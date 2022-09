Midjourney, DALL-E… IA Text-to-Art : le guide ultime des générateurs d’image

Les générateurs d’art « Text-to-Art » basés sur l’IA permettent de créer des images réalistes ou artistiques à partir d’un simple texte entré par l’utilisateur. DALL-E, MidJourney, Craiyon… découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces outils révolutionnaires, ainsi qu’un comparatif des meilleurs programmes disponibles.

Depuis la nuit des temps, l’art permet à l’humain d’exprimer ses sentiments, ses émotions ou ses sensations. Lorsque les mots ne suffisent plus, la peinture et le dessin permettent de capturer l’instant et de le partager…

Malheureusement, de nombreuses personnes n’ont pas le talent artistique nécessaire pour donner vie à leur imagination sur une toile canevas. Jusqu’à récemment, elles n’avaient d’autre choix que de rester frustrées et d’étouffer leurs élans de créativité.

Ce n’est désormais plus le cas, grâce à des intelligences artificielles d’un genre nouveau : les générateurs d’images « Text-to-Art ». À partir de quelques mots entrés par l’utilisateur, ces outils sont capables de créer des images d’un réalisme bluffant ou d’une beauté artistique saisissante.

Craiyon, DALL-E, MidJourney, Stable Diffusion… en seulement quelques mois, les générateurs d’images « Text-to-Art » basés sur l’IA ont pris le web d’assaut pour devenir un véritable phénomène viral.

Cette nouvelle technologie est très rapidement devenue extrêmement populaire. Au-delà de créer des images à partir de ses propres idées, observer les créations de millions d’autres internautes est un véritable divertissement.

Beaucoup l’utilisent simplement pour s’amuser ou pour tester l’étendue des possibilités, mais de nombreux artistes, graphistes, designers, illustrateurs et architectes s’en servent aussi pour leurs travaux.

La mode des générateurs Text-to-Art a commencé en 2018, lorsqu’un portrait créé par une IA a été vendu pour 432 500 dollars aux enchères. Depuis lors, des artistes et des non-artistes génèrent continuellement des oeuvres pour un usage personnel ou commercial…

Un architecte indien a notamment utilisé l’IA MidJourney pour imaginer les gratte-ciels du futur. En août 2022, un créateur de jeux vidéo a même gagné une compétition d’art numérique dans le Colorado en présentant un tableau créé avec MidJourney.

Si ces intelligences artificielles fascinent et impressionnent, elles soulèvent aussi de nombreuses inquiétudes. Les artistes craignent d’être remplacés, tandis que les experts en cybersécurité redoutent un usage détourné pour créer des DeepFakes.

Face aux risques potentiels représentés par ces outils, plusieurs développeurs ont même choisi de ne pas laisser le grand public y accéder. C’est notamment le cas de Google avec Imagen, ou d’OpenAI avec Dall-E.

À travers ce dossier, découvrez tout ce que vous devez savoir sur les générateurs d’images Text-to-Art et leur fonctionnement, ainsi qu’un comparatif des meilleurs outils existants…

Qu’est-ce qu’une IA Text-to-Art ?

Un générateur d’art IA « Text-to-Art » est un logiciel utilisant l’intelligence artificielle pour créer des oeuvres d’art à partir de textes entrés par l’utilisateur. Il suffit d’entrer une suite de mots, une description textuelle ou même une phrase à l’aide de son clavier.

À partir de ce « prompt », l’IA est capable de comprendre les mots et de créer une image. Au-delà du contenu demandé, le programme est même capable de générer une oeuvre d’art dans un style spécifique ou de représenter la scène sous un angle de vue précis.

Cette technologie est née grâce aux récentes avancées dans le domaine de l’IA et du Deep Learning, et offre des possibilités inouïes en matière de création artistique…

Comment fonctionnent les IA Text-to-Art ?

À travers un billet publié sur son blog, Google explique le fonctionnement des générateurs IA Text-to-Art en prenant l’exemple de ses propres modèles : Imagen et Parti. Ces deux outils adoptent une approche différente pour créer des images à partir de textes.

Tous deux reposent sur de précédents modèles de Machine Learning, entraînés sur de vastes jeux de données composés d’images dotés de descriptions textuelles au fil des dernières années : les Transformers.

Ces modèles Transformers sont capables de traiter les mots d’une phrase en tenant compte de leurs relations. Ils constituent la fondation des modèles Text-to-Art.

En outre, les deux IA de Google utilisent une nouvelle technique permettant de générer une image correspondant davantage à la description textuelle. Même si Imagen et Parti utilisent une technologie similaire, chacun adopte une stratégie différente et complémentaire.

Imagen est un modèle de Diffusion, apprenant à convertir un motif de points aléatoires en image. De prime abord, ces images sont en faible définition et s’améliorent progressivement.

Les modèles de Diffusion sont notamment utilisés pour des tâches d’image et d’audio comme l’amélioration de définition, la colorisation de photos en noir et blanc, la retouche de régions d’une image, l’uncropping d’image ou encore la synthèse text-to-speech.

De son côté, l’approche de Parti commence par convertir une collection d’images en une séquence d’entrées de code similaire aux pièces d’un puzzle. Le texte entré est traduit en code, et une nouvelle image est créée.

Cette approche tire profit de la recherche et de l’infrastructure existantes pour les larges modèles de langage comme PaLM. Elle est essentielle pour traiter les textes longs et complexes et produire des images de haute qualité.

Toutefois, selon Google, ces modèles comportent de nombreuses limites. Aucun n’est réellement capable de compter les objets avec précision ou de les placer correctement en respectant des descriptions spatiales.

Plus le texte devient complexe, plus les modèles commencent à oublier des détails ou à introduire des éléments qui n’étaient pas demandés. Ces défauts sont notamment liés au manque de matériau d’entraînement explicite, à une représentation de données limitée, et à un manque de notion de 3D.

Face aux risques de désinformation, de biais et de cybersécurité, Google a préféré prendre des mesures pour poursuivre sainement le développement de cette technologie. Des watermarks facilement identifiables sont ajoutées aux images générées par Imagen et Parti, et des expériences sont menées pour mieux comprendre les biais de ces modèles. Malheureusement, les autres créateurs d’IA Text-to-Art ne sont pas tous aussi prudents…

Les meilleures IA Text-to-Art

Il existe déjà de nombreux générateurs IA Text-to-Art. Certains sont disponibles gratuitement via le web et accessibles à tous, d’autres sont payants et requièrent une invitation très sélective. Découvrez les meilleurs outils.

DALL-E 2

DALL-E 2 est un générateur d’image IA développé par OpenAI, et il s’agit certainement de l’outil le plus performant à l’heure actuelle pour le grand public. Quelques minutes suffisent pour créer des images hautement réalistes.

Selon OpenAI, ce programme peut être utilisé pour créer des illustrations, pour concevoir des produits, ou pour générer de nouvelles idées pour les entreprises.

La première version de DALL-E est utilisée depuis plusieurs années, mais elle était réservée à un usage scientifique ou professionnel. Auparavant, OpenAI a également créé l’intelligence artificielle GPT-3 capable de créer des textes. Cette IA a posé les fondations du Text-to-Art.

En réalité, DALL-E 2 est une version de GPT-3 à 3,5 milliards de paramètres. C’est nettement moins que DALL-E et ses 12 milliards de paramètres, mais cette deuxième version est capable de créer des images dans une définition 4 fois supérieure.

Grâce à son interface très simple d’utilisation, DALL-E 2 permet à n’importe qui de créer des images de haute qualité grâce à l’IA. Outre les artistes professionnels, les amateurs peuvent donc exploiter cet outil.

L’une des meilleures fonctionnalités de DALL-E 2 est son pinceau permettant d’ajouter des détails tels que des ombres, des reflets et bien plus encore à vos images. Ces outils permettent de créer des images complexes avec de multiples couches, chacune étant personnalisée avec ses spécificités. Quelques minutes suffisent à cette IA pour créer des images hautement réalistes.

En vous inscrivant, vous recevrez 50 crédits gratuitement le premier mois puis 15 crédits par mois. Vous devrez débourser 15 dollars supplémentaires pour recevoir 115 crédits supplémentaires. Précisons que DALL-E 2 est encore en beta fermée, et qu’il reste nécessaire de patienter pour y avoir accès.

MidJourney

En quelques semaines seulement, MidJourney s’est imposé comme le meilleur générateur d’art IA. Depuis le lancement de sa beta ouverte, cet outil est devenu viral.

Créée par David Holz, fondateur de LeapMotion ayant aussi travaillé pour la NASA, cette IA text-to-image se distingue en mettant l’accent sur l’aspect artistique. Ses créateurs l’ont optimisée pour identifier la beauté.

Et même si les images ne sont pas toujours réussies, beaucoup sont si époustouflantes qu’on les croirait créées par des artistes humains. De plus, grâce à un système de feedback ajouté avec la troisième version, l’IA s’améliore en analysant les réactions des internautes à chacune de ses créations.

Beaucoup d’artistes sont bluffés par MidJourney, et utilisent même cet outil dans le cadre de leur travail. Au fil des deux prochaines années, David Holz prédit que l’IA va réaliser des progrès inimaginables.

Pour générer une image avec MidJourney, il suffit d’envoyer une phrase au robot du canal Discord officiel. Les images sont ensuite diffusées sur le Discord, ce qui permet de contempler les oeuvres défiler en continu.

Vous pouvez créer 25 images gratuitement pendant la période d’essai, mais devrez ensuite payer un abonnement de 10 dollars pour pouvoir générer 200 images par mois. En guise d’alternative, un abonnement mensuel à 30 dollars permet de créer un nombre illimité d’images.

Dall-E Mini alias Craiyon

Initialement nommé Dall-E Mini, cet outil a dû changer de nom pour éviter la confusion avec l’IA Dall-E d’OpenAI. Il s’appelle désormais Craiyon.

Pour chaque phrase soumise par l’utilisateur, ce générateur crée plusieurs images. Ceci augmente les chances d’obtenir un résultat satisfaisant parmi les neuf propositions.

Malheureusement, la définition des images est plutôt basse. En comparaison avec d’autres outils, cette IA semble piocher des images sur internet et les mélanger pour correspondre au texte de l’utilisateur.

Le principal avantage de Craiyon est d’être totalement gratuit et disponible en accès libre. Cet outil est devenu populaire pour sa propension à créer des memes et des images hilarantes, souvent malgré lui…

Il n’est pas nécessaire de créer un compte pour l’utiliser. Rendez-vous simplement sur le site officiel et commencez à entrer votre texte. Vous recevrez en réponse 9 images en grille de 3 par 3.

Néanmoins, Craiyon n’offre pas d’options de personnalisation des images. Cet outil manque aussi de protocoles de sécurité…

Stable Diffusion

Stable Diffusion est un générateur d’image open-source basé sur le Machine Learning. Cet outil est capable de créer des images à partir de textes, mais aussi de modifier les images existantes ou d’améliorer la définition des images floues.

Contrairement à d’autres générateurs basés sur le cloud, Stable Diffusion s’exécute localement sur votre ordinateur ou votre smartphone. Ceci permet de créer des images sans aucune censure, et certains utilisateurs en profitent pour créer des images érotiques…

Cet outil est entièrement gratuit, et offre un contrôle accru sur la création de contenu. Toutefois, il est nécessaire de posséder une machine suffisamment puissante pour le faire tourner.

Si vous n’avez pas la puissance de calcule requise, vous pouvez essayer une démo de Stable Diffusion sur le web. Il existe plusieurs sites web proposant d’utiliser cette IA en ligne.

Runway ML

Runway ML permet de générer des images en entraînant vos propres modèles de Machine Learning. Cet outil permet de créer des modèles capables de générer des images réalistes dans une large variété de styles.

Il est même possible d’utiliser Runway ML pour créer des animations et des modèles 3D. Un éditeur vidéo est également inclus pour remplacer les images d’arrière-plan dans vos projets vidéo.

Parmi les outils utilisés par Runway ML, on compte l’analyse de mouvement relative permettant de comprendre ce que l’utilisateur tente de faire. L’IA utilise aussi la reconnaissance d’objets pour identifier les éléments d’une image ou d’une vidéo.

Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo de présentation ci-dessus, Runway est déjà passé à l’étape suivante de l’IA Text-to-Image : cet outil permet dès à présent de créer des vidéos à partir de textes…

Wombo Dream

Wombo Dream est un générateur d’art IA développé par la startup canadienne WOMBO. Il est considéré comme l’une des meilleures applis de création de NFT.

Le système de Wombo Dream permet de créer des dessins dans une large variété de styles. Vous pouvez par exemple choisir entre les styles art rétro, Salvador Dahli ou Ghibli.

En outre, vous pouvez inclure une image de référence sur laquelle l’IA peut se baser. Il est également possible de convertir des photos existantes en cartoons ou en peintures.

Un algorithme complexe permet de transformer des mots et des phrases en oeuvres d’art. Vous pouvez ensuite convertir vos créations en NFT.

Il est possible d’utiliser Wombo Dream sur téléphone, tablette ou ordinateur. La version mobile propose davantage de fonctionnalités.

StarryAI

StarryAI est un générateur d’art IA permettant de transformer les dessins en NFT. Cet outil n’a pas besoin d’entrée de données et peut traiter les images avec un algorithme de Machine Learning.

Cet outil propose deux moteurs IA différents : Orion permet de créer des images cohérentes et réalistes, tandis qu’Altair permet de générer des images plus abstraites, relevant du domaine de l’imaginaire.

L’un des points forts de StarryAI est son interface simple et épurée. Ce générateur vous propose de télécharger une image initiale sur laquelle l’IA pourra se baser.

En outre, cet outil vous confère la propriété totale des images que vous créez. Vous pouvez les utiliser pour un usage personnel ou commercial.

Ainsi, ce programme peut faire office de générateur de NFT gratuit. C’est d’ailleurs son principal argument de vente. Il est également possible de faire imprimer vos oeuvres.

Les images générées sont correctes, sans pour autant rivaliser avec celles des meilleurs générateurs. Vous recevrez quelques crédits gratuitement en vous inscrivant, mais devrez ensuite payer pour continuer à utiliser cet outil. Toutefois, la technologie s’améliore constamment et a déjà permis de créer de fantastiques dessins.

Notons également qu’il est possible d’ajouter des crédits pour augmenter le runtime de l’IA et améliorer le résultat. Vous pouvez gagner des crédits gratuits en regardant des publicités et en partageant vos créations sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent créer un maximum de cinq images par jour gratuitement.

Nightcafe

L’outil NightCafe compte parmi les grands noms du petit monde des générateurs d’art IA. Il propose davantage d’algorithmes et d’options que la plupart des autres programmes, et est très facile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs.

Le paiement s’effectue via un système de crédit, mais la version gratuite est relativement généreuse. Il existe aussi de nombreuses façons de gagner des crédits en participant à la communauté.

Vous détenez les créations que vous générez avec NightCafe, et les utilisateurs avancés apprécieront les nombreuses options de contrôle. On retrouve aussi de nombreuses fonctionnalités sociales, et une communauté très active.

Les créations peuvent être organisées en collections, et les images peuvent être téléchargées par lot. Il est également possible de créer des vidéos et d’acheter une version imprimée des oeuvres.

Nightcafe vous laisse choisir entre différents styles artistiques. Après avoir créé quelques images gratuitement, vous devrez acheter des crédits pour continuer à l’utiliser, ou améliorer la qualité et la définition des images. Il est toutefois possible de créer cinq images par jour gratuitement.

Les images créées peuvent laisser à désirer, et sont parfois étranges même avec les réglages par défaut. En outre, la définition n’est pas spectaculaire.

Google Deep Dream Generator

Deep Dream Generator est un outil développé par Google. C’est l’un des générateurs d’art IA les plus populaires du marché, car il permet de créer des images réalistes avec l’intelligence artificielle.

Il ne permet pas de générer d’images à partir de texte, mais transforme les photos et images en oeuvres d’art stylisées. Il est possible de choisir différentes catégories telles que les paysages ou les animaux pour laisser l’IA créer une image réaliste.

Cet outil repose sur un réseau de neurones entraîné sur des millions d’images. L’utilisation est très simple, puisqu’il suffit de charger une image pour que l’outil s’en inspire pour en générer une nouvelle.

L’un des principaux cas d’usage de Deep Dream est la création d’oeuvres d’art. Vous pouvez choisir parmi les styles de nombreux artistes célèbres, et modifier les paramètres pour obtenir le résultat souhaité.

Il est d’ailleurs possible de mélanger différents styles artistiques sur une même image. Ceci permet de générer des images semblant provenir d’un pays ou d’une période spécifique. On peut utiliser cet outil pour créer des NFT.

La version gratuite restreint l’utilisation. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, il est nécessaire de s’abonner pour un coût de 19 dollars par mois ou 39 dollars par mois pour le package professionnel.

Big Sleep

Big Sleep est un générateur d’art IA permettant de créer des images réalistes en partant de zéro. L’outil est très facile d’utilisation, et la création d’images ne requiert que quelques étapes.

Ce générateur est basé sur le langage Python, et utilise un réseau de neurones pour la création d’images réalistes. Il suffit de fournir des données au programme et de le laisser produire une image.

Ce processus repose sur un réseau de neurones de type GAN : réseau antagoniste génératif. Le modèle générateur crée une image, et le modèle discriminateur tente de déterminer s’il s’agit d’une vraie image ou si elle est générée par l’IA. Au fil du temps, le générateur s’améliore et produit des images plus réalistes.

Les points forts de cet outil sont une définition d’image de 1024×1024 et sa nature open-source. Il est également accessible pour les débutants.

Artbreeder

Artbreeder est bien connu dans le domaine des générateurs d’art IA. Il s’agit d’un outil d’amélioration de qualité d’image, permettant aussi de produire différentes variations d’une image grâce au Machine Learning.

Il est possible de créer des paysages, des personnages, des portraits et bien d’autres types d’illustrations depuis cette plateforme. L’outil permet aussi de modifier les caractéristiques faciales comme la couleur de peau, les cheveux et les yeux. Vous pouvez même l’utiliser pour animer vos photos !

Un autre point fort d’Artbreeder est d’offrir la possibilité de gérer des milliers d’illustrations dans des dossiers. Le résultat peut ensuite être téléchargé au format JPG ou PNG.

Les utilisateurs gratuits doivent se contenter de 8 téléchargements gratuits. Pour profiter d’une définition accrue et de toutes les fonctionnalités avancées, vous devez vous abonner pour 8,99 dollars par mois.

VQGAN + CLIP

Ce freeware est un notebook Google Colab basé sur Python, plutôt simple à utiliser. Il suffit de se rendre sur le site web, d’entrer le texte dans la boîte et de presser Ctrl+F9 ou le bouton Runtime – Run All.

Le système améliore le dessin de manière itérative, ce qui permet d’observer le processus étape par étape. Toutefois, les résultats ne sont pas toujours réussis…

Deep AI

Fondée en 2016, DeepAI a pour but de démocratiser l’IA par le biais de logiciels open-source. Elle propose différents outils pouvant être utilisés pour créer des images réalistes.

Ce générateur IA est hautement personnalisable, et vous permet de changer de nombreux détails comme les couleurs et les textures. Il vous permet de créer autant d’images que vous souhaitez, et chacune est unique.

Parmi les autres outils développés par cette entreprise, on compte StyleGAN et BigGAN pour la création d’images réalistes et CartoonGAN pour transformer les images en cartoons.

Hotpot AI

Là encore, Hotpot AI est un outil très basique par rapport aux meilleurs générateurs d’art IA. Toutefois, il permet aux utilisateurs de créer des dessins simplistes très facilement.

Malheureusement, cette intelligence artificielle ne comprend pas toujours ce qu’on lui demande de créer. Les dessins n’ont souvent aucun rapport avec les textes. En outre, les visages ne sont pas très réussis.

Fotor

La proposition de Fotor est de transformer les images générées grâce à l’IA en NFT. Il suffit de charger une image et de sélectionner le style d’art à appliquer.

Vous pouvez aussi créer des couches ou ajouter des touches personnelles rapidement et facilement. Il n’est pas non plus nécessaire de créer un compte pour utiliser le logiciel ou télécharger les dessins.

Toutefois, l’outil de création GoArt du programme n’offre rien de plus que les filtres Photoshop. Ce programme est relativement simple d’utilisation, mais ne présente que peu d’intérêt.

Un éditeur photo est aussi inclus, mais requiert de payer pour supprimer la watermark. Il existe par ailleurs de meilleurs logiciels gratuits sur le web pour remplir cette fonction.

Pixray

Pixray est un générateur Text-to-Art exploitant l’intelligence artificielle. Il est possible de l’exécuter gratuitement à l’aide d’une API sur un navigateur web ou un ordinateur.

Son interface épurée vous laisse entrer une phrase, et vous pouvez ensuite choisir entre plusieurs moteurs IA : Pixel pour générer du « pixel art », VQGAN pour des images GAN , ou Clipdraw.

Ces différents moteurs sont personnalisables, et l’interface est simple d’utilisation. Vous pouvez ajuster les paramètres à l’aide de différents filtres et changer votre texte d’entrée jusqu’à ce que le résultat corresponde à vos attentes.

Une option permet par ailleurs de créer des croquis. Cet outil par ses intégrations flexibles. En revanche, vous devrez patienter plus de cinq minutes pour que l’IA génère une image. Ce n’est donc pas une option idéale si vous voulez des résultats immédiats. Les images générées ne sont pas très réalistes.

Comparatif : quel est le meilleur générateur Text-to-Art ?

Les générateurs d’art IA ne se valent pas tous. Certains outils gratuits créent des images floues à l’apparence abstraite, tandis que les outils les plus puissants peuvent créer des images photoréalistes et reconstituer des styles artistiques bien précis. Alors quel est le meilleur parmi les nombreux outils existants ?

Un créateur dénommé Fabian Stelzer, basé à Berlin, a décidé d’effectuer une comparaison entre trois des générateurs les plus populaires : Midjourney, DALL-E 2 et Stable Diffusion. Les résultats obtenus à partir des mêmes textes sont très différents d’un programme à l’autre, et chacun semble interpréter les mots à sa manière.

DALL-E 2 vs Midjourney vs StableDiffusion mega thread: photography, illustration, painters, abstract these image synths are like instruments – it's amazing we'll get so many of them, each with a unique "sound" 🤯 rules: same prompt, 1:1 aspect ratio, no living artists pic.twitter.com/47syy7uPJJ — fabians.eth (@fabianstelzer) August 20, 2022

Ceci s’explique par la diversité des algorithmes utilisés, et des données d’entraînement sur lesquels ces modèles sont entraînés. Chacun de ces trois outils a ses forces et ses faiblesses, mais peut aussi s’avérer plus adapté dans un contexte spécifique.

Pour mener son expérience, Stelzer a utilisé différents prompts tels que « low poly game asset, monstre Cthulhu, jeu vidéo 2000, vue isométrique » ou « clip art des années 1990 d’une machine de fax prise d’un fou rire, Windows 3.1, MS-DOS, clip art d’ancien ordinateur ». Il a ensuite partagé les résultats obtenus sur Twitter.

On constate que les créations de MidJourney sont souvent plus sombres, presque apocalyptiques. Cet outil a d’ailleurs été utilisé pour créer « le dernier selfie avant la fin du monde ». Toutefois, en termes de style artistique, MidJourney produit souvent les résultats les plus naturels. En particulier pour les détails de textures.

De son côté, DALL-E 2 laisse souvent des artefacts ressemblant à des glitchs numériques. Cette IA semble toutefois la plus adaptée pour créer des images photoréalistes, et pour représenter les expressions faciales.

Enfin, Stable Diffusion semble généralement produire les résultats les plus « propres ». Selon Stelzer, cette IA peut créer des photos incroyables, mais il faut faire attention à ne pas surcharger la scène. Elle est également très bonne pour recréer le style d’artistes spécifiques.

Toujours d’après Stelzer, ces générateurs IA sont comparables à des instruments de musique avec chacun leurs propres gammes et timbres. Il compare MidJourney à un Moog analogique très beau avec une plage limitée, là où DALL-E 2 offre une plage immense, mais un résultat explicitement numérique.

Outre leurs résultats, ces outils présentent plusieurs différences. DALL-E 2 se distingue par une fonctionnalité permettant d’éditer une partie de l’image, tandis que MidJourney brille par sa vaste communauté active d’utilisateurs offrant soutien et inspiration.

Dans le futur, Stelzer est convaincu que les générateurs d’art IA seront la plus grande révolution pour le travail créatif depuis la photographie : « ce que la photo était à la peinture, les synthétiseurs d’images le sont à la photo ». Il prédit que nous serons bientôt capables de créer des films en tapant des textes…

Les autres générateurs Text-to-Art moins sophistiqués, comme Craiyon, offrent des résultats moins réalistes. Toutefois, en le comparant avec DALL-E 2 et Midjourney, le YouTuber 2kliksphilip conclut que Craiyon peut produire des images très créatives et plus variées. Il peut donc s’agir d’une source d’inspiration très riche.

Si DALL-E 2 convient davantage à un usage professionnel, les outils tels que Craiyon et Artbreeder ont l’avantage d’être gratuits et accessibles à tous. En outre, les images étranges, abstraites et surréalistes peuvent être inspirantes ou tout simplement amusantes.

Vous savez tout sur les générateurs d’images Text-to-Art basés sur l’IA. Toutefois, cette technologie n’en est qu’à ses débuts et va connaître évoluer à un rythme fulgurant au fil des années à venir.

L’intelligence artificielle pourra bientôt créer des images suffisamment réalistes pour créer l’illusion parfaite, ou d’une beauté artistique digne des plus grands artistes. Les futurs outils comprendront les requêtes avec une précision accrue, et feront preuve d’une plus grande créativité.

Dans peu de temps, il suffira de quelques mots pour créer de véritables oeuvres d’art, et même des films complets basés sur une simple idée. La révolution a commencé, et le monde de l’art sera inexorablement transformé…