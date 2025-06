Google, Bing, Perplexity… tous les moteurs de recherche passent à l’IA générative. Ils ne listent plus les sites, mais rédigent eux-mêmes les réponses. Et la plupart des sites web voient leur trafic s’évaporer, car ils deviennent invisibles. Pour rester dans la partie, un nouveau type de SEO est apparu : le GEO. Découvrez tous ses secrets !

Depuis maintenant plus de vingt ans, les créateurs de contenus se battent pour grimper dans les résultats de recherche.

Balises, mots-clés, backlinks… le référencement naturel, ou SEO, a entièrement façonné le web moderne.

Toutefois, cette logique de classement linéaire par mots-clés est en train de s’effondrer face à l’arrivée d’une nouvelle génération de moteurs de recherche : les Generative Engines.



Propulsés par des modèles de langage IA comme GPT-4 ou Gemini, ces outils ne se contentent plus de lister des liens.

Ils synthétisent des réponses rédigées en langage naturel, souvent sans qu’aucun clic vers les sites d’origine ne soit nécessaire.

C’est un bouleversement total pour le trafic web, et donc pour l’économie des créateurs. Car dans cette nouvelle interface, ce qui est visible, c’est ce qui est cité. Et tout le reste devient invisible…

Alors pour répondre à ce changement, une nouvelle discipline voit le jour. Il s’agit du GEO, ou Generative Engine Optimization.

L’enjeu ? Comprendre comment ces moteurs intègrent les contenus web, et surtout, comment optimiser vos contenus pour apparaître dans les réponses générées. Nous vous proposons de découvrir les différentes approches qui commencent à émerger !

Les Generative Engines : le nouveau visage de la recherche web

Depuis peu, les moteurs de recherche traditionnels vivent une mue profonde. Google, Bing, Perplexity.ai et d’autres encore ne se contentent plus d’afficher une liste de liens : ils répondent directement aux questions.

Cette transformation est rendue possible par l’intégration des fameux modèles de langage de grande taille, ou LLMs.

Ils ont permis l’apparition de nouveaux outils qu’on appelle Generative Engines (GEs). Plutôt que de simplement rechercher des documents, ces moteurs de recherche intelligents rédigent eux-mêmes les réponses et synthétisent plusieurs sources dans un format fluide et conversationnel.

Comment ça marche ? Très concrètement, un Generative Engine commence par reformuler la requête de l’internaute pour en améliorer la clarté ou la précision.

Il interroge ensuite le web pour sélectionner les sources jugées pertinentes, puis s’appuie sur ces documents pour construire une réponse personnalisée.

Cette réponse est généralement rédigée sous la forme d’un texte direct, argumenté, parfois agrémenté de citations, mais sans jamais renvoyer explicitement à une page de résultats comme le faisait le SEO classique.

Pour l’utilisateur, l’expérience est simplifiée et plus satisfaisante. Pour les producteurs de contenu, c’est une toute autre histoire…

Une menace directe pour la visibilité organique

Le changement opéré par les GEs ne se limite pas à l’interface utilisateur. Il bouleverse en profondeur les règles du jeu de la visibilité en ligne.

Là où le référencement traditionnel reposait sur le positionnement dans une liste de liens, les GEs éliminent purement et simplement le clic.

L’utilisateur n’a plus à parcourir les sources : tout lui est servi, résumé, reformulé. Les mentions de sources, quand elles existent, sont souvent discrètes, intégrées directement dans le texte généré, sans mise en avant particulière.

Et surtout, seule une infime partie des contenus consultés par le modèle sera effectivement citée dans la réponse finale. Parfois aucun.

Forcément, ce fonctionnement introduit une forme de sélection radicale. Un contenu peut être consulté par le modèle… sans jamais être visible pour l’utilisateur.

Être bien référencé dans les bases de données classiques ne suffit donc plus. Il faut désormais produire des textes parfaitement exploitables par un LLM, capables d’être repris dans un résumé sans perte de clarté ni de cohérence.

Autrement dit, les contenus vagues, sur-optimisés, mal structurés ou trop éloignés de la formulation des requêtes sont de plus en plus souvent ignorés.

Vous le sentez venir ? Le paradigme de la visibilité est en train de basculer totalement…

Une boîte noire très déroutante

Ce bouleversement serait déjà un défi s’il était transparent. Mais les Generative Engines fonctionnent selon des règles opaques, mouvantes et, dans bien des cas, imprévisibles.

Contrairement à Google Search, dont les mécanismes ont été longuement étudiés, les GEs reposent sur des modèles propriétaires comme GPT ou Gemini, dont les critères de sélection… ne sont jamais publiés.

La sélection des sources, la manière dont la requête est reformulée, la façon dont les contenus sont tronqués ou recombinés, tout cela se fait à l’intérieur d’une boîte noire, à la logique souvent indéchiffrable.

À cela s’ajoute le caractère adaptatif de ces moteurs. Un même contenu peut être traité différemment selon le contexte du prompt, le profil de l’utilisateur ou même la formulation implicite de la demande.

De fait, les créateurs de contenu se retrouvent dans une position de flou total. Ils ne savent pas pourquoi leur page est reprise (ou ignorée), ni comment optimiser leurs chances d’apparaître.

C’est dans ce brouillard informationnel que le GEO vient de faire son apparition. Cette nouvelle discipline ne remplace pas le SEO, mais elle devient une boussole indispensable pour regagner de la visibilité sur un internet où les anciennes règles ont volé en éclats.

Le grand défi de la visibilité à l’ère LLM

À l’heure des Generative Engines, la visibilité ne se mesure plus à la position dans un classement comme autrefois.

Désormais, elle dépend de la capacité à apparaître, en tant que source, dans la réponse elle-même.

C’est cette réponse courte, synthétique, rédigée sur mesure, qui devient le nouveau front de la bataille éditoriale. Et elle n’inclut qu’un nombre très réduit de contenus.

Un site peut très bien fournir une information parfaitement pertinente, et pourtant rester dans l’ombre.

Soit parce que le LLM a utilisé l’information sans mentionner sa provenance, soit parce que le moteur lui a préféré une source plus générique ou jugée plus « fiable » par défaut.

Il se peut aussi que le lien soit relégué tout en bas de la réponse, sans aucun impact réel.

Dans tous ces cas, l’effet est le même : si votre contenu n’est pas cité dans le corps du texte généré, il n’existe plus aux yeux des internautes.

Des critères de sélection totalement nouveaux

Les modèles de langage n’obéissent pas aux mêmes règles que les moteurs de recherche classiques.

Leur sélection de contenus repose sur une logique linguistique et informative.

Ils favorisent les textes bien rédigés, accessibles, comportant des faits concrets, des chiffres, des noms propres, des dates ou des citations.

Ils recherchent un style fluide, explicite, cohérent avec la formulation de la requête.

En revanche, des piliers historiques du SEO n’ont plus aucun poids.

Fini les stratégies de backlinks ! Elles n’interviennent pas dans la sélection du contenu lu.

Pareil pour la structure HTML, les balises H1, H2 ou H3, ou même la densité de mots-clés, qui sont sans effet direct sur le choix du LLM.

Un article brouillon, trop commercial, écrit sans logique ou saturé de répétitions inutiles, sera ignoré, même s’il est classé en première position sur Google.

Oubliez les recettes miracles du SEO

En réalité, les réflexes bien ancrés du référencement classique peuvent même se retourner contre vous !

Les textes trop bourrés de mots-clés sont interprétés comme du bruit inutile.

Les phrases longues, pleines de jargon ou trop marketing, sont reformulées, tronquées, voire éliminées de la réponse.

Quant aux balises techniques, comme les schémas de données ou les méta-descriptions, elles ne sont pas directement exploitées par les LLMs.

Le modèle lit le texte comme un humain curieux : il ignore les artifices techniques s’ils ne se traduisent pas par un contenu clair, utile, bien écrit.

L’optimisation ne consiste donc plus à séduire un robot, mais à convaincre une machine qui lit comme un lecteur.

Il faut réinventer la mesure de visibilité

Puisque les clics et le positionnement ne suffisent plus, il va falloir inventer de nouvelles métriques pour évaluer la présence réelle d’un site dans les réponses générées.

C’est ce que propose la recherche en GEO, avec plusieurs indicateurs inédits. Le premier est le « Word Count ».

Il s’agit tout simplement de compter le nombre de mots issus d’un site donné qui sont repris dans la réponse générée.

Plus ce volume est élevé, plus on peut en conclure que le site pèse dans la construction de l’énoncé.

Le second indicateur, plus fin, est le « Position-Adjusted Word Count ».

Ici, les mots repris sont pondérés selon leur position dans la réponse : un terme placé en introduction aura plus d’impact qu’un autre inséré à la fin.

Un troisième indicateur est le « Subjective Impression ». Il ne cherche pas à mesurer l’impact du contenu, mais sa perception globale.

Pour cela, il prend en compte la pertinence de l’extrait cité, le ton employé (neutre, affirmatif, émotionnel), la probabilité que l’utilisateur clique, mais aussi l’originalité du vocabulaire utilisé.

Ces nouvelles unités de mesure permettent d’évaluer la véritable influence d’un contenu dans les moteurs génératifs, bien au-delà de la simple question « suis-je cité ou non ? ».

Une catastrophe pour vos sites… ou une opportunité ?

Évidemment que ce basculement inquiète. Et à juste titre.

Pour les éditeurs, c’est une perte de contrôle brutale sur les canaux traditionnels de trafic. Pour les créateurs, c’est l’effacement pur et simple de leurs productions.

Toutefois, cette situation n’est pas une fatalité. Elle ouvre aussi une brèche. Car dans cette nouvelle grammaire de la visibilité, les petits sites ont enfin leur chance.

Un article clair, rigoureux, bien écrit, peut désormais apparaître dans les réponses d’un GE au détriment de contenus issus de mastodontes du web.

Les experts de niche, longtemps invisibles faute d’autorité perçue, peuvent émerger par la qualité même de leur prose.

L’urgence, c’est de revoir vos méthodes. Réécrire. Tester. Comprendre comment ces IA lisent, reformulent, filtrent.

Loin d’être une fin, le déclin du SEO classique pourrait bien être le début d’un nouvel âge d’or éditorial pour ceux qui apprennent à parler aux machines.

Influencer les Generative Engines : les deux côtés de la Force

Face au bouleversement imposé par les moteurs génératifs, plusieurs stratégies distinctes se dégagent.

Nous vous proposons d’en découvrir deux, mises en avant par la recherche académique.

Dans son étude « GEO: Generative Engine Optimization », une équipe de chercheurs de Princeton explique comment optimiser le contenu pour qu’il soit naturellement repris par les LLM.

Les auteurs cherchent comment comprendre, mesurer et améliorer la visibilité de n’importe quel site dans les réponses génératives.

Toutefois, puisque le framework GEO fonctionne en « boîte noire », il est inutile de connaître l’algorithme interne d’un moteur.

Comme évoqué auparavant, il suffit de tester plusieurs variantes éditoriales, de mesurer leur impact à l’aide de nouvelles métriques (Word Count, Position-Adjusted Word Count, Subjective Impression) et d’itérer.

Afin d’évaluer ce processus, les chercheurs ont construit GEO-Bench : un jeu d’essai de dix mille requêtes couvrant neuf domaines, de la santé aux finances.

Sur cette base, ils ont comparé différentes stratégies rédactionnelles. Les plus efficaces s’avèrent être les ajouts de citations externes, l’insertion de statistiques vérifiables, l’usage d’un ton affirmé et la réécriture fluide.

Avec ces techniques, les gains de visibilité sont compris entre trente et quarante pour cent !

À l’inverse, les recettes SEO historiques comme le bourrage de mots-clés s’écroulent : le modèle les ignore purement et simplement…

Strategic Text Sequences : approche nettement moins éthique

Plutôt que de se creuser la tête à trouver comment optimiser son contenu de façon honnête pour s’attirer les faveurs des LLM, certains préfèrent exploiter leurs faiblesses.

Dans l’étude publiée à Harvard sous le titre « Manipulating LLMs to Enhance Product Visibility », les chercheurs Kumar et Lakkaraju présentent une méthode “black hat”.

Elle vise à forcer l’apparition d’un produit ou d’un lien. Les deux auteurs démontrent qu’il est possible de propulser un article ou un produit en tête des recommandations d’un LLM grâce aux Strategic Text Sequences (STS).

Le principe est simple : insérer dans la page une portion de texte soigneusement rédigée pour résonner avec les critères implicites du modèle.

Le bloc s’intègre visuellement au contenu, et rien ne trahit la manœuvre. Mais en réalité, il contient des formulations calibrées qui activent les heuristiques internes du LLM : par exemple, « ce produit est particulièrement recommandé pour… ».

Pour le moment, les résultats sont spectaculaires : le produit-X apparaît deux à trois fois plus souvent dans les réponses générées et décroche même la première place devant des articles moins chers ou mieux notés.

Cette expérience prouve d’abord la grande vulnérabilité des modèles. Quelques phrases bien tournées suffisent à détourner l’ordre de pertinence.

Elle annonce aussi, si la pratique se répand, une future « guerre de prompt » où chaque marque chercherait à glisser la séquence la plus irrésistible pour l’IA…

Sur le plan éthique, la technique s’apparente à une version LLM du « black hat SEO » : le contenu n’est pas amélioré pour l’utilisateur, il est maquillé pour séduire la machine. C’est inquiétant pour le futur d’internet…

Un objectif, deux philosophies opposées

Au fond, ces deux approches poursuivent la même finalité : exister dans le champ visuel de l’IA.

La première, incarnée par le framework GEO, est constructive et généralisable : elle mise sur l’amélioration réelle du texte, afin d’en faire un matériau que le LLM aura naturellement envie de citer.

La seconde, fondée sur les STS, est manipulative et ultra-ciblée : elle mise sur une séquence textuelle taillée sur mesure pour prendre le contrôle de la recommandation et placer un produit en tête.

Elle peut apporter un résultat immédiat, mais peut aussi entraîner une pénalisation de la part des moteurs génératifs. Le GEO, lui, offre des progressions plus mesurées mais durables.

Ensemble, ces deux méthodes posent les bases d’une nouvelle discipline éditoriale à l’ère de l’IA. L’enjeu est désormais de trouver l’équilibre.

Finalement, ces visions ne s’excluent pas : elles illustrent à la fois les possibilités et dangers du GEO.

Les techniques qui boostent vraiment votre GEO

L’optimisation pour les Generative Engines ne repose plus sur des recettes supposées ou des rumeurs glanées sur les forums SEO, comme c’était le cas avant. Désormais, elle s’appuie sur des données précises, testées dans un cadre expérimental rigoureux.

L’équipe de Princeton, à l’origine du framework GEO, a mis au point une méthodologie simple mais redoutablement efficace : tester différentes versions d’un contenu face à un LLM, mesurer les résultats, et identifier ce qui change réellement la donne.

Leur benchmark, baptisé GEO-Bench, rassemble 10 000 requêtes dans neuf domaines. En le confrontant à des modèles génératifs, ils ont pu cartographier ce qui augmente, freine ou détruit la visibilité. Voici leurs conclusions.

Ce qui fonctionne vraiment

Trois techniques ressortent nettement du lot, avec des effets immédiats et reproductibles.

D’abord, l’ajout de citations externes crédibles booste fortement les performances.

En intégrant dans un article des extraits provenant de sources fiables (universités, experts, médias reconnus), on signale au modèle que le contenu est sérieux, vérifiable, réutilisable. Ce mécanisme, appelé Quotation Addition, produit une hausse moyenne de 35 % de visibilité

Deuxième atout puissant : l’ajout de données chiffrées. Pour les LLMs, les statistiques, classements, pourcentages ou faits précis sont autant de signaux forts.

Ils enrichissent la réponse générée, facilitent la structuration logique du discours, et légitiment le contenu.

Cette technique, la Statistics Addition, est même la plus efficace de toutes : jusqu’à 40 % de gain de visibilité mesuré.

Enfin, une astuce simple mais souvent négligée : citer clairement ses sources. Même sans lien cliquable, le fait de mentionner le nom d’un auteur, d’une publication ou d’un organisme améliore la probabilité d’être repris.

Cette pratique (Cite Sources) augmente la visibilité de 30 % en moyenne. Elle ancre le texte dans un réseau d’autorité, chose que les LLMs valorisent fortement.

Ce qui aide… un peu

Certaines techniques n’ont pas un effet spectaculaire, mais contribuent positivement si elles accompagnent d’autres optimisations.

C’est le cas de la fluidité rédactionnelle (Fluency Optimization). Un texte clair, bien ponctué, sans lourdeur syntaxique, sera mieux compris par le modèle. Mais l’effet reste modéré (+15 %) environ, surtout si le contenu reste pauvre sur le fond.

La simplification du style (Easy-to-Understand), avec des phrases courtes et un vocabulaire accessible, peut aussi aider. A condition de ne pas sacrifier la densité informationnelle.

Bien dosée, elle facilite l’extraction du contenu par le modèle ; mal dosée, elle le rend banal et contribue au nivellement par le bas.

Autre technique secondaire : le ton affirmatif. Employer une voix sûre de soi, structurée, sans conditionnel excessif (Authoritative Style) ne suffit pas à lui seul.

Mais cela devient utile dès qu’il accompagne des données solides ou des citations. Ce n’est pas le style qui convainc, c’est le fond bien habillé.

Ce qui échoue ou peut même vous pénaliser

Sans surprise, certaines pratiques issues du vieux monde SEO sont non seulement inefficaces, mais parfois contre-productives.

Le keyword stuffing, ou bourrage de mots-clés, n’a plus aucun effet. Les LLMs l’ignorent ou le résument brutalement.

Cette technique produit des textes artificiels, peu naturels, qui sont exclus des réponses générées.

L’idée d’insérer des mots rares ou inventés dans l’espoir d’attirer l’attention (Unique Words) ne fonctionne pas non plus. Elle déroutent les modèles, introduit du bruit inutile, et diminue la lisibilité globale.

Enfin, le jargon technique abusif constitue un obstacle. Les termes trop spécialisés, surtout s’ils ne sont pas définis ou contextualisés, sont réécrits ou écartés. Les LLMs recherchent de la clarté, pas de l’élitisme !

Le combo gagnant

En réalité, c’est la combinaison intelligente des bonnes pratiques qui permet de tirer le maximum de l’optimisation GEO. Le trio gagnant identifié par les chercheurs : fluidité + données + citations.

Un contenu bien écrit, enrichi de chiffres, et appuyé sur des sources externes fiables coche toutes les cases d’un bon candidat à la génération. Le modèle n’a même plus besoin de le reformuler : il le copie quasiment tel quel.

Et dans la vraie vie ?

Les chercheurs ont voulu tester leurs résultats dans un environnement réel. Ils ont appliqué leurs optimisations sur Perplexity.ai, l’un des moteurs basés sur LLMs les plus utilisés aujourd’hui.

Verdict : les mêmes techniques qui fonctionnent en labo s’avèrent tout aussi efficaces dans la pratique.

Pas besoin d’accès au modèle, ni d’ingénierie complexe. Les ajustements éditoriaux suffisent à améliorer la visibilité.

C’est la preuve que le GEO est déjà actionnable, même en boîte noire. Chaque créateur de contenu peut, dès aujourd’hui, ajuster sa stratégie pour regagner de la place dans les réponses générées.

Le SEO classique n’est pas mort, mais il ne suffit plus. Le nouveau jeu se joue ailleurs… et il a déjà commencé. Placer vos pions dès maintenant est le meilleur moyen de dominer le web de demain !

Vers une nouvelle guerre de la visibilité

Le Generative Engine Optimization redéfinit profondément les règles du jeu. Jusqu’à présent, le référencement consistait à gravir les échelons d’une SERP.

Désormais, le GEO impose de survivre à un processus de génération, de filtrage et de reformulation opéré par des IA.

Ce bouleversement technique inaugure une nouvelle ère stratégique : celle de la guerre pour l’inclusion.

Une bascule du pouvoir éditorial

Les moteurs de recherche traditionnels présentaient une pluralité de sources. L’utilisateur décidait. Avec les moteurs génératifs, ce sont les modèles qui choisissent pour lui, en sélectionnant, synthétisant, et parfois en recomposant les informations.

Ce glissement donne aux LLMs un pouvoir éditorial colossal. Ce qu’ils reprennent devient la version dominante, voire la vérité.

Ce qu’ils ignorent, même de qualité, est purement et simplement effacé de l’espace cognitif.

De fait, les marques, les médias, les experts ne se disputent plus une « position » dans une liste, mais une présence dans un récit généré.

Et cette présence, par essence, est invisible dans sa construction. On ne sait ni pourquoi on est cité, ni pourquoi on ne l’est pas.

Le retour de l’optimisation clandestine ?

La méthode STS, dévoilée par Kumar et Lakkaraju, montre que les modèles sont manipulables à bas bruit. Quelques lignes ajoutées à une page produit suffisent à faire grimper un article en tête des réponses.

Ce que cela annonce ? Des fiches produit truffées de formulations « LLM-friendly », des articles construits non pour informer, mais pour être repris.

Des stratégies de contournement invisibles pour les utilisateurs, mais redoutablement efficaces pour l’IA.

On assiste donc à l’émergence d’un « black hat GEO », qui reproduit les dérives du SEO des années 2000.

Mais à un niveau bien plus complexe, et beaucoup plus difficile à détecter…

Le danger, c’est un web où la hiérarchie des contenus ne reflète plus la qualité ou la pertinence, mais la capacité à manipuler subtilement des modèles opaques. Un phénomène qui risque de confirmer la théorie de l’internet mort…

Un avantage pour les petits, mais pour combien de temps ?

En l’état, le GEO représente une chance inédite pour les acteurs modestes. Un bon article, bien structuré et enrichi de citations, peut surpasser des géants dans les réponses générées.

Les GEs ne tiennent pas compte de la notoriété, mais de la forme et du fond du texte. Mais cet avantage est fragile.

Car les grandes entreprises intègreront très vite les enseignements du GEO à leurs process.

Elles déploieront des équipes pour tester, affiner, automatiser.

Elles produiront des contenus directement optimisés pour les LLMs, parfois même conçus en collaboration avec les éditeurs des moteurs.

Sans garde-fous, l’équilibre sera vite rompu. La fenêtre d’opportunité pour les indépendants se refermera aussi vite qu’elle s’est ouverte…

La naissance de nouveaux métiers ?

Le GEO oblige à repenser entièrement les métiers de la rédaction. On ne peut plus écrire uniquement pour des lecteurs humains : il faut maintenant anticiper ce que retiendront les IA.

Cela implique de maîtriser les attentes stylistiques des modèles, d’intégrer des métriques invisibles (subjective impression, compression de contenu…), et de concevoir des textes comme des blocs modulaires, prêts à être injectés dans des réponses générées.

Ainsi, de nouveaux métiers commencent déjà à émerger. Le GEO Strategist est un expert en formulation pour les LLM, tandis que le LLM Visibility Manager est analyste de performance sur les moteurs génératifs.

De son côté, le “Prompt-aware content editor” est un rédacteur formé aux structures que les IA privilégient. C’est une mutation discrète, silencieuse, mais inévitable de toute la chaîne de production éditoriale…

Quelle réponse des plateformes ?

Face à cette nouvelle ruée vers la visibilité, les GEs eux-mêmes devront évoluer. Leur légitimité dépendra de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, leur capacité à détecter les manipulations éditoriales — ce que faisait jusqu’à présent Google face au keyword stuffing.

Ils devront aussi rendre transparente leur attribution de sources, afin d’éviter les biais invisibles.

Un autre critère sera d’offrir des outils d’analyse d’exposition, permettant aux éditeurs de comprendre pourquoi (ou pourquoi pas) ils sont cités.

Pour l’instant, l’écosystème est encore opaque. Mais si rien n’est encadré, la guerre du GEO s’intensifiera, avec les mêmes excès que le SEO a connus… en plus sophistiqués, et en plus invisibles.

Le GEO n’est pas une tendance : c’est une révolution en coulisses qui redéfinit ce qu’écrire veut dire, ce qu’informer exige, et ce que voir implique.

Le GEO : un tournant éditorial, stratégique… et politique

L’arrivée des Generative Engines marque une rupture profonde dans notre rapport à la visibilité en ligne. Derrière leurs réponses fluides et convaincantes, ces IA redéfinissent en réalité ce qui est vu, lu, cru.

Deux chemins se dessinent. Le premier est celui de la manipulation ciblée, incarnée par la méthode STS : efficace, mais risquée et difficilement soutenable à long terme.

Le second est celui de l’optimisation éthique, portée par la démarche GEO : exigeante, mais compatible avec une information de qualité. Dans les deux cas, une chose est sûre : ignorer cette révolution revient à disparaître du web.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.