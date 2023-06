Voici la liste ultime des commandes Midjourney

Découvrez la liste incontournable de commandes Midjourney, votre billet pour une expérience hors du commun. Maîtrisez ces commandes pour vous propulser vers de nouveaux horizons sans limites dans l’utilisation de l’IA artistique.

Que vous soyez un utilisateur débutant ou expérimenté de l’IA génératrice d’images, la connaissance de ces commandes peut grandement améliorer votre expérience numérique. Midjourney, une référence réputée dans la génération d’image, a compilé cette liste complète pour vous permettre de transformer efficacement toutes vos inspirations en image.

Présentation rapide de Midjourney

Midjourney est un puissant programme d’intelligence artificielle générative qui génère des images à partir de descriptions en langage naturel. Développé par Midjourney, Inc., basé à San Francisco, il permet aux utilisateurs de créer une variété d’œuvres d’art, des styles réalistes aux styles abstraits.

Les images produites par cette IA sont réputées pour leur qualité élevée, leur structure bien définie et leurs détails précis. Fondé par David Holz, co-fondateur de Leap Motion, Midjourney est en constante amélioration avec des versions régulières de son algorithme. Il offre également une résolution d’image allant jusqu’à 1 792 x 1 024 pixels et utilise un modèle freemium.

Vraiment gâté cette semaine ! Après GPT-4, voici donc Midjourney en V5 😁

Même prompt en V4 et en V5. C'est subtil, mais ça avance sur la lumière.#midjourney #V5 #AIart pic.twitter.com/4NnkkPNuxu — Johan Puisais (@mrgris) March 15, 2023

Par ailleurs, le développement de l’IA de génération d’images basée sur du texte a débuté par une version bêta restreinte. Ensuite, il a évolué vers une version bêta publique en juillet 2022. Cette ouverture au public a permis à un large auditoire d’accéder à l’outil et de l’utiliser.

La liste des commandes de base à savoir sur Midjourney

Voici les commandes essentielles de Midjourney que vous utiliserez fréquemment sur Discord. Acclimatez-vous à ces directives primordiales afin d’enrichir votre interaction avec le bot :

/imagine : (par exemple, /imaginer des gaufres et des crêpes) : la commande principale pour créer des illustrations à partir de suggestions textuelles.

/help : affiche des informations utiles et des conseils concernant l’assistant Midjourney.

/info : affiche des détails sur votre profil.

/subscribe : permet de souscrire au bot Midjourney.

/fast : active le mode rapide, générant des images plus rapidement avec une possible diminution de cohérence et de coûts plus bas.

/relax : active le mode Détente, générant des images plus lentement, mais sans frais supplémentaires.

/show <jobid> : réaffiche une image précédemment créée en utilisant son identifiant de tâche.

/private : définit vos tâches de création d’illustrations comme étant privées.

/public : rend à nouveau publiques toutes vos tâches.

/prefer : permet d’accéder à des réglages personnalisés pour Midjourney.

La commande principale à utiliser sur l’outil est /imagine. En revanche, la maîtrise des autres commandes de base peut faciliter votre navigation et améliorer votre expérience avec Midjourney.

Les paramètres avancés pour la commande « /imagine »

Les paramètres constituent des directives que vous ajoutez à la fin de la commande « /imagine » afin de spécifier la dimension, la résolution, les éventuelles restrictions et la vitesse de génération de l’image.

Voici un exemple : « /imagine cakes and tarts -q3 -dw 0.25 -bêta (un algorithme en phase expérimentale).

beta (un algorithme plus ancien pour des résolutions supérieures).

aspect/-ar (génère des images avec un rapport de forme spécifique).

w (définit la largeur de l’image).

h (définit la hauteur de l’image).

seed (définit la graine).

sameseed (affecte toutes les images de manière similaire).

no (par exemple, -no plants).

w (taille de l’image en temps réel).

stylize <numéro> (l’intensité du style de l’image souhaitée).

q <numéro> (la qualité de l’image).

chaos <nombre> (le degré d’aléatoire de l’image).

fast (images plus rapides, moins cohérentes, moins coûteuses).

stop (interrompt la génération de l’image).

video (enregistre une vidéo du processus de création).

v ou -version <1, 2, 3 ou 4> (utilise la toute dernière version du modèle ou une version antérieure).

uplight (utilise l’upscaler « lumière »).

Liste des commandes de stylisation pour Midjourney

Les directives de stylisation définissent l’esthétique artistique de l’image produite. Ainsi, employez les paramètres suivants pour réguler le degré de stylisation :

s ou styliser 625 (moins artistique).

s 1250 (moins rigide mais agréable).

s 2500 (valeur par défaut).

s 20000 (favorise la stylisation).

s 60000 (stylisation maximale).

Pour la version 4, ces commandes améliorent le niveau de précision des images :

s ou styliser 0 (moins artistique).

s 250 (moins rigide mais agréable).

s 500 (valeur par défaut).

s 1000 (stylisation maximale).

En résumé, les directives de stylisation jouent un rôle essentiel dans la définition de l’esthétique artistique d’une image produite. Ainsi, grâce aux différents paramètres disponibles, il est possible de réguler le degré de stylisation selon les préférences et les besoins.

Par ailleur, les différentes options de stylisation, allant de moins artistique à une stylisation maximale, offrent une large gamme de choix pour obtenir le résultat souhaité.

Liste de commande à saisir pour la qualité d’image de Midjourney

Les commandes de qualité que vous mentionnez semblent être des options pour ajuster la qualité de génération d’une image. Voici comment elles affectent le temps de génération et la qualité de l’image :

q 0.25 : Cette option permet de générer l’image quatre fois plus rapidement que la valeur par défaut, mais avec une qualité moindre. Les résultats peuvent être plus grossiers, moins détaillés et moins précis.

q 0.5 : Avec cette option, l’image est générée deux fois plus rapidement que la valeur par défaut. Cependant, la qualité de l’image est réduite et elle peut être moins détaillée.

q 1 : Cette valeur est la qualité par défaut pour générer l’image. Elle offre un équilibre raisonnable entre vitesse et qualité.

q 2 : Avec cette option, l’image est générée deux fois plus lentement que la valeur par défaut. Cependant, la qualité de l’image est améliorée. Cette option est généralement plus coûteuse que la valeur par défaut en termes de temps de traitement.

q 5 : Cette option correspond à un réglage expérimental de la qualité. Elle peut donner des résultats très détaillés, mais elle est susceptible de prendre plus de temps pour générer l’image et peut être plus coûteuse .

Liste de commandes Midjourney : URL, taille du texte, paramètres et préférence

Vous pouvez ajouter un lien d’une image pour indiquer à Midjourney de l’utiliser en tant que référence. Voici un exemple de commande :

/visualise <lien> (par exemple, /imagine https://fr.wikipedia.org/wiki/Chien#/media/Fichier:Chien_Louloup.jpg chat).

Pour accorder une taille spécifique à une partie de votre suggestion :

/imagine bread::1.5 nourriture::-1

/imagine cat::1.25 animal::-0.75

/imagine bread food::-1 animal

Si aucune dimension n’est précisée, la valeur par défaut est « 1 ».

Pour modifier vos préférences et vos paramètres :

/config (ouvre les paramètres visuels).

/prefer suffix (paramètres non-visuels).

/prefer suffix <texte>

/prefer auto_dm True (vous recevrez automatiquement des messages directs pour les travaux).

/prefer option set <name> <value> (définit une abréviation avec une valeur prédéfinie , similaire aux raccourcis clavier).

/prefer option list (affiche une liste de vos options préférées)

Quelque conseils utiles afin de bien utiliser les commandes IA

L’utilisation des fonctionnalités de l’intelligence artificielle peut se révéler extrêmement avantageuse pour améliorer notre expérience numérique. Par ailleurs, voici quelques conseils précieux pour exploiter pleinement ces fonctionnalités.

Tout d’abord, il est essentiel d’exprimer clairement votre requête. Les fonctionnalités de l’IA sont souvent sensibles à la formulation utilisée, il est donc primordial d’être précis et concis. Expliquez de façon claire ce que vous recherchez ou l’action que vous souhaitez accomplir.

Ensuite, familiarisez-vous avec les choix et les capacités disponibles. Les fonctionnalités de l’IA offrent généralement une multitude d’options, et prendre le temps de les découvrir vous permettra d’exploiter tout leur potentiel. Explorez les différentes alternatives et les paramètres afin d’obtenir les résultats souhaités.

Ensuite, faites preuve de patience et d’itération si nécessaire. Il peut arriver que les résultats des fonctionnalités de l’IA ne correspondent pas exactement à vos attentes initiales. Dans ces cas, ajustez les paramètres ou reformulez votre requête pour obtenir des résultats plus précis. Expérimentez et essayez différentes approches afin d’atteindre le résultat souhaité.

Enfin, n’oubliez pas de respecter les droits d’auteur et la confidentialité. L’IA est capable de générer du contenu original. Par contre, veillez à ne pas enfreindre les droits d’auteur en utilisant des textes protégés.

Les tarifications de Midjourney

Si vous êtes novice sur Midjourney et que vous souhaitez prolonger votre utilisation après l’essai gratuit, il est conseillé de choisir l’abonnement fondamental.

Il est tarifé à 10 $ par mois et comprend 3,3 heures express par mois. Chaque heure express permet d’obtenir environ 60 séquences d’images. Cela implique que l’abonnement fondamental peut générer environ 200 images avant d’être épuisé.

Toutefois, si vous avez épuisé toutes les heures rapides de votre forfait de base, il est avisé d’opter pour le forfait standard à 30 $ par mois. Cette alternative comprend 15 heures accélérées et, ce qui revêt une importance encore plus grande, vous offre l’accès au mode relaxant.

Le mode détente de Midjourney vous permet de générer un nombre illimité d’images. Par contre, le seul inconvénient est que vous devez attendre qu’un GPU soit disponible. Cela pourrait prendre de 0 à 10 minutes.

Le forfait Pro comprend plus d’heures express, mais il introduit également le mode furtif. Ce dernier est une fonctionnalité qui masque vos images générées sur le site public de la communauté Midjourney.