quantité d’ensembles de données qui peuvent être rassemblés par les entreprises et les organisations et analysés pour en tirer des informations précieuses.

– Le big data est devenu un concept particulièrement important ces derniers temps, à mesure que les progrès en matière de capacité de stockage, de performances de traitement des données plus élevées et de cloud computing gagnent en popularité.

– Les big data impliquent souvent des informations très volumineuses, très rapides et/ou très variées créées à partir d’activités telles que les publications sur les médias sociaux, les habitudes d’achat en ligne, les recherches sur Internet et les interactions avec les sites Web.

– Les informations tirées du big data ont aidé de nombreuses entreprises à prendre des décisions plus éclairées sur leurs investissements et opérations futurs.

– Avec la bonne technologie en place, les entreprises sont en mesure d’utiliser le big data pour mieux comprendre les clients et obtenir des informations sur les produits.

Ecris un tutoriel pour changer une roue de vélo sur un ton humoristique :

Êtes-vous prêt à vous lancer dans l’aventure du changement d’une roue de vélo ? Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas aussi intimidant que ça en a l’air. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de quelques outils de base, d’un peu de temps pour vous et de votre sens de l’humour ! Avant de commencer, jetons un coup d’œil à ce qu’implique le changement d’une roue.

Avant tout, il vous faut des outils. Voici ce que vous devez avoir sous la main : une clé à molette ou un jeu de clés Allen, un démonte-pneu et, en option, une clé à rayons ou un petit tournevis. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments sur votre plan de travail, le vrai plaisir peut commencer !

Commencez par desserrer les écrous ou les boulons qui retiennent la roue. Cela peut sembler facile, mais il existe de nombreux modèles de rayons et de roues et il faut donc faire attention à utiliser le bon outil pour cette tâche. Qui sait, si vous utilisez le mauvais outil aujourd’hui, demain pourrait devenir le » jour des rayons » !

Écris-moi un poème sur la Coupe du Monde :

Le soleil brille, les applaudissements retentissent,

La scène est prête pour un chant de football.

La Coupe du monde est là et le monde est en ébullition,

Un mois d’excitation auquel personne ne peut résister.

Les espoirs des nations par millions,

Pour leur équipe à prendre la couronne et les adorations.

Écris-moi un rap sur le 49.3 dans le style de Booba :

Le président français Emanuel Macron

Il n’est pas une mauviette, c’est un homme d’action

D’En Marche à l’élection présidentielle

Son ascension rapide au sommet n’est pas une déception

Les gens disent que ses idées sont audacieuses et farfelues

Mais son engagement pour le progrès est indéfectible et inébranlable

Sa motivation pour une France meilleure est vraiment inégalée

Les politiques de Macron prouvent qu’il est un penseur de l’avenir, pas un misérable

NDLR : il s’agit manifestement d’un Booba ayant perçu des subventions…

Conclusion

De toute évidence, Jasper AI permet de simplifier le processus de rédaction SEO et d’alléger la charge de travail des rédacteurs. Quelques clics suffisent à produire du contenu optimisé et sans plagiat, avec une interface intuitive et des performances impressionnantes.

Toutefois, cette IA reste à ce jour incapable de remplacer totalement un rédacteur humain. Il reste nécessaire de repasser derrière elle pour améliorer les textes ou les corriger, notamment à cause de sa tendance à répéter les mots.

En conclusion, il s’agit d’un excellent outil d’assistance pour la rédaction SEO permettant d’automatiser une partie du processus. Néanmoins, le rédacteur doit vérifier le contenu et le perfectionner manuellement pour espérer conquérir les premières places des résultats de moteurs de recherche…