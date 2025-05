Perplexity : tout savoir sur l’IA de recherche web qui veut remplacer Google

Perplexity est une plateforme IA entièrement dédiée à la recherche web. Grâce à ses différents outils, allant de la recherche conversationnelle à l’achat intelligent, elle a pour ambition de révolutionner la façon dont nous surfons sur internet. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cet assistant de nouvelle génération !

Depuis maintenant plusieurs années, l’intelligence artificielle bouleverse nos quotidiens. Après l’apparition des premiers chatbots comme ChatGPT, cette technologie a peu à peu commencé à transformer les outils et applications que nous avons l’habitude d’utiliser.

Qu’il s’agisse des logiciels de retouche photo comme Photoshop ou des suites bureautiques comme Office 365, l’IA s’invite dans tous les domaines pour étendre les capacités ou automatiser de nombreuses fonctionnalités.

De son côté, Perplexity s’est fixé un objectif : révolutionner la façon dont nous surfons sur internet. Même si Google et ses concurrents tels que Bing incorporent l’IA dans leurs moteurs de recherche, cette startup s’est juré de surpasser les géants du secteur.

Fondée en 2022 par Aravind Srinivas et son équipe, sa mission est de fournir des réponses précises et sourcées aux questions des utilisateurs, tout en facilitant une interaction naturelle et fluide.

Le but ? Métamorphoser la façon dont nous accédons à l’information, en rendant la recherche plus intuitive et efficace.

Ni moteur de recherche classique, ni simple chatbot, sa plateforme exploite l’intelligence artificielle conversationnelle d’une manière innovante. Elle nous propose une nouvelle manière d’explorer, de comprendre et d’agir à partir de l’information…

La recherche web boostée par l’IA conversationnelle

Le service de base de Perplexity est conçu pour offrir une expérience de recherche enrichie, accessible gratuitement à tous les utilisateurs.

Lorsqu’un utilisateur pose une question, Perplexity analyse le web en temps réel pour fournir une réponse concise, accompagnée de liens vers les sources consultées.

Cette transparence permet aux utilisateurs de vérifier l’origine des informations et d’approfondir leur recherche si nécessaire.

Au-delà de la simple recherche, Perplexity propose une interaction dynamique où les utilisateurs peuvent poser des questions de suivi.

Le système conserve le contexte des échanges, facilitant ainsi une compréhension approfondie des sujets abordés.

Par ailleurs, les utilisateurs peuvent regrouper leurs recherches en « threads » (fils de discussion) et en « collections ». Ceci permet une gestion structurée et thématique de l’information.

La plateforme est disponible sur divers supports, y compris les ordinateurs, smartphones et tablettes. De plus, une extension pour Chrome intègre directement Perplexity dans la barre d’URL, simplifiant ainsi l’accès aux fonctionnalités de la plateforme.

En combinant ces fonctionnalités, Perplexity vise à rendre la recherche d’informations plus transparente, interactive et efficace, tout en restant gratuite pour l’utilisateur.

Buy with Pro : une nouvelle façon de faire ses achats en ligne

Lancée en novembre 2024, Buy with Pro est une fonctionnalité innovante de Perplexity. Elle vise à transformer l’expérience d’achat en ligne pour ses abonnés Pro.

Cette option permet aux utilisateurs de rechercher des produits, de comparer des options et d’effectuer des achats directement depuis la plateforme Perplexity.

L’avantage ? Le besoin de naviguer entre différents sites marchands est totalement éliminé ! De quoi profiter d’un précieux gain de temps.

Une fois le produit sélectionné, vous pouvez finaliser votre achat en un seul clic. Le processus de paiement est simplifié, et le temps consacré aux transactions en ligne est fortement réduit.

Par ailleurs, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Perplexity analyse les préférences et les besoins des utilisateurs pour proposer des produits réellement pertinents.

Cerise sur le gâteau : les abonnés Pro bénéficient de la livraison gratuite sur leurs achats. Ceci ajoute une valeur supplémentaire de bon aloi à leur abonnement.

Malheureusement, à l’heure actuelle, Buy with Pro est uniquement disponible pour les utilisateurs Pro aux États-Unis. Des plans d’expansion internationale sont toutefois en cours.

Cette intégration transparente du commerce électronique au sein de la plateforme Perplexity illustre à merveille l’engagement de l’entreprise à offrir des solutions complètes et conviviales à ses utilisateurs !

Deep Research : un puissant outil pour des recherches approfondies

En février 2025, Perplexity a introduit Deep Research. Cet outil est conçu pour automatiser et approfondir le processus de recherche.

Il permet aux utilisateurs d’obtenir des analyses détaillées et structurées sur une variété de sujets en quelques minutes, et révolutionne donc la manière dont les professionnels et chercheurs accèdent à l’information.

Pour chaque recherche, Deep Research effectue de multiples requêtes et analyse une vaste gamme de sources telles que des articles, des données académiques ou des publications spécialisées.

Il synthétise ensuite les informations pertinentes sous la forme d’un document clair, cumulant souvent plus de 1000 mots. Le résultat ? Une analyse argumentée, rigoureuse, avec des liens vers toutes les sources utilisées.

Grâce à l’automatisation, ce service réduit considérablement le temps consacré à la collecte et à l’analyse de données. Les utilisateurs peuvent donc se concentrer sur l’interprétation et l’application des résultats.

Tout utilisateur, même non spécialiste, peut générer en quelques minutes des rapports de recherche longs, structurés et sourcés, là où une investigation humaine prendrait des heures.

Pour rappel, plusieurs autres IA proposent une fonctionnalité « Deep Research ». C’est le cas de ChatGPT, Grok ou encore DeepSeek.

Cette fonctionnalité est disponible gratuitement sur Perplexity, mais avec une limite quotidienne : 5 rapports pour les utilisateurs gratuits, et jusqu’à 500 pour les abonnés Pro.

En quelques semaines, Deep Research est devenu un véritable assistant de veille. Il est utilisé aussi bien par les étudiants que par les professionnels, consultants ou journalistes.

Il incarne parfaitement la promesse de Perplexity : offrir à tous une puissance de recherche jadis réservée aux grandes entreprises.

Comet : le navigateur web du futur

Comet: A Browser for Agentic Search by Perplexity Coming soon. pic.twitter.com/SwVSwudgtN — Perplexity (@perplexity_ai) February 24, 2025

Annoncé fin février 2025, Comet est le prochain grand projet de Perplexity. Il s’agit d’un navigateur web intelligent, pensé pour intégrer nativement les capacités de l’IA au cœur de l’expérience utilisateur.

Contrairement aux extensions classiques ou aux outils secondaires, Comet vise à fusionner navigation et recherche conversationnelle.

Concrètement, cela signifie que pendant que l’utilisateur consulte une page, Comet pourra résumer le contenu, répondre à des questions sur ce qu’il est en train de lire, et suggérer des lectures complémentaires ou des sources croisées.

Il pourra aussi proposer des actions contextuelles comme la traduction, l’analyse de PDF ou la recherche produit.

Encore en phase de préinscription, ce navigateur s’inscrit dans la volonté de Perplexity de redéfinir l’accès à l’information.

Là où Google a été le moteur du web, Perplexity veut devenir un copilote qui transforme chaque clic en compréhension.

Avec Comet, la promesse est de ne plus jamais vous laisser naviguer seul dans un océan de contenus opaques…

Sonar : l’IA qui vous répond du tac au tac

La famille de modèles IA Sonar est conçue par Perplexity pour offrir des réponses rapides, précises et sourcées en temps réel.

Optimisé pour la recherche web et le question-réponse, Sonar brille par sa faculté à interroger le web en direct pour fournir des informations actualisées avec citations vérifiables.

Chaque réponse est accompagnée de citations, permettant aux utilisateurs de vérifier l’origine des informations et d’approfondir leurs recherches.

Les réponses sont basées sur les informations les plus récentes disponibles en ligne, puisque Sonar interroge le web en direct.

Grâce à l’infrastructure de Cerebras Systems, il atteint des vitesses de traitement allant jusqu’à 1200 tokens par seconde ! Cela surpasse les performances de nombreux modèles concurrents.

En outre, Sonar est également proposé sous forme d’API. Ceci permet aux développeurs et aux entreprises d’intégrer ses capacités de recherche IA dans leurs propres applications.

L’API est disponible en deux versions : Standard, pour les requêtes simples, et Pro, adaptée aux requêtes complexes et offrant une profondeur de recherche accrue, une fenêtre de contexte plus large et une meilleure extensibilité.

En alliant rapidité, précision et transparence, Sonar répond aussi bien aux besoins des utilisateurs professionnels que grand public.

Un Assistant Vocal dopé à l’IA

Depuis 2025, Perplexity ne se limite plus au texte. Il se décline sous la forme d’un assistant vocal intelligent, pensé pour accompagner l’utilisateur dans ses recherches et actions quotidiennes de manière fluide et naturelle.

À partir d’un simple mot clé ou d’une question posée à voix haute, il peut lancer des recherches en temps réel et cite systématiquement ses sources.

Les commandes intelligentes permettent aussi d’effectuer des actions utiles comme la rédaction et l’envoi d’un email, la programmation des rappels et des rendez-vous, la réservation via OpenTable ou même la commande d’une Uber.

Le mode conversationnel Copilot permet de demander des précisions ou d’explorer de nouveaux axes sans répéter les mots clés. L’assistant conserve le fil de la discussion.

Cet assistant est disponible sur iOS, mais aussi sur certains smartphones Android. Un partenariat a été noué avec Motorola, et les négociations sont aussi en cours avec Samsung.

Ainsi, sur les appareils compatibles, il est possible de compléter ou même de remplacer le Google Assistant par Perplexity.

Vous pouvez aussi utiliser l’assistant vocal via la version web de Perplexity, en cliquant sur l’icône de Microsoft. À l’avenir, il sera ajouté à d’autres appareils comme les écouteurs intelligents ou les télévisions connectées.

Perplexity : combien ça coûte ?

Pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs, Perplexity propose plusieurs plans tarifaires. Voici un aperçu des offres disponibles.

Le forfait standard, gratuit, vous permet de faire des recherches illimitées avec le modèle de base. Vous bénéficiez aussi de 5 recherches Pro par jour.

Pour 20 dollars par mois ou 200 dollars par an, vous pouvez bénéficier du forfait Pro. Il permet d’utiliser 300 recherches Pro par jour, et de choisir parmi des modèles IA plus avancés comme GPT-4o ou Claude 3.

Vous pouvez également télécharger et analyser des fichiers sans restriction, et accéder à des outils de génération d’image. Un crédit mensuel de 5$ vous permet d’utiliser l’API de Perplexity.

Les entreprises d’un maximum de 250 membres peuvent débourser 40 dollars par mois (ou 400 dollars par an) et par utilisateur pour le forfait Entreprise.

Ce dernier offre des capacités étendues adaptées aux besoins des entreprises, y compris des options de gestion d’équipe et de sécurité renforcée.

Vous n’êtes pas sûr de l’offre qui vous convient ? Pas de panique ! Perplexity propose une politique de remboursement si vous annulez votre abonnement dans les 14 jours suivant l’achat.

Au-delà d’un simple assistant IA, Perplexity cherche à bâtir un véritable écosystème dédié à la maîtrise de l’information.

Elle propose une alternative crédible aux moteurs de recherche classique et aux chatbots fermés, et se distingue par son engagement envers la transparence et son ouverture technologique.

Cette ambition de démocratiser l’accès au savoir pourrait lui permettre de révolutionner l’expérience web avec la possibilité d’enrichir, de clarifier et d’approfondir chaque page.

À l’heure où nous sommes de plus en plus saturés d’informations, cette IA pourrait devenir la boussole qui nous guide et nous accompagne !

Et vous, que pensez-vous de Perplexity ? Avez-vous testé cette plateforme IA ? Pensez-vous qu’elle puisse remplacer un géant comme Google ? Partagez votre avis en commentaire !

