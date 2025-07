ChatGPT vous transforme en robot ! Cette étude fait froid dans le dos

Une étude révèle ce que beaucoup redoutaient en silence : l’usage intensif de ChatGPT altère la façon dont nous écrivons, dont nous pensons… et dont nous parlons. Notre vocabulaire s’uniformise, notre créativité s’efface, notre cerveau lève le pied. Faut-il arrêter de discuter avec l’IA sous peine de perdre ce qu’il nous reste d’humain ?

De nombreuses personnes demandent à ChatGPT de les aider à mieux écrire ou même d’écrire à leur place. Et si, à force de l’utiliser, il finissait par réécrire votre cerveau ?

Même si cette technologie est encore récente, une étude révèle que l’IA générative affecte déjà notre style, notre mémoire, et même notre activité cérébrale.

Peu à peu, le langage humain devient propre, plat… robotique. Ce ne sont plus seulement vos textes, mais votre propre esprit qui est en train d’être « auto-complété ».

Un outil brillant… qui finit par nous posséder

En à peine deux ans, ChatGPT a conquis le monde. Il s’est glissé dans les écoles, les bureaux, les moteurs de recherche… et dans nos cerveaux.

À la maison, il rédige nos mails ; au travail, il structure nos rapports ; à l’université, il corrige nos dissertations. Nous sommes arrivés à un stade où l’IA nous souffle les mots avant même qu’on les pense.

Or, cette influence n’est plus vraiment invisible. Elle s’entend, se lit, et se mesure. Une équipe de chercheurs du Max Planck Institute a analysé 280 000 vidéos académiques sur YouTube.

Depuis le lancement de ChatGPT, certaines expressions typiques de l’IA ont vu leur fréquence exploser de plus de 50 %.

C’est le cas de delve (« plonger dans »), realm (« domaine »), meticulous (« minutieux ») ou adept (« compétent »).

Alors, votre YouTuber préféré laisse-t-il ChatGPT écrire les textes de ses vidéos ? Pas forcément. Selon les chercheurs, il ne s’agit pas de scripts générés pas l’IA.

Ce sont des humains bien réels, souvent diplômés, parfois profs, qui reprennent inconsciemment ce style « ChatGPTesque ».

Sans qu’on le réalise, nos phrases se calquent sur celles de la machine. Et plus on l’utilise, plus elle nous imprime son vocabulaire, son rythme, son ton.

Petit à petit, comme contaminés par un virus, à la manière dont l’agent Smith se dédouble dans Matrix, nous sommes tous en train de nous transformer en ChatGPT…

Une étude choc : ChatGPT affaiblit notre cerveau

Il y a quelques jours, j’ai publié un grand dossier agrégeant les différentes études démontrant l’effet néfaste de l’IA sur nos cerveaux. Vous pouvez le consulter à cette adresse.

Avec son expérience inédite menée en 2025, le MIT a enfoncé le clou. L’étude, dirigée en partenariat avec Cornell et l’université de Santa Clara, a séparé 54 participants en trois groupes.

L’un utilisait ChatGPT pour rédiger, le second Google, et le dernier.. uniquement son cerveau.

À première vue, les résultats sont flatteurs pour l’IA. Les textes générés via ChatGPT sont plus fluides, mieux structurés, plus « propres ».

Mais derrière ce beau vernis, se cache une sombre vérité. En observant les ondes cérébrales des participants pendant l’exercice, les chercheurs ont fait une découverte inquiétante…

Ceux qui s’appuient sur l’IA montrent une activité cérébrale bien plus faible, notamment dans les zones associées à la mémoire de travail, à l’attention soutenue et à la pensée critique.

Pire encore : une fois l’habitude installée, le cerveau semble engourdi et peine à redémarrer !

Les participants qui tentaient ensuite de se passer de l’IA produisaient des textes plus pauvres et plus désengagés que ceux qui ne l’avaient jamais utilisée. Comme si leur « muscle cognitif » s’était atrophié.

Si ChatGPT semble vous faciliter la vie dans un premier temps, il est en réalité en train d’aspirer votre âme.

D’ailleurs, cela ne se limite pas à l’écriture. Je lisais il y a quelques jours le témoignage d’un artiste peintre ayant perdu sa créativité à force d’utiliser le générateur d’images MidJourney. Il a le sentiment que l’IA a « volé son étincelle ».

Comment expliquer ce phénomène ? Les chercheurs parlent d’une forme de paresse mentale, d’un glissement doux mais profond vers la dépendance.

À force de déléguer la formulation, la structuration, la recherche du mot juste, on débranche progressivement les circuits neuronaux qui faisaient tout cela pour nous. L’esprit humain devient un simple valideur de texte généré…

L’ère du langage stérile ?

Ce n’est pas seulement notre cerveau qui fatigue. Notre style d’écriture s’uniformise de plus en plus. .

Depuis la sortie de ChatGPT, une transformation sournoise est en cours : le langage humain perd ses aspérités.

Les linguistes parlent déjà d’un phénomène baptisé « Great Language Flattening ». Autrement dit : le grand aplatissement du langage.

L’IA pousse à l’adoption d’un style ultra-formaté : phrases longues, formules lisses, transitions attendues, vocabulaire semi-technique, mais jamais trop audacieux.

Ce que nous écrivons devient propre mais terne, fluide mais sans relief. L’étude menée par The Atlantic est sans appel : même les auteurs humains qui s’inspirent des suggestions IA produisent des textes plus longs (+87 mots en moyenne), mais moins personnels, moins émotionnels, moins narratifs.

Sans même s’en rendre compte, les universitaires eux-mêmes reprennent le ton IA. Exit les anecdotes, l’humour ou les hésitations orales : place à un discours calibré, neutre, presque synthétique.

Même les étudiants finissent par formuler leurs pensées comme des prompts déguisés. Ce qui se perd ? La chaleur, la tension, les particularités régionales, les petites maladresses qui font toute la vérité d’une parole humaine.

Une menace pour la diversité linguistique

Au-delà de la syntaxe et du style, ce phénomène agit comme un rouleau compresseur sur nos cultures. Pourquoi ?

Parce que les grands modèles de langage comme GPT-4 ont été entraînés massivement sur de l’anglais standard américain.

Tout ce qui s’éloigne de cette norme est perçu comme « incorrect » « bizarre », ou simplement écarté. Accents, dialectes, créoles, idiomes locaux…

Une étude récente menée sur GPT-3.5 et GPT-4 a montré que les dialectes non standards (comme le Singlish ou l’AAVE) étaient mal transcrits, caricaturés, voire carrément « corrigés » de force par l’IA !

Va-t-on vraiment laisser une IA nous dicter comment on doit parler ? Mais il y a pire : à force d’interagir avec ces modèles, les humains eux-mêmes intègrent ces biais.

Dans une expérience menée par Cornell, des participants indiens, exposés à des outils d’autocomplétion IA, finissent par remplacer leurs propres références culturelles (Diwali, chapati, Holi) par des éléments « plus universels » (Christmas, pizza, Halloween).

L’uniformisation s’invite jusque dans l’imaginaire. On parle alors de colonialisme linguistique par les IA. Une colonisation douce, sans soldats ni drapeaux, mais avec des algorithmes et des suggestions par défaut.

Faut-il arrêter d’utiliser l’IA de toute urgence ?

Alors, faut-il désinstaller ChatGPT et repartir à la bougie ? Pas forcément. L’IA reste un outil puissant, et dans bien des cas, elle permet de gagner du temps, de structurer une idée, ou d’oser écrire là où l’on bloquait.

Mais comme tout outil, c’est l’usage qu’on en fait qui détermine l’impact. Le vrai risque, ce n’est pas de s’en servir. C’est de l’utiliser tout le temps, pour tout, sans recul.

À force de déléguer le vocabulaire, le style, la tournure, on ne pense plus en langage. On vérifie juste si le résultat « sonne bien ». Et cette posture passive finit par s’ancrer.

Les chercheurs parlent désormais de « réflexe de complétion » : le cerveau s’habitue à ce que quelqu’un ou quelque chose termine les phrases à sa place. Et ce réflexe dépasse l’écriture : il impacte aussi la parole, l’attention, la mémoire, la construction de pensée.

Alors que faire ? L’alternative n’est pas l’abstinence, mais la vigilance active. Utiliser l’IA pour s’inspirer, oui. Pour penser à notre place, non. Et surtout : ne jamais laisser l’IA devenir votre voix !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous constaté que ChatGPT influence votre façon de parler ? Avez-vous l’impression d’avoir perdu en créativité depuis que vous utilisez cette tech ? Partagez votre avis en commentaire !

