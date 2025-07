Comparatif du meilleur VPN P2P : lequel choisir ?

PureVPN

On aime Connexion sécurisée avec cryptage avancé

Politique no-log auditée et renforcée

Interface simple et connexion rapide On aime moins Changements de serveur parfois lents

Interface perfectible sur certains appareils

PureVPN Un VPN fiable et abordable Essayer

PureVPN propose des serveurs P2P bien identifiés, faciles à repérer dans l’application. L’interface est claire, la connexion se fait rapidement et les performances sont globalement stables, même si la vitesse reste en dessous des ténors du marché.

Côté sécurité, le chiffrement est solide et le kill switch fonctionne comme prévu. Bonne nouvelle : leur politique de non-conservation des logs a été revue et auditée, ce qui renforce la confiance. On sent que PureVPN a voulu regagner du crédit et c’est plutôt réussi.

En revanche, quelques lenteurs peuvent survenir lors du changement de serveur, et l’interface pourrait gagner en fluidité sur certains appareils. Rien de bloquant, mais ça mérite d’être noté.

PureVPN conviendra à celles et ceux qui veulent un VPN simple, fiable et abordable pour le torrent. À éviter si la priorité absolue est la vitesse ou une interface ultra moderne.



Caractéristiques techniques