Comment améliorer la définition des images sur MidJourney ?

Si vous avez besoin d’une qualité d’image supérieure, Midjourney est limité à un mégapixel pour le moment.

Midjourney excelle à créer des images impressionnantes à partir de presque rien avec les bons textes. Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, les détails font défaut une fois que l’on zoome. Ce problème est plus évident sur les grands écrans, où les images deviennent rapidement pixélisées ou floues lorsqu’on les agrandit. Comment améliorer ces images générées par l’IA et jusqu’où peut-on augmenter la résolution ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le redimensionnement des images dans Midjourney.

Midjourney V5 : Quelle résolution pour les images ?

Midjourney et d’autres générateurs d’images AI sont limités à un mégapixel pour le moment, ce qui peut entraîner un manque de détails lors du zoom ou de la visualisation sur des écrans plus grands. D’autre part, des avancées en mise à l’échelle via l’interpolation et l’apprentissage profond améliorent la résolution de manière réaliste.

Les images générées par l’IA deviennent ainsi de plus en plus détaillées et réalistes. Midjourney travaille activement pour améliorer ses capacités de mise à l’échelle afin de répondre aux exigences croissantes en matière de qualité d’image. À mesure que la technologie progresse, il est raisonnable de s’attendre à ce que les images générées par l’IA continuent de s’améliorer. Elles pourraient rivaliser avec les meilleures résolutions disponibles sur le marché. L’avenir promet une expérience visuelle captivante grâce à des images générées par l’IA d’une qualité supérieure.

Lorsque vous utilisez Midjourney pour générer une nouvelle image, vous obtenez une grille de quatre images par invite. En dessous, vous trouverez des boutons étiquetés U1, U2, U3 et U4, où U représente le haut de gamme dans Midjourney. Toutefois, dans le dernier modèle, Midjourney V5.1, cliquer sur l’un de ces boutons de mise à l’échelle ne permet pas d’améliorer la qualité de l’image. Au lieu de cela, le bot vous envoie simplement l’image sélectionnée sans le reste de la grille, et la résolution ne s’améliore en rien.

D’après la documentation de Midjourney, la sortie par défaut du modèle V5.1 est de 1024 × 1024. Cette résolution équivaut à générer une image de résolution inférieure avec le modèle V4 de dernière génération, puis à la mettre à l’échelle. Mais que faire si vous avez besoin d’une qualité supérieure ? Malheureusement, ce générateur d’image n’a pas encore publié de modèle de mise à l’échelle pour la V5. Néanmoins, il existe des solutions de contournement que vous pouvez utiliser pour améliorer les images au-delà ces capacités.

Mise à l’échelle maximale des images

Dans les versions précédentes de Midjourney, il était possible d’augmenter la résolution de l’image. Cela se faisait en cliquant sur le bouton « Upscale to Max », dépassant ainsi l’aperçu initial de 512 × 512. Cependant, cette option n’est plus disponible à partir de Midjourney V5. La résolution par défaut de 1024 × 1024 est donc la plus élevée que vous puissiez obtenir.

Si vous souhaitez augmenter la résolution au maximum, vous pouvez envisager de passer au modèle Midjourney V4. Ajoutez simplement le paramètre « -v 4 » avant d’envoyer une invite. En revanche, l’ancien modèle n’est pas aussi performant pour traduire le texte en images, ce qui peut affecter la qualité de l’image.

Heureusement, il existe d’autres options pour mettre à l’échelle des images au-delà ces capacités. Gigapixel AI de Topaz Labs offre des résultats de qualité professionnelle, bien qu’il soit payant. Vous pouvez également essayer chaiNNer, un projet open-source téléchargeable gratuitement. Let’s Enhance est une autre solution en ligne qui permet de mettre à l’échelle des images en quelques minutes. Avec ces alternatives, vous disposez de plusieurs options pour améliorer la résolution des images générées par Midjourney au-delà de sa capacité par défaut.