Nintendo Switch 2 : on a enfin la date, le prix… et les performances !

Le grand moment est enfin arrivé ! Après des mois de spéculations, de rumeurs et de fuites plus ou moins crédibles, Nintendo a enfin mis un terme à l’attente insoutenable. Lors du Nintendo Direct hier, le 2 avril, la firme japonaise a dévoilé les secrets de la Switch 2.

Si vous avez raté l’événement, pas de panique ! Prix, date de sortie, performance ou même les jeux exclusifs, je vous résume ici tout ce qu’il faut savoir sur la Nintendo Switch 2.

Une console plus puissante, avec des fonctionnalités inédites

Si vous avez suivi nos récents articles, je ne vous apprend rien sur le design de la Switch 2. Et sûrement pas le fait que la console sera légèrement plus grande que la première Switch, qu’elle arbore une couleur noire mate avec quelques touches sur les joysticks.

Mais pour ceux qui ne sont pas à jour sur les caractéristiques de la nouvelle console, j’explique quand même tout dans cet article. À commencer par la nouvelle : finalement, la Switch n’aura pas un écran OLED, ce sera un LCD de 7,9 pouces.

Il offre un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz en mode portable et jusqu’à 4K une fois connectée à son dock

Côté manettes, les Joy-Con sont magnétiques et se détachent plus facilement grâce à un bouton placé au dos. Ils peuvent être utilisés comme une souris lorsqu’ils sont posés sur une surface plane.

Sous le capot, la Switch 2 embarque un chipset Nvidia personnalisé et une mémoire de 256 Go. Vous pouvez augmenter l’espace de stockage grâce à des cartes microSD Express. En revanche, si vous comptiez réutiliser votre carte microSD de la première Switch, elles ne seront pas compatibles

La console sera également équipée de son 3D, d’un dock avec ventilateur intégré pour éviter la surchauffe et de deux ports USB-C (dont un dédié aux accessoires comme la caméra GameChat).

Pour info, ce GameChat est l’une des annonces phares du Nintendo Direct. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet de discuter en direct avec ses amis comme sur la vidéo ci-dessous.

Il faut croire que Nintendo a enfin compris que les joueurs aiment parler entre eux ! Et pour rendre l’expérience encore plus fluide, un micro intégré capte les voix tout en réduisant les bruits parasites.

Vous vous souvenez de ce fameux bouton C repéré sur le Joy-Con ? Et bien, on sait enfin à quoi il sert. C’est pour activer ou couper instantanément le micro.

En plus du chat vocal, GameChat permet de partager son écran avec d’autres joueurs. Vous voulez voir en direct ce que font vos amis sur leur Switch 2, même s’ils jouent à un autre jeu que vous ? C’est désormais possible !

Un bandeau affichera les parties en cours, et vous pourrez même agrandir l’écran d’un joueur pour mieux suivre son aventure.

Le suspense est terminé ! La Nintendo Switch 2 sortira officiellement le 5 juin et sera proposée en deux versions.

Le modèle standard est vendu à 449 dollars (ou 470 euros) et le Pack avec Mario Kart World à 499 dollars (509 euros). Les précommandes ouvriront le 9 avril.

Pour ce qui est des jeux, Nintendo a mis le paquet avec plusieurs exclusivités.

Le Direct d’hier a démarré en trombe avec l’annonce de Mario Kart World. C’est une version inédite du célèbre jeu de karting qui pousse l’expérience bien au-delà des circuits traditionnels.

Juste après, Drag x Drive est entré en scène. Il s’agit un jeu de basket-ball en fauteuil roulant en trois contre trois, mêlant vitesse et stratégie avec une touche qui rappelle Rocket League.

Ensuite, Nintendo a enchaîné avec une salve de jeux tiers incontournables. Dont Elden Ring, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Madden, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy et bien d’autres.

I/O Interactive a également levé le voile sur un tout nouveau jeu James Bond, baptisé « Projet 007 ». Le stream s’est clôturé en beauté avec quelques annonces majeures :

Duskbloods, un tout nouveau titre de FromSoftware attendu pour 2026 et un jeu de plateforme 3D inspiré de Donkey Kong, baptisé Donkey Kong Bananza. Le firme mère de la Switch 2 a même révélé sa date de sortie : le 17 juin.

Et en parlant de jeux, Nintendo a aussi présenté Game Share. Il s’agit d’un mode multijoueur local plus pratique.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, certains jeux permettront de partager une seule copie sur plusieurs consoles. Traduction : plus besoin que chaque joueur possède le jeu pour en profiter ensemble.

Pour aider les joueurs à prendre en main toutes ces nouveautés, Nintendo lancera un mode Switch 2 Welcome Tour. Une série de mini-jeux permettant de tester les nouvelles fonctionnalités, un peu comme Astro’s Playroom sur PS5.

D’autres présentations sont également prévues dès aujourd’hui le 3 et demain le 4 avril, avec un focus sur GameChat et le bouton C.

Alors, jusque-là, la Switch 2 est-elle à la hauteur de vos attentes ? Partagez votre avis et peut-être aussi vos déceptions dans le commentaire !

