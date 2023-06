BlueWillow AI : tout savoir sur l’alternative gratuite à MidJourney, et comment l’utiliser

BlueWillow AI est une IA générative text-to-image gratuite, et constitue une solide alternative à MidJourney. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cet outil, et comment l’utilise dès maintenant pour créer des images !

Depuis son lancement en juillet 2022, MidJourney connaît un succès retentissant. Cette intelligence artificielle permet de créer des images à partir d’un simple prompt textuel, et de nombreuses personnes l’utilisent pour le travail ou simplement pour donner vie à leur imagination.

Le seul vrai bémol de cet outil est son prix. Après une courte période d’essai gratuite, les utilisateurs doivent impérativement payer pour continuer.

Heureusement, il existe désormais une alternative digne de ce nom et totalement gratuite : BlueWillow AI.

Malgré des performances similaires, cette plateforme ne réclame aucun paiement. Elle pourrait donc très rapidement s’imposer comme une nouvelle référence…

Qu’est-ce que BlueWillow AI ?

Il s’agit d’un générateur d’image basé sur l’intelligence artificielle, au même titre que MidJourney, DALL-E et d’autres outils.

Ces solutions logicielles utilisent des algorithmes de pointe pour générer des images en se basant sur un prompt sous forme de texte.

À partir d’une simple description, d’une vague idée, ou toute autre information écrite, ces outils génèrent une représentation visuelle.

Ils remplacent en quelque sorte le rôle d’un artiste numérique auquel vous pourriez commander une image en la décrivant verbalement.

Ainsi, même les personnes sans talent ni expérience pour le dessin ou le graphisme numérique peuvent désormais illustrer leurs idées instantanément.

Et au-delà de l’utilité de ces programmes, ils constituent une fenêtre fascinante sur la façon dont l’IA apprend à interpréter et recréer notre monde…

L’avantage principal de BlueWillow est son modèle économique « Pay What You Can » (payez ce que vous pouvez). Aucun paiement n’est exigé, et les utilisateurs peuvent donner selon leur bon vouloir et leurs moyens.

Cet outil repose sur Discord, comme MidJourney, mais son fonctionnement est différent. En réalité, BlueWillow est un agrégateur de multiples modèles IA tels que Stable Diffusion.

BlueWillow AI vs MidJourney

C’est l’heure du duel ! En tant que concurrents directs, un comparatif s’impose entre BlueWillow AI et MidJourney.

Voici comment répond chacune de ces deux IA sur le même prompt : « Un joli chat tigré assis sur le balcon, se prélassant dans la chaleur du soleil, entouré de plantes en pot, son regard curieux fixé sur un papillon flottant, Photographie, objectif macro, capturant les détails complexes de la fourrure du chat et les ailes délicates du papillon. »

Notons qu’aucune commande additionnelle ou amélioration de version n’a été utilisée sur MidJourney, afin d’éviter de biaiser le comparatif. Il s’agit donc des paramètres par défaut. Il existe en effet de nombreuses commandes pour MidJourney, à découvrir dans notre guide complet.

Tout d’abord, BlueWillow a généré une image très réaliste. Les différents éléments listés dans le prompt ont été représentées de façon détaillée, notamment la texture de la fourrure du chat et la lumière du soleil.

De son côté, MidJourney a également adopté une approche réaliste. L’IA semble avoir parfaitement saisi l’atmosphère décrite dans le prompt.

Les deux outils offrent donc des résultats de qualité équivalente, mais BlueWillow a l’immense avantage d’être gratuit. Il n’y a donc pas réellement de raison de payer pour MidJourney à ce stade, même si la future version 6 pourrait bien changer la donne…

Comment utiliser BlueWillow AI ?

Pour commencer à utiliser BlueWillow, rendez-vous tout simplement sur le site web en cliquant sur ce lien ou en entrant l’URL https://www.bluewillow.ai/ dans la barre d’adresse de votre navigateur web.

Une fois sur la page d’accueil, vous découvrez une interface claire et intuitive. Trouvez le bouton indiquant « Join the Free Beta » (rejoindre la beta gratuite) et cliquez dessus.

Une nouvelle fenêtre Discord s’ouvre alors sur votre navigateur web ou directement dans l’application si vous l’avez installée sur votre appareil. Si vous n’avez pas encore de compte Discord, vous devez obligatoirement en créer un.

Un message vous demande ensuite d’accepter les termes et conditions d’utilisation. Assurez-vous qu’elles vous conviennent, puis cliquez sur « Accepter ».

Vous êtes maintenant sur le serveur discord de BlueWillow AI. Cherchez le canal dénommé « rookie », spécialement dédié aux débutants.

Il suffit à présent d’utiliser la commande « /imagine » pour indiquer à l’IA ce que vous souhaitez créer. Par exemple, pour créer un vaisseau spatial survolant une forêt, tapez « /imagine un vaisseau spatial survolant une forêt ».

Vous savez maintenant comment utiliser BlueWillow, et pouvez profiter de sa gratuité complète pour générer toutes les images qui vous passent par la tête !