Votre Swich est modifiée par un pirate ? Nintendo menace de la désactiver !

Avec son nouveau contrat d’utilisation, Nintendo se réserve le droit de désactiver à distance une console Switch si des modifications logicielles ou l’utilisation de jeux piratés sont détectées.

Nintendo durcit sa lutte contre le piratage et les modifications non autorisées de la Switch. Désormais, ses conditions d’utilisation précisent clairement que l’entreprise se réserve le droit de désactiver à distance toute console ou logiciel jugé non conforme. Une mesure radicale qui pourrait rendre la console totalement inutilisable de façon irréversible.

Une clause radicale fait son apparition

Nintendo a discrètement mis à jour son contrat de licence utilisateur. Ainsi, évitez de violer certaines règles de la console si vous tenez réellement à votre Switch.

Selon la version américaine, le contournement des protections, l’installation de copies non autorisées ou l’usage de logiciels modifiés pourrait rendre « définitivement inutilisable », partiellement ou totalement votre console.

Si ces interdictions ne sont pas nouvelles, l’ampleur des sanctions l’est. D’ailleurs, vous devez savoir que Nintendo a désormais le droit de désactiver à la fois les services en ligne et l’appareil lui-même. Et ce, sans avertissement préalable.

Cette évolution contractuelle s’inscrit dans la stratégie de verrouillage de Nintendo à l’approche du lancement de la Switch 2.

Qu’est-ce que Nintendo interdit désormais ?

Forte de ses récentes victoires judiciaires contre les émulateurs Yuzu et Ryujinx, la firme japonaise entend renforcer sa lutte contre le piratage. Et ce, quitte à risquer de bloquer des consoles pour des modifications à usage personnel.

Cependant Nintendo détaille désormais noir sur blanc les usages interdits sans accord préalable. Parmi eux, on peut citer la revente ou la location de contenus numériques.

Cette décision inclut également la modification des jeux ou du système, l’émulation ou encore le décryptage. C’est aussi le cas pour la copie ou la sous-licence partielle ou totale de contenus.

Notez que ces restrictions ciblent directement les utilisateurs qui tenteraient de contourner les limitations imposées par la console.

https://twitter.com/FRDPRH/status/1921459592426398137

Plutôt une stratégie de Nintendo pour verrouiller son écosystème ?

Cette mise à jour des conditions d’utilisation s’inscrit dans la stratégie de Nintendo qui est de protéger son écosystème face au piratage.

D’ailleurs, elle considère que le piratage nuit à la fois aux ventes de jeux et de consoles. Toutefois, le message est clair : toute tentative de modification de la Switch expose désormais à des sanctions bien plus lourdes que le simple blocage des services en ligne.

Pour les joueurs, c’est un risque majeur, celui de perdre l’usage complet de leur console.

Derrière cette décision, l’approche de la Switch 2 semble peser lourd. En durcissant les règles dès maintenant, Nintendo cherche à envoyer un signal fort aux bidouilleurs potentiels.

Cela veut surtout dire que toute altération, aussi minime soit-elle, pourrait coûter cher.

Alors, quel est votre avis concernant cette décision de Nintendo ? Dites-le en commentaires !

